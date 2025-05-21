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21 мая 2025, 16:39 Читати українською

Сбой в системе терминалов Bloomberg нарушил ход торгов гособлигациями в Европе

В среду из-за сбоя на торговом терминале Bloomberg в Европе произошли серьезные перебои в работе многих аукционов государственных облигаций и повседневной деятельности участников рынка. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей ряда европейских ведомств, управляющих госдолгом, а также источники на финансовых рынках.

В среду из-за сбоя на торговом терминале Bloomberg в Европе произошли серьезные перебои в работе многих аукционов государственных облигаций и повседневной деятельности участников рынка.

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Детали

Трейдеры и другие участники рынка сообщили, что отображение рыночных данных в реальном времени и актуальных котировок было недоступно, а экраны терминалов не работали.

«Невозможно загрузить ничего нового, обновить электронные таблицы, некоторые аукционы были отложены», — рассказал главный европейский макростратег банка RBC Питер Шаффрик.

Ближе к середине дня некоторые участники торгов начали говорить о постепенном восстановлении работы терминалов.

Технические проблемы с системой повлекли за собой задержки и переносы ряда финансовых операций. В частности, Управление по управлению долгом Великобритании (DMO) объявило о задержке торгов на аукционе британских государственных облигаций.

«Из-за продолжающихся проблем с системой Bloomberg, окно торгов для утреннего аукциона облигаций с доходностью 4% до 2031 года было продлено», — уточнили в DMO. Аналогично, аукцион векселей в Португалии также был перенесен из-за сбоя.

Швеция отложила запланированный аукцион облигаций, сославшись на «технические проблемы». Португалия последовала ее примеру отменив аукцион векселей. На сайте шведского долгового ведомства указано, что «заявки на аукционах подаются… в электронном виде через аукционную систему».

Европейский союз также был вынужден перенести последний срок для продажи своих облигаций на один час, уточнило агентство.

Еще один пользователь сказал, что ситуация была «настоящим кошмаром», поскольку у него функционировал лишь чат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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LutyiPerets
LutyiPerets
21 мая 2025, 16:57
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