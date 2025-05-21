Европейский Союз хочет убрать барьеры для торговли и инвестиций

Европейская комиссия представила стратегию, направленную на укрепление единого рынка ЕС, чтобы противостоять геополитической нестабильности и торговому напряжению из США. Об этом пишет Bloomberg.

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Основные цели плана

Новая стратегия предполагает уменьшение препятствий между странами-членами, поддержку малого и среднего бизнеса, а также ускорение цифровизации в финансовой, энергетической и телекоммуникационной сфере. «Текущая глобальная ситуация требует политической воли для окончательного преодоления остаточных барьеров. Пора заставить европейский рынок работать — пора выбрать Европу», — говорится в документе.

Масштаб единого рынка

Единый рынок ЕС, созданный более 30 лет назад, объединяет около 26 миллионов компаний и 450 миллионов потребителей. Из ВВП в 18 триллионов евро (20,4 триллиона долларов) он является вторым по величине рынком в мире.

Комиссия планирует ежегодно экономить бизнесу 400 миллионов евро, упрощая административные процедуры.