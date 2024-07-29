Трамп хочет девальвировать доллар: возможно ли это

Дональд Трамп хочет быть президентом со слабым долларом. Но баллотируется он на платформе сильного доллара. Таково преобладающее мнение экономистов с Уолл-стрит, которые проанализировали планы Трампа на второй срок. Возможна ли в таком случае девальвация американской валюты , рассказывает Bloomberg. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Кандидат от Республиканской партии полностью перекроил партию, в соответствии со своим популистским имиджем, и назначил своим кандидатом сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса, скептика сильного доллара. Если в ноябре он победит своего соперника от демократов, которым, скорее всего, станет вице-президент Камала Харрис, то Трамп начнет второй срок с того же, на чем остановил предыдущий: он будет бороться с завышенной валютой, которую он винит в раздувании торгового дефицита Америки и уничтожении ее промышленности.

Но, как выяснил Трамп после своей победы в 2016 году, у президентов нет прямых рычагов, за которые они могли бы потянуть, чтобы обесценить доллар. А те, которые были предложены на этот раз — более жесткая опора на Федеральную резервную систему для поддержания низких затрат по займам или силовое давление на правительства других стран для повышения их собственных обменных курсов, — скорее всего, встревожат инвесторов. Это серьезный недостаток для лидера, которого всегда волновало, как рынки оценивают его политику.

Основной институт, который стоит между Трампом и девальвацией, — это S&P, — говорит Фрея Бимиш, главный экономист TS Lombard, имея в виду базовый индекс акций США. Любой агрессивный шаг по девальвации доллара «пронесется шоковой волной по всей мировой финансовой системе».

Большая валютная проблема

Во время своего первого срока Трамп часто ругал другие страны за то, что их обменные курсы слишком слабы по отношению к доллару, и неоднократно убеждал ФРС в необходимости смягчения денежно-кредитной политики.

Теперь, вернувшись на предвыборную тропу, он воспользовался интервью Bloomberg Businessweek, чтобы дать понять, что эта тема по-прежнему актуальна.

Отвечая на вопрос о том, какая экономика нужна американцам, Трамп сразу же поднял «большую валютную проблему». Он сказал, что постоянно слышит от производителей, что «никто не хочет покупать наш товар, потому что он слишком дорогой» — в то время как другие страны стараются держать свои валюты все время слабыми, потому что это дает им преимущество в экспорте. Трамп выразил особое раздражение дешевизной японской иены и китайского юаня.

Несмотря на всю риторику, банки, включая Morgan Stanley и Deutsche Bank AG, в своих отчетах за последнюю неделю пришли к выводу, что победа Трампа, скорее всего, приведет к росту курса доллара.

Среди основных аргументов: смягчение налогово-бюджетной политики, в результате предложенного Трампом сокращения налогов, потребует от ФРС повышения ставок, что поддержит доллар. Волна тарифов окажет аналогичный эффект, а также сделает иностранные товары менее привлекательными, и тем самым снизит спрос на валюты торговых партнеров.

Тем не менее заявленное Трампом желание оказать давление на доллар заставило всех гадать на кофейной гуще, как он может справиться с этой задачей — и кого он может назначить ответственным за ее выполнение.

Экономические советники, которые регулярно общаются с Трампом, вынашивают планы торговой политики, ориентированной на доллар, в том числе два человека, которые рассматриваются, как возможные кандидаты на пост министра финансов в случае победы Трампа.

Роберт Лайтхайзер, который ранее занимал пост главного торгового чиновника Трампа, выразил готовность рассмотреть ряд вариантов сбалансирования внешнего дефицита США, возможно, включая контроль над капиталом, который поступает в США для покрытия дефицита.

Скотт Бессент, управляющий хедж-фондом и известный специалист по сбору средств для Трампа, говорил о расширении политики «дружественного шоринга» администрации Байдена для создания многоуровневой системы среди партнеров Америки, в которой страны, способствующие достижению цели ослабления доллара, будут вознаграждены торговыми преимуществами.

Если эти идеи считаются нестандартными, то есть и более прямые способы, которыми администрация Трампа может противостоять укреплению доллара.

«Несколько триллионов»

Самый очевидный вариант — это вмешательство в валютные рынки: либо словесное, либо путем продажи долларов Министерством финансов.

По состоянию на май в стабилизационном фонде казначейства находилось около 206 миллиардов долларов — вероятно, этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию. Джордж Саравелос, глава отдела глобальных валютных исследований Deutsche Bank, считает, что для эффективной девальвации потребуется продать «несколько триллионов», а также ввести контроль за движением капитала.

США могут попытаться возглавить более широкие международные усилия, как это было сделано в 1985 году с соглашением Плаза. Тогда Вашингтон заручился поддержкой Великобритании, Западной Германии, Франции и Японии, чтобы совместно использовать свои валюты для девальвации доллара.

Но в 2024 году препятствия будут более серьезными. Во-первых, глобальный валютный рынок сейчас настолько больше, что противостоять росту курса доллара будет сложнее.

Воссоздать такое единство будет непросто — особенно для администрации Трампа, которая вполне может поссориться с союзниками США по вопросам торговли. Кроме того, для заключения сделки потребуется поддержка центральных банков стран-участниц.

«В 1985 году центральные банки были более податливы к требованиям министров финансов», — говорит Марк Шумерлин, основатель компании Evenflow Macro, занимавшийся вопросами экономической политики в Белом доме Джорджа Буша-младшего. «Сегодня, чтобы заставить другие страны помочь ослабить доллар, вероятно, потребуется больше принуждения, чем сотрудничества».

Бороться с ФРС

Вторым вариантом действий Трампа может стать принуждение его собственного центрального банка, чьи процентные ставки сильнее всего определяют стоимость доллара.

«Именно ФРС будет определять, как доллар отреагирует на политику Трампа», — говорит Картик Санкаран, ветеран валютных рынков.

Если какие-либо из них — снижение налогов, тарифы или иммиграционный контроль — окажутся инфляционными, то типичной реакцией ФРС будет повышение ставок, что приведет к росту доллара. Если появятся признаки того, что ФРС не сможет этого сделать, говорит Санкаран, доллар будет распродаваться.

Трамп показал, что у него нет никаких проблем с тем, чтобы словесно обрушиться на центральных банкиров, но неясно, как он может пойти дальше. Любая официальная попытка ограничить независимость ФРС может привести инвесторов к выводу, что США отказались от бдительного контроля за инфляцией, а это чревато потерей доверия к экономике и рынкам.

Более того, если не увольнять людей, то вакансий в ФРС, которые должен будет заполнить следующий президент США, будет не так уж много. В интервью Bloomberg Трамп сказал, что позволил бы Пауэллу завершить свой срок на посту главы, который продлится до 2026 года, «если бы я считал, что он поступает правильно». Глава ФРС неоднократно давал понять, что не считает политику доллара своей компетенцией.

Тарифы, как рычаг давления

Все это оставляет еще один вариант, который, по мнению некоторых помощников Трампа и аналитиков рынка, может сработать.

Сами по себе тарифы могут укрепить доллар, но их также можно использовать в качестве средства, чтобы заставить другие страны, в том числе Китай, повысить курс своих валют.

Трамп, самопровозглашенный король торговых пошлин, предлагает применять их в отношении китайских товаров в размере 50% или выше. И он готов использовать угрозу тарифов, в качестве разменной монеты.

Экономисты с Уолл-стрит анализируют, как Трамп использовал тарифное оружие в 2016 году, и некоторые считают, что это может стать эффективным способом стимулировать обесценивание доллара — тем более, что некоторые ключевые экономики уже заинтересованы в укреплении своих валют.

Другие видят риск того, что торговые партнеры США не захотят сокращать валютные резервы, и вместо этого могут принять ответные меры в виде собственных импортных сборов.

«Я не уверен, что тарифы будут достаточно сильным кнутом, чтобы заставить другие страны захотеть принять участие», — сказал Ноэль Диксон, глобальный макростратег State Street Corp. «Механически, им пришлось бы продать много долларов, чтобы сделать это. Если что, это просто вызовет торговую войну».

Деньги мира

Обменный курс — не единственный вопрос о долларах, который волнует Трампа, если он выиграет второй срок. В списке из 20 обещаний, опубликованном его кампанией, под номером 13 значится следующее: «Сохранить доллар США, в качестве мировой резервной валюты» — цель, которая может вступить в противоречие с желанием ослабить доллар.

С 1945 года доллар был самым близким к глобальным деньгам — якорной валютой как для друзей, так и для врагов.

Однако в последнее время ведутся поиски способов ведения международного бизнеса без использования доллара. Отчасти это вызвано тем, что противники США, такие как россия и Китай, ищут способы вывести свою экономику из-под действия санкций. Такие союзники, как Индия и арабские страны Персидского залива, также проявляют интерес к расширению торговли в своих валютах. Большая часть дебатов ведется в быстрорастущей группе развивающихся стран БРИКС.

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Трамп внимательно следит за этим. Возможно, в этом он отличается от своего соратника Вэнса, который видит отрицательные стороны в статусе резервной валюты.

«Я ненавижу, когда страны уходят от доллара. Я бы не позволял странам отказываться от доллара», — сказал Трамп в интервью CNBC в марте.