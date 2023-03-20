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20 марта 2023, 13:56 Читати українською

Какие ОВГЗ интересны украинцам и нужно ли подтверждать доходы при их покупке

За прошедшие две недели объемы покупок ОВГЗ выросли более чем в 5 раз. Это связано со значительным погашением годовых военных ОВГЗ и реинвестированием инвесторами полученных средств в новые выпуски. Что еще за это время произошло на рынке, «Минфину» рассказала Евгения Грищенко, заместитель директора ICU.

За прошедшие две недели объемы покупок ОВГЗ выросли более чем в 5 раз.

Что покупают

По-прежнему самым большим спросом пользовались ОВГЗ:

  • с погашением в феврале 2025 года со ставкой 23%,
  • военные ОВГЗ с погашением в сентябре 2023 года под 17,2%,
  • самые короткие из существующих военных ОВГЗ — апрель 2023 года под 15%.

Единственное — иначе распределились объемы. Если раньше на первом месте были короткие бумаги — они занимали 60% всех продаж, то сейчас их доля уменьшилась до 40%, а на первое место вышли «длинные» облигации.

Таким образом, средневзвешенный срок бумаг, в которые вкладываются сегодня инвесторы, вырос в 1,5 раза — с 12 месяцев до 18 месяцев. Это означает, что доверие украинцев к гривневым активам выросло, и физические лица готовы инвестировать на больший срок, рассчитывая на более высокую доходность.

На фоне дальнейшего ожидания по снижению инфляции к концу 2023 года до 18,7% (прогноз НБУ) или даже до 16% (прогноз ICU), и вместе с укреплением гривны, логично, что спрос инвесторов смещается в сторону доходности и превалирует над предосторожностью покупать более длинные бумаги. Поэтому есть смысл присмотреться к хорошим предложениям — бумагам с погашением в феврале 2025 года, мае 2026 года и мае 2027 года со ставками от 22,5% до 23,5%.

Читайте также: Как купить ОВГЗ в «Дии»: Минфин лично проверил, как работает новый сервис

Нужно ли подтверждать доходы при покупке ОВГЗ

Перехожу к вопросу, который интересовал читателей в комментариях к предыдущей колонке.

Нужно ли подтверждать доходы на сумму более 400 000 грн для покупки военных ОВГЗ? Это зависит от брокера, от его систем, процедур и подхода к рискам. Для покупки военных ОВГЗ такое подтверждение не обязательно, но на практике большинство брокеров его спрашивает.

Объясню почему. Большинство инвесторов, когда получают средства от вложений в ОВГЗ, снова их реинвестируют в бонды. К примеру, вы купили военные ОВГЗ на 500 тыс. грн, завтра продаете часть или получите погашение/купон, и хотите купить новые невоенные бумаги. Для этого уже подтверждение доходов необходимо, и сделку вы быстро не проведете. С банками-брокерами еще сложнее они могут не спрашивать на входе, но на выходе будут просить подтверждения. И во избежание неприятных ситуаций, а также упрощения администрирования и автоматизации таких процессов чаще используют подход — спросить на входе.

В следующем обзоре я отдельно остановлюсь на ставках по валютным бумагам — как они формируются и какие прогнозы возможных изменений. Если вас интересуют еще какие-либо вопросы по ОВГЗ — пожалуйста, оставляйте их в комментариях под статьей, я постараюсь на них ответить в следующих выпусках.

Автор:
Грищенко Евгения
заместитель директора Грищенко Евгения
ICU
Комментировать

Комментарии - 2

+
+3
vkazachenko
vkazachenko
20 марта 2023, 14:16
#
Зовсім не означає що довіра зросла. Людям просто заборонили будь які рухи коштів, покупку валюти ітд. Ось і інвестують в те що не заборонили…
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0
Navegantes
Navegantes
20 марта 2023, 15:37
#
«найкоротші з існуючих військових ОВДП — квітень 2023 року під 15%» Даних ОВДП ні в мобільному застосунку, ні в онлайн версії ICU Trade немає.
У ICU «найближчі» з погашенням у травні (24/05/2023). Сенс Банк пропонує квітневі (погашення 05/04/2023), але під 11,96 %
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