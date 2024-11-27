Как Трамп одним решением может победить Китай и россию

Гораздо более низкий ценовой предел на российскую нефть, подкрепленный более жесткими санкциями, не оставил бы россии иного выбора, кроме как уйти из Украины. Это, в свою очередь, пошлет мощный сигнал союзникам россии и китайскому руководству: любой, кто нападет на соседа, понесет сокрушительные экономические последствия. Как реализовать этот сценарий, в статье для Project Syndicate рассказали обладатель Нобелевской премии по экономике 2024 года Саймон Джонсон и бывший экономический советник президента Украины Олег Устенко. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Избранный президент США Дональд Трамп полон решимости противостоять Китаю экономически и стратегически. Это сложная проблема, поскольку у очень многих товаров, закупаемых в Соединенных Штатах, цепочки поставок с глубокими корнями в китайской производственной базе.

Если новые пошлины США приведут к обесцениванию китайского юаня, что кажется вероятным, китайская продукция останется конкурентоспособной, по крайней мере, в краткосрочной перспективе; и если стоимость китайских импортных товаров в США действительно вырастет, это задавит американцев с низкими доходами и подорвет конкурентоспособность американских производителей, которые в настоящее время используют импортные компоненты. Предлагаемые пошлины и связанная с ними шумиха могут побудить мировые компании перенести производство из Китая во Вьетнам, Мексику и другие страны с более низкой заработной платой, но не вернут много хороших рабочих мест в США.

Но Трамп может одержать быструю и впечатляющую победу над Китаем: полностью выдворив россию с Украины и восстановив границы, существовавшие до вторжения.

Такой драматичный дипломатический переворот повысил бы престиж США в мире и укрепил бы позиции Трампа в отношениях с Китаем по другим вопросам. Это также было бы просто: россия сильно зависит от экспорта нефти, и Трамп может сократить чистый доход россии от этого экспорта практически до нуля с первого дня. Без этого дохода российская военная машина остановится.

Связь россии и Китая

У россии относительно небольшая экономика. Ее ВВП в 2024 году составит около $2,2 трлн, что составляет менее 8% экономики США. Россия повышает свой экономический вес, вступив в союз с Ираном (для беспилотников и другой военной техники), с Северной Кореей (для артиллерийских снарядов и солдат) и с Китаем (для основных компонентов и потребительских товаров). В этом Альянсе Агрессии у Китая самая большая экономика.

Путин запросил молчаливое одобрение у председателя КНР Си Цзиньпина перед вторжением в Украину в 2022 году. Согласно достоверным источникам, Си попросил путина подождать до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине, и путин сделал так, как ему сказали. Он поступил мудро, проявив почтение: в 2023 году Китай поставил более 50% всего российского импорта, связанного с боевыми действиями (включая критически важные компоненты для российской армии) общей стоимостью около $5,5 млрд. Без постоянного наличия китайских компонентов запас ракет россии быстро истощится, и превосходство в воздухе должно решительно сместиться в пользу Украины.

Китай не предоставляет эти товары россии (или кому-либо) бесплатно. Он также не заинтересован в российском долге — лидеры Китая не верят в способность и готовность путина выплачивать долг. Это означает, что для работы российской военной машины на китайских компонентах требуются наличные по факту поставки (или даже авансовые платежи).

Как лишить россию денег

Россия генерирует эти деньги, продавая нефть за доллары США. Почти весь остальной российский экспорт довольно мал из-за санкций. Но G7 и Европейский союз договорились сохранить российскую нефть на мировом рынке, в основном потому, что россия является таким крупным поставщиком — около восьми миллионов баррелей в день (ежедневное мировое потребление составляет около 100 миллионов баррелей).

В свой первый день на посту Трамп может объявить, что введет жесткие санкции США против любой компании, которая заплатит более $15 за баррель российской нефти (и против любого, кто участвует в любой сделке выше этого уровня).

Как хорошо известно Трампу, угрозы иногда бывают наиболее действенными, когда не предпринимается никаких действий. Во время своей первой администрации он хотел, чтобы Мексика закрыла свою южную границу с Гватемалой, поэтому он объявил, что будет повышать тарифы каждую неделю, пока не будут предприняты действия. Мексиканское правительство посчитало это безумной угрозой, но вполне правдоподобной, и они задействовали свои силы безопасности, чтобы закрыть границу. Дополнительные тарифы остались на полке.

Администрация президента Джо Байдена долго и упорно работала над тем, чтобы договориться о ценовом пределе G7-ЕС на российскую нефть, который в настоящее время составляет $60 за баррель. Но хотя эта инициатива была желанным примером сотрудничества между союзниками Украины, при этой цене россия все равно получает существенный доход, поскольку ее предельные издержки добычи низкие ($15−20 за баррель). Предпочтение Трампа односторонним действиям, подкрепленным напыщенностью и неопределенными угрозами, вполне соответствовало бы моменту.

В той мере, в какой больше нефти перемещается из россии в Китай, «теневой флот» танкеров, которые ее перевозят, должен подвергаться преследованиям при каждой возможности, что приведет к росту эксплуатационных расходов и дальнейшему сокращению российской маржи. Конфискуйте несколько теневых танкеров за предполагаемые нарушения санкций и наблюдайте, как взлетят цены на транспортировку российской нефти.

Даже при цене в $15 за баррель россия, скорее всего, продолжит качать столько нефти, сколько сможет, потому что путин отчаянно нуждается в деньгах. Но что, если угрозы и действия Трампа подтолкнут мировую цену на нефть? Это очень порадует союзников Трампа в отрасли ископаемого топлива, а также поощрит и оправдает большую разведку нефти и газа.

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Гораздо более низкий предел цен на нефть, подкрепленный более жесткими санкциями против компаний и стран, которые ведут нелегальную торговлю с россией, не оставил бы путину иного выбора, кроме как уйти из Украины. Это, в свою очередь, пошлет мощный сигнал Альянсу агрессии и китайскому руководству, в частности: любой, кто нападет на соседа, понесет сокрушительные экономические последствия.