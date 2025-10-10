Доллар резко подорожал: будут ли еще сюрпризы по курсу в выходные

На этой неделе ситуацию на валютном рынке Украины нельзя назвать очень удачной для гривны. Хотя и существенного негатива для нацвалюты тоже не произошло. Несмотря на массированные обстрелы россией гражданской и критической инфраструктуры и усиление напряженности на фронте, на нашем валютном рынке не наблюдалось паники, хотя ценники доллара постепенно росли. Параллельно проседали котировки евро, но заслуги украинской экономики в этом не было.

Евро подешевел относительно доллара на мировых площадках, и наш рынок проводил соответствующую коррекцию.

Частично гривну подстраховали аграрии: они продолжают сбор урожая и его поставки на внешние рынки, получая валютную выручку. Ее поступления частично нивелировали увеличение спроса на валюту для закупки энергоносителей перед отопительным сезоном и на потребности армии.

Это позволило Нацбанку умело маневрировать между покупателями и продавцами доллара и не тратить дополнительно значительных объемов валюты для поддержки курса гривны.

А хорошие новости об увеличении золотовалютных резервов Украины (на 1 октября до $46,5 млрд) и снижении официальной инфляции до 11,9% несколько успокаивали всех участников валютного рынка.

Они понимают, что у Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы удерживать гривну в комфортном для регулятора коридоре. И это главная вводная для всех игроков во время традиционно девальвационного и инфляционного 4 квартала года: в октябре-ноябре правительство обычно вливает значительные средства в старт отопительного сезона, а в декабре добавляется еще и значительный приток в банковскую систему бюджетных денег перед окончанием года.

Против гривны в эти дни, конечно, сработало утверждение правительством законопроекта об очередном увеличении расходов в бюджете-2025. Это уже второй пересмотр главной сметы страны: в конце июля расходы были повышены на 412,4 млрд гривен. И это негативно влияет на настроения всех участников рынка.

Несколько нивелируют опасения участников рынка относительно возможного ускорения девальвации гривны заверения чиновников, что часть дополнительных расходов в размере 6 млрд евро (294,3 млрд грн) будет профинансирована за счет Евросоюза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Напомню, что, по версии правительства, из запрашиваемых 324,8 млрд грн свыше 310 млрд грн получит общий фонд, а из них свыше 301 млрд грн — Минобороны, в том числе: 202 млрд грн — на денежное довольствие военнослужащих; 100 млрд грн — на закупку вооружения, прежде всего БПЛА всех типов; 8 млрд грн — на другие военные расходы. А около 30 млрд грн правительство получит как дополнительные доходы бюджета, а также за счет экономии на долговых выплатах и сокращении неприоритетных расходов.

Из этой суммы расходов в 324,8 млрд грн наиболее «опасной» для курса гривны является статья в 202 млрд грн на денежное довольствие военных, так как эти деньги частично могут быть потрачены ими на покупку валюты. А это увеличит спрос на СКВ на всех сегментах валютного рынка.

Но если «живая» валюта в размере 6 млрд евро, получаемая за счет инициативы G7 ERA, зайдет на счета Нацбанка, регулятор в любой момент сможет активно сглаживать попытки раскачать курс, даже при росте спроса на валюту со стороны военнослужащих.

Кроме того, дополнительным нарушителем спокойствия на нашем валютном рынке был американский шатдаун: череда заявлений демократов и республиканцев на эту тему провоцировали периодические ралли по паре евро/доллар на международном рынке. Это немедленно вызывало соответствующую реакцию курса евро к гривне на нашем межбанке по официальному курсу евро к нацвалюте, и частично — на наличном сегменте.

Интересно, что в последние год-полтора наличный рынок остается самым «плавным» из всех сегментов валютного рынка Украины. Хотя раньше был самым неспокойным и реагировал серьезными взлетами своих валютных ценников по любому более-менее серьезному поводу. Зато межбанковский и официальный курсы практически отражают в своих котировках любой «чих» на мировом и отечественном рынках.

Динамика пары доллар/евро

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро





Курс евро на межбанке

Курс евро на наличном рынке

Кроме того, шатдаун в США спровоцировал очередные ралли цены золота на мировом рынке: его стоимость в моменте пробивала новый психологический порог в $4 000 за унцию и устремилась выше, правда, потом все же опустилась чуть ниже этой психологической отметки. На момент написания статьи унция золота стоит порядка $3 992.

График золота

В итоге за период с 6 по 10 октября, если сравнивать только начальную и конечную даты периода, курс продажи доллара на украинском межбанке вырос на 35 копеек — с уровня 41,33/41,36 до 41,68/41,71 гривен, а курс продажи безналичного евро за этот же период просел на 10 копеек — с 48,3395 /48,3581 до 48,2320/48,2501 гривен.

На наличном рынке вечером пятницы, 10 октября, доллар США в обменниках финкомпаний и в кассах банков продавался по 41,70 — 41,90 гривен, а евро — по 48,45 — 48,70 гривен.

В целом при такой ситуации на межбанке в эти субботу и воскресенье владельцы отечественных обменников проработают в формате «с оборота» без особых попыток «взорвать» курс на росте котировок межбанка, но в тоже время — и без тенденций к проседанию ценников. Спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в большинстве обменников будет находиться в пределах 15−25 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 11−12 октября

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников финкомпаний и в кассах работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,20 до 41,50 гривен и продажа от 41,65 до 41,90 гривен.

Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 47,90 до 48,35 гривен и продажа от 48,40 до 48,80 гривен.