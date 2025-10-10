Доллар резко подорожал: будут ли еще сюрпризы по курсу в выходные

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 октября 2025, 22:15 Читати українською

Доллар резко подорожал: будут ли еще сюрпризы по курсу в выходные

На этой неделе ситуацию на валютном рынке Украины нельзя назвать очень удачной для гривны. Хотя и существенного негатива для нацвалюты тоже не произошло. Несмотря на массированные обстрелы россией гражданской и критической инфраструктуры и усиление напряженности на фронте, на нашем валютном рынке не наблюдалось паники, хотя ценники доллара постепенно росли. Параллельно проседали котировки евро, но заслуги украинской экономики в этом не было.

На этой неделе ситуацию на валютном рынке Украины нельзя назвать очень удачной для гривны.

Евро подешевел относительно доллара на мировых площадках, и наш рынок проводил соответствующую коррекцию.

Частично гривну подстраховали аграрии: они продолжают сбор урожая и его поставки на внешние рынки, получая валютную выручку. Ее поступления частично нивелировали увеличение спроса на валюту для закупки энергоносителей перед отопительным сезоном и на потребности армии.

Это позволило Нацбанку умело маневрировать между покупателями и продавцами доллара и не тратить дополнительно значительных объемов валюты для поддержки курса гривны.

А хорошие новости об увеличении золотовалютных резервов Украины (на 1 октября до $46,5 млрд) и снижении официальной инфляции до 11,9% несколько успокаивали всех участников валютного рынка.

Они понимают, что у Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы удерживать гривну в комфортном для регулятора коридоре. И это главная вводная для всех игроков во время традиционно девальвационного и инфляционного 4 квартала года: в октябре-ноябре правительство обычно вливает значительные средства в старт отопительного сезона, а в декабре добавляется еще и значительный приток в банковскую систему бюджетных денег перед окончанием года.

Против гривны в эти дни, конечно, сработало утверждение правительством законопроекта об очередном увеличении расходов в бюджете-2025. Это уже второй пересмотр главной сметы страны: в конце июля расходы были повышены на 412,4 млрд гривен. И это негативно влияет на настроения всех участников рынка.

Несколько нивелируют опасения участников рынка относительно возможного ускорения девальвации гривны заверения чиновников, что часть дополнительных расходов в размере 6 млрд евро (294,3 млрд грн) будет профинансирована за счет Евросоюза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Напомню, что, по версии правительства, из запрашиваемых 324,8 млрд грн свыше 310 млрд грн получит общий фонд, а из них свыше 301 млрд грн — Минобороны, в том числе: 202 млрд грн — на денежное довольствие военнослужащих; 100 млрд грн — на закупку вооружения, прежде всего БПЛА всех типов; 8 млрд грн — на другие военные расходы. А около 30 млрд грн правительство получит как дополнительные доходы бюджета, а также за счет экономии на долговых выплатах и сокращении неприоритетных расходов.

Из этой суммы расходов в 324,8 млрд грн наиболее «опасной» для курса гривны является статья в 202 млрд грн на денежное довольствие военных, так как эти деньги частично могут быть потрачены ими на покупку валюты. А это увеличит спрос на СКВ на всех сегментах валютного рынка.

Но если «живая» валюта в размере 6 млрд евро, получаемая за счет инициативы G7 ERA, зайдет на счета Нацбанка, регулятор в любой момент сможет активно сглаживать попытки раскачать курс, даже при росте спроса на валюту со стороны военнослужащих.

Кроме того, дополнительным нарушителем спокойствия на нашем валютном рынке был американский шатдаун: череда заявлений демократов и республиканцев на эту тему провоцировали периодические ралли по паре евро/доллар на международном рынке. Это немедленно вызывало соответствующую реакцию курса евро к гривне на нашем межбанке по официальному курсу евро к нацвалюте, и частично — на наличном сегменте.

Интересно, что в последние год-полтора наличный рынок остается самым «плавным» из всех сегментов валютного рынка Украины. Хотя раньше был самым неспокойным и реагировал серьезными взлетами своих валютных ценников по любому более-менее серьезному поводу. Зато межбанковский и официальный курсы практически отражают в своих котировках любой «чих» на мировом и отечественном рынках.

Динамика пары доллар/евро

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро


Курс евро на межбанке

Курс евро на наличном рынке

Кроме того, шатдаун в США спровоцировал очередные ралли цены золота на мировом рынке: его стоимость в моменте пробивала новый психологический порог в $4 000 за унцию и устремилась выше, правда, потом все же опустилась чуть ниже этой психологической отметки. На момент написания статьи унция золота стоит порядка $3 992.

График золота

В итоге за период с 6 по 10 октября, если сравнивать только начальную и конечную даты периода, курс продажи доллара на украинском межбанке вырос на 35 копеек — с уровня 41,33/41,36 до 41,68/41,71 гривен, а курс продажи безналичного евро за этот же период просел на 10 копеек — с 48,3395 /48,3581 до 48,2320/48,2501 гривен.

На наличном рынке вечером пятницы, 10 октября, доллар США в обменниках финкомпаний и в кассах банков продавался по 41,70 — 41,90 гривен, а евро — по 48,45 — 48,70 гривен.

В целом при такой ситуации на межбанке в эти субботу и воскресенье владельцы отечественных обменников проработают в формате «с оборота» без особых попыток «взорвать» курс на росте котировок межбанка, но в тоже время — и без тенденций к проседанию ценников. Спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в большинстве обменников будет находиться в пределах 15−25 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 11−12 октября

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников финкомпаний и в кассах работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,20 до 41,50 гривен и продажа от 41,65 до 41,90 гривен.

Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 47,90 до 48,35 гривен и продажа от 48,40 до 48,80 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами