Американская транснациональная компания по производству кондитерских изделий, продовольствия и напитков Mondelez International возобновила производство печенья Oreo в Украине на заводе в Тростянце, который был сильно поврежден в результате российских атак два года назад. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечают в Mondelez, завод в Тростянце полностью реконструирован. Он частично возобновил работу еще в прошлом году по производству шоколада.

В компании подчеркнули, что печенье Oreo и другие шоколадные конфеты, производимые на украинской фабрике, не экспортируются в соседнюю россию. Mondelez имеет три фабрики в России и продает там свое печенье и снеки, несмотря на бойкоты и призывы сотрудников, активистов и инвесторов.

Пока завод в Тростянце ремонтировался, Mondelez импортировала в Украину печенье Oreо, сообщил источник, знакомый с планами компании.

В то же время в компании сообщили, что продукция, произведенная на Тростянецком заводе, не только продается на внутреннем украинском рынке, но и экспортируется в Евразию, в частности Грузию и Казахстан.

Ранее спрос в этих странах отчасти удовлетворяли заводы в России. Mondelez также сообщила Reuters, что больше не экспортирует товары из России в Европу.