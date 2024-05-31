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31 мая 2024, 16:40 Читати українською

Комитет Рады поддержал повышение акцизов на топливо до европейского уровня

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс о приближении законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога». Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс о приближении законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога».
Фото: pixabay.com

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«Целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до уровней, предусмотренных Директивой № 2003/96/ЕС», — написал Гетманцев.

Его заместитель Ярослав Железняк обнародовал предусмотренный законопроектом график повышения акцизов на горючее до уровня европейских. При этом он отметил, что больше всего вырастет акциз на автогаз.

«Очень интересная ситуация с акцизом на газ. Минфин не знает, как так произошло, что в последний момент решили резко увеличить поднятие акцизов на газ. Там значительное повышение. В ходе поиска документов оказалось, что увеличение газа предложила Укрнафта. А точнее — Ростислав Шурма. Вместо акциза по детективу (70 евро) он будет 277 евро», — написал он в Telegram.

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Напомним

Законопроект предусматривает ежегодное повышение акцизов на горючее с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.

С января 2028 года ставки акцизного налога должны вырасти до европейского уровня:

  • на бензины — 359 евро за 1000 литров;
  • на газойле (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 л;
  • на сжиженный газ — 277 евро за 1000 литров.

В настоящее время эти акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
zevs1
zevs1
31 мая 2024, 16:50
#
Перемога особенно по автогазу, такое впечатление что диверсанты рулят.
+
+60
BatonUA
BatonUA
31 мая 2024, 17:05
#
По газу «потужно», ЄС навіть такого не бачив. На час війни доречно підняти, але графік показує, що і на після залишиться. Екологія спасибі не скаже.
Зате, повторюся, ніякої економічної броні! Все як самі хотіли
+
+15
nitrolog
nitrolog
31 мая 2024, 18:09
#
Ну лоббі нафтогазове все порішало, і байдуже що крутануть інфляцію, мінфіну все добре, не бачать проблем
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