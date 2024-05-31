Комитет Рады поддержал повышение акцизов на топливо до европейского уровня

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс о приближении законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога». Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев .

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«Целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до уровней, предусмотренных Директивой № 2003/96/ЕС», — написал Гетманцев.

Его заместитель Ярослав Железняк обнародовал предусмотренный законопроектом график повышения акцизов на горючее до уровня европейских. При этом он отметил, что больше всего вырастет акциз на автогаз.

«Очень интересная ситуация с акцизом на газ. Минфин не знает, как так произошло, что в последний момент решили резко увеличить поднятие акцизов на газ. Там значительное повышение. В ходе поиска документов оказалось, что увеличение газа предложила Укрнафта. А точнее — Ростислав Шурма. Вместо акциза по детективу (70 евро) он будет 277 евро», — написал он в Telegram.

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Напомним

Законопроект предусматривает ежегодное повышение акцизов на горючее с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.

С января 2028 года ставки акцизного налога должны вырасти до европейского уровня:

на бензины — 359 евро за 1000 литров;

на газойле (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 л;

на сжиженный газ — 277 евро за 1000 литров.

В настоящее время эти акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ.