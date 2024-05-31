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31 мая 2024, 18:33 Читати українською

В апреле экспорт IT-услуг снизился на 3,5%

В апреле 2024 года объем IT-экспорта уменьшился на 3,5% и составил $545 млн, что на $20 млн меньше по сравнению с мартом. Об этом сообщает Львовский IT-кластер согласно данным НБУ.

В апреле 2024 года объем IT-экспорта уменьшился на 3,5% и составил $545 млн, что на $20 млн меньше по сравнению с мартом.
Фото: freepik.com

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В целом за первые четыре месяца года объем экспорта компьютерных услуг составляет $2,1 млрд, что на $78 млн меньше, чем за аналогичный период в 2023 году.

«Мы видим, что техиндустрия, к сожалению, находится в критическом состоянии. Объемы экспорта услуг уменьшаются. Мы постоянно подчеркиваем: причиной этого не решен вопрос бронирования ключевых работников индустрии. Львовский IT Кластер, как крупнейшее техобъединение Украины, подчеркивает необходимость усовершенствования механизмов бронирования. В частности, внедрение подхода с учетом экономического фактора», — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского И Т Кластера.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в апреле этого года составила $1,4 млрд, что на $12 млн или 1% больше по сравнению с мартом.

Напомним

«Минфин» писал, что за 2023 год IT-компании уплатили в государственный бюджет 20,8 млрд грн налогов, что на 7,4% больше, чем в 2022 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
korvin29
korvin29
31 мая 2024, 19:13
#
А кто будет размещать заказы в стране, где на улицах идет охота на мужчин?
+
+15
eurousa
eurousa
31 мая 2024, 19:32
#
Нащо наймати тих, хто навіть Тису не може переплисти?
+
+9
82845392
82845392
31 мая 2024, 19:56
#
> Зокрема, впровадженні підходу з урахуванням економічного фактора

Фиг тебе, у нас все равны :)))
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