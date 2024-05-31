Объем неработающих кредитов уменьшился на 21 млн

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая составила 35,5%, что на 0,5 процентного пункта ниже показателя по состоянию на 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Объем неработающих кредитов за месяц уменьшился на 20,6 млн. грн., в то же время объем предоставленных банками кредитов вырос на 17,7 млрд. грн.

Объем неработающих кредитов за первый квартал 2024 года сократился на 2 млрд грн — до 420,3 млрд грн, преимущественно из-за списания неработающих розничных кредитов банками с украинским частным капиталом.