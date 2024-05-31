UBS Group завершила поглощение Credit Suisse: банк работал с 1856 года

Швейцарская банковская группа UBS Group AG в пятницу, 31 мая, объявила о завершении поглощения конкурента Credit Suisse Group AG. Об этом сообщает пресс-служба группы.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Сегодня Credit Suisse AG была снята с регистрации в Коммерческом регистре кантона Цюрих и прекратила свое существование как отдельное юридическое лицо», — говорится в заявлении.

UBS AG унаследовала все права и обязательства Credit Suisse AG, в том числе все непогашенные долговые инструменты последней.

Через год с момента экстренного поглощения UBS выполнил многое из того, что намеревался сделать, соглашаясь на покупку Credit Suisse. Компания обособила много ненужных ей активов, обновила свои руководящие команды и начала объединять отдельные ИТ-системы двух компаний.

Прекращение деятельности Credit Suisse Group AG как отдельного юридического лица завершает историю банка, сыгравшего центральную роль в истории и развитии Швейцарии. Бывший Schweizerische Kreditanstalt был основан в 1856 году для финансирования строительства железнодорожной сети.

Credit Suisse Group была представлена в 56 странах. Работала в частном и инвестиционном банкинге и управлении активами.

Credit Suisse не торговался как единственное предприятие с 13 июня 2023 г., когда состоялся первый этап завершения слияния. Акции банка были исключены из листинга Швейцарской фондовой биржи и Нью-Йоркской фондовой биржи соответственно.