Subway разместила облигации на рекордные $3,4 миллиарда

Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway разместила облигации на $3,4 млрд с тремя сроками погашения. Об этом пишет Financial Times.

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Облигации обеспечены роялти от американских франшиз компании и объектами интеллектуальной собственности. Объем размещения стал рекордным для такого типа бумаг.

По данным осведомленных источников газеты, объем поданных инвесторами заявок превысил $20 млрд, благодаря чему удалось увеличить объем размещения и снизить процентные ставки.

В частности, Subway разместила пятилетние облигации на $1,35 млрд с 1,5-процентной премией по доходности пятилетних US Treasuries. Первоначально премия составляла около 2%.

Доходность пятилетних бумаг компании составила 6,07% годовых, семилетних — 6,32%, десятилетних — 6,56%. Во всех случаях доходность превысила показатели традиционных корпоративных бондов с аналогичным рейтингом.

Subway использует привлеченные средства для погашения части долга общим размером $5,4 млрд, привлеченного для финансирования приобретения фондом прямых инвестиций Roark Capital.