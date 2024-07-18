Инвестиции для ленивых: два варианта портфеля для вложений до $100 тыс. и более

Многие люди воспринимают инвестиции, как сложный процесс, требующий много времени, умений и знаний. Это действительно так, но только в том случае, когда человек активно управляет своими деньгами. В то же время существует немало инструментов для инвесторов, которые не готовы уделять своему портфелю много времени. К тому же такие инструменты даже могут принести более высокую прибыль.

Преимущество «ленивых инвестиций»

Многие люди со стартовым капиталом хотят его сохранить и приумножить, но не готовы тратить на это свое время и силы. В первую очередь потому, что много времени тратят на деятельность, которая приносит основной доход, — работу или ведение бизнеса.

Основное преимущество «ленивых инвестиций» — возможность не растрачивать на них силы. Это не единственная причина, почему они могут быть интересны любому инвестору. Среди прочих, следует выделить следующие:

Прозрачность и удобство. К «ленивым» инвестициям относят, как правило, понятные инструменты. А потому здесь и риски потерять деньги из-за опрометчивости более низкие. Также в этом направлении меньше шансов попасть на мошенников, ведь они обычно выбирают сложные инструменты, чтобы сбить клиентов с толку.

Низкие расходы. В отличие от сложных инструментов, эти не предполагают высоких комиссий. Кроме этого, порог входа здесь обычно низкий.

Высокая доходность в долгосрочной перспективе. По данным ряда исследований, до 97% активных трейдеров теряют свои средства в течение 2 лет. В то же время «ленивые» инвестиции, хотя и не могут похвастаться стремительным наращиванием капитала, обеспечивают стабильную прибыль на длинной дистанции.

Диверсификация. Несмотря на свою простоту, такие инвестиции позволяют без лишних усилий распределить средства по разным направлениям, и таким образом, если одно из них окажется провальным, другие обеспечат сохранность средств.

Спокойствие. Поскольку «ленивый» портфель не требует активного привлечения инвестора, он позволяет меньше переживать за судьбу средств и спокойно ждать, когда выбранные инструменты принесут результаты.

Доступные активы

Валюта

Это самый простой и распространенный в Украине способ инвестировать. По словам заведующего кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Богдана Данилишина, в прошлом году на руках у украинцев было валютных активов (наличные деньги, ОВГЗ и депозиты вместе) на $136 млрд. При этом в основном наши соотечественники держали средства именно кешем 85% от этой суммы.

В долгосрочной перспективе валютные инвестиции оправдывают себя. Скажем, 10 лет назад официальный курс гривны составлял 11,84 грн/$, а на момент написания статьи — 40,7 грн/$. Таким образом, за это время доллар подорожал в 3,4 раза, а каждую 1 тыс. грн, инвестированную тогда в американскую валюту, сейчас можно обменять ориентировочно на 3 437 грн.

Основное преимущество держания валюты «под матрасом» — высокая ликвидность. Ее всегда можно обменять, легко перевозить, а также эти деньги защищены от проблем в банковской системе. Все эти факторы особенно важны в условиях боевых действий.

В то же время наличные средства могут быть повреждены или их могут украсть. Кроме того, если их разместить на банковском депозите или купить ОВГЗ, они будут приносить дополнительную прибыль. Средние ставки по долларовым вкладам составляют 1,36%, а самые щедрые банки готовы платить до 2,8%.

Большая доходность предусмотрена по долларовым ОВГЗ и составляет около 4−4,4% годовых.

Следует учитывать, что с годами обесценивается не только гривна, но и валюта. К примеру, средний уровень инфляции в США за последние 10 лет составил 2,87%. Таким образом, даже банковские вклады ее не компенсируют.

Гривневые депозиты и ОВГЗ

Значительно более высокую доходность могут обеспечить банковские вклады и облигации в гривне. В среднем по годовым депозитам банки насчитывают 12,4%, а максимальная ставка по таким вкладам составляет 15,75%. На время действия военного положения и три месяца после его завершения введена 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и физических лиц-предпринимателей (вместе с начисленными процентами, если это был депозит).

Более высокая доходность по гривневым ОВГЗ — около 15%, если они погашаются примерно через год. Если срок возврата больше, можно рассчитывать на несколько дополнительных процентов.

Одно из преимуществ государственных облигаций — отсутствие налогообложения доходов, тогда как с процентов по депозитам государство берет 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Купить же облигации не сложнее, чем открыть депозит, это можно делать онлайн в приложении «Дія» или в приложениях Сенс Банка и monobank.

Недостаток депозитов и облигаций — в низкой ликвидности. Самую высокую доходность можно получить по срочным вкладам, которые не предусматривают досрочного возврата средств. Также некоторые банки, которые продают ОВГЗ, не предоставляют услуги по их выкупу. Поэтому их продать до срока погашения может быть сложно.

Ключевой риск гривневых инструментов — девальвация. Как уже отмечалось выше, в долгосрочной перспективе гривна существенно проигрывает доллару, и только в отдельные периоды демонстрирует стабильность или укрепляется.

Поэтому, выбирая между валютой и гривной, инвестор в первую очередь определяется со своими девальвационными ожиданиями.

Индексы фондового рынка

В США и странах ЕС «ленивые» инвестиции ассоциируются прежде всего с покупкой ETF, биржевого фонда, в котором собраны ценные бумаги на основе любого индекса, сектора, товара или другого актива. Покупка паев в биржевом фонде ETF позволяет инвестору вложиться сразу во все ценные бумаги, которые входят в индекс, на основе которого собран конкретный фонд. Это позволяет повысить диверсификацию и снизить риски. И это гораздо дешевле, чем собирать инвестиционный портфель самостоятельно.

Особенно популярны среди новичков и инвесторов, которые не хотят слишком глубоко погружаться в тему фондового рынка, ETF, которые ориентируются на ключевой индекс американской биржи S&P 500. В его состав входит 500 крупнейших американских публичных компаний, а колебания индекса зависят от изменения цены их акций. Инвестируя в фонд, привязанный к S&P 500, вы вкладываете средства во все эти 500 компаний, обеспечивая оптимальную диверсификацию. Средняя доходность этого индекса за 10 лет (при условии реинвестиции дивидендов) составляет 12,5% годовых.

Среди фондов, ориентирующихся на главный американский индекс, — SPDR S&P 500, iShares S&P 500 Index и Vanguard S&P 500.

Если инвестор не готов вкладывать все средства в американский рынок, он может диверсифицировать инвестиции через вложения в ETF, которые ориентируются на мировые компании. Среди таких фондов — FTSE All-World и MSCI ACWI.

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Сложность инвестиций в эти фонды для украинского инвестора заключается в переводе средств за границу. По факту счета международных брокеров можно пополнить только через финансовые сервисы, вроде Revolut или Wise. Если счет брокера уже удалось пополнить, можно покупать акции ETF и оставлять их «работать» без присмотра на годы.

Золото

Золото считается одним из традиционных способов хранения средств, но рост его стоимости достаточно скромный — в среднем около 4,5% годовых за последние 10 лет. То есть почти в 2,8 раза меньше, чем обеспечил индекс S&P 500.

Также сложность инвестиций в драгметалл заключается в высоком спреде между ценой его купли и продажи. Для монет НБУ он составляет 7,4%, а в банках для слитков — около 7%.

В то же время золото часто используют для диверсификации инвестиций, поскольку оно неоднократно демонстрировало рост на фоне падения фондового рынка. Кроме этого, преимущества металла — в легкости перевозки, хранения и сложности его повредить.

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Недвижимость

Как правило, недвижимость не относят к «ленивым» инвестициям, ведь, чтобы зарабатывать на квадратных метрах, необходимо сделать ремонт, искать арендодателей, следить за состоянием имущества и т. д. Но сейчас в Украине работают ряд компаний, которые продают недвижимость, а затем самостоятельно управляют ею и сдают в аренду. Благодаря этому инвесторы могут получать пассивный доход.

В качестве примера, можно рассмотреть компанию УЛИС, которая занимается рекреационными проектами. УЛИС строит коттеджные дома, которые инвесторы могут купить и получать прибыль от недвижимости. Сейчас работают две локации в Киевской области — локация с кебинами и локация с коттеджами. В карпатской деревне Ворохта уже в конце лета заработает еще одна локация, строительство здесь уже на финальной стадии.

Доход инвестора зависит от аренды не принадлежащего ему конкретного дома, а от сдачи пула домов одного типа. То есть если на базе отдыха, скажем, 10 одинаковых домов, то рассчитывается, какую прибыль принесли они все вместе, а потом эта сумма распределяется между всеми инвесторами. Благодаря этому можно не бояться купить дом, который будет обделен вниманием гостей комплекса.

Инвестировать в УЛИС можно от $61 тыс. — именно столько стоит кебин, а прогнозируемая доходность от него составляет 15−18% годовых. Коттеджные дома несколько дороже — $135 тыс. в Киевской области и $215 тыс. в Карпатах.

Управляющая компания берет на себя полное управление недвижимостью — содержание, сдачу в аренду домов, рекламу и маркетинг.

В целом за все время работы УЛИС загруженность не падала ниже 70%, а в некоторые периоды достигала 100%, что обеспечивало стабильные доходы инвесторов.

Инвестор имеет право перепродавать свою недвижимость. Он может как самостоятельно найти покупателя, так и через управляющую компанию, что позволяет быстро выйти из проекта.

Как сформировать портфель

Структура «ленивого» портфеля зависит от суммы, ведь не у всех активов низкий порог входа. Если речь идет о нескольких десятках или сотнях тысяч гривен, можно рассмотреть следующий вариант:

30% — ETF, которые ориентируются на S&P 500;

25% — валютные ОВГЗ;

20% — гривневые ОВГЗ;

10% — наличная валюта;

10% — гривневый депозит;

5% — золото.

Если же в распоряжении инвестора от ста тысяч долларов и больше, есть возможность расширить список активов:​

25% — ETF, которые ориентируются на S&P 500;

25% — доходная недвижимость;

20% — валютные ОВГЗ;

20% — гривневые ОВГЗ;

5% — наличная валюта;

5% — золото.

Пишите в комментариях, какой, по вашему мнению, «ленивый» портфель будет самым эффективным, и как, по вашему мнению, следует изменить соотношение активов.