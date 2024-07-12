Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet вложили в ИИ $357 млрд: удастся ли их вернуть

С понедельника по среду S&P 500 и Nasdaq установили шесть рекордов на двоих, превысив большинство оптимистических прогнозов и сокрушив любые надежды медведей на коррекцию, о которой просто «кричит» большинство фундаментальных показателей. Какие компании ставили рекорды и что беспокоит инвесторов рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Знаменитый «Индикатор Баффета», сравнивающий капитализацию публичных компаний по объему ВВП, превысил показатели времен кризиса «доткомов» и «Большой рецессии».

Концентрация достижений рынка в нескольких технологических гигантах, которые тянут на себе весь рынок в течение довольно продолжительного времени, тоже заставляет нервничать. Но прогнозы это одно, а реальность совсем другое, особенно в такой изменчивой и неопределенной среде, как рынок ценных бумаг.

Кстати, из последних прогнозов самым заметным стало предсказание от Майка Уилсона, главного стратега Morgan Stanley, относительно возможной коррекции в 10% к концу года из-за политической неопределенности.

Конечно, рано или поздно коррекция наступит, но когда именно не знает никто, и тот же Уилсон, который уже почти два года тщетно предрекает падение рынков. Хотя, на мой скромный взгляд, опять же с точки зрения фундаментальных показателей, прогнозы одного из самых известных стратегов Уолл-стрит полностью оправданы.

Инфляция по центру внимания

На макроэкономическом фронте главными событиями недели стали выступление Главы ФРС Пауэлла перед законодателями США и оглашение данных об инфляции в июне.

Первым был Пауэлл, заверивший, что «двигаемся в верном направлении», но традиционно предостерег, что «нужно больше данных, чтобы начать процесс снижения ставок».

Пожелания Пауэлла не остались без отклика: новые данные об инфляции подтвердили, что усилия центрального банка дают результаты. По сравнению с прошлым месяцем потребительская инфляция снизилась и в годовом исчислении составила 3%, кстати, впервые с 2020-го года.

Хороший результат лучше ожидаемого, и хотя все же выше целевого показателя — дает надежду, что снижение ставки произойдет уже в сентябре. По крайней мере вероятность такого сценария сегодня составляет 86.4%.

Tesla откладывает планы

На корпоративном фронте героем недели, по моему мнению, стала Теsla. И опять же, речь не о фундаментальных показателях: продажи компании уменьшаются, доля рынка EV тоже, доходность не впечатляет, но, в конце концов, какое это имеет значение, если компания нравится рынку?

Эмоции толкали цену на акции Tesla одиннадцать торговых сессий кряду, за которые она выросла на 53%, полностью отыграв все потери с начала года.

И только в четверг, после того как UBS порекомендовал своим клиентам продавать акции компании, цена начала стремительно снижаться. По мнению аналитиков швейцарского банка, рост был «слишком большим и слишком быстрым», и в случае, если «энтузиазм рынка по искусственному интеллекту хоть немного утихнет, это может оказать существенное влияние на оценку акций компании».

Новости о перспективах Tesla на ниве ИИ не заставили себя ждать: в четверг компания сообщила, что демонстрация robotaxi переносится с августа на октябрь. Конечно, невыполненные обещания — это плохо, но разве это первое невыполненное обещание от Tesla?

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ИИ беспокоит инвесторов

В целом, по ИИ, то по мнению Goldman Sachs инвесторы проявляют все большую обеспокоенность (какое знакомое клише!) тем, что американские технологические мега компании тратят слишком много денег и усилий на искусственный интеллект.

По оценкам банка, капитальные инвестиции, а также затраты на исследования в области искусственного интеллекта такими гигантами как Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet в прошлом году составили около $357 миллиардов.

Это немало, и, по мнению аналитиков, «в итоге, компании должны будут доказать, что эти инвестиции помогут получить доходы». Если этого не произойдет, то думаю, что авансы, полученные технологическими компаниями от инвесторов в виде стремительного роста цены в последнее время, придется возвращать. И процесс возвращения будет происходить достаточно быстро.

Не хочется делать банальных сравнений, но как не вспомнить, что в 2000−01 годах менее чем за два года Nasdaq потерял 87%. И в заключение так и крутится на языке еще одно популярное клише: «На этот раз все будет по-другому!».