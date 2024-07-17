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17 июля 2024, 12:50 Читати українською

Золото на максимуме: как на цены влияют ФРС и Трамп

16 июля цены на золото обновили исторический рекорд. Что толкает цены на драгоценный металл вверх, выяснил FT. «Минфин» выбрал главное.

16 июля цены на золото подскочили до рекордного уровня.

Во вторник цена на золото достигла $2 465 за тройскую унцию, что на 1,7% выше предыдущего рекорда, установленного в мае. Нынешний пик завершает 20-месячный период подъема, в течение которого золото подорожало на 50%.

Почему золото росло в течение последнего года

1. Золото активно покупали центральные банки, чтобы снизить зависимость от доллара США в своих резервах.

2. Ажиотажный спрос китайских потребителей, которые разочаровались в местных акциях, рынке недвижимости и валютных рынках.

3. Свою лепту в рост цен на благородный металл внес и конфликт на Ближнем Востоке.

Что движет ростом золота сейчас

Последние всплески цен связаны с тремя факторами.

Желтый металл пошел вверх после того, как рынок труда США показал признаки замедления в начале месяца, а более быстрое, чем ожидалось, падение инфляции на прошлой неделе дало дополнительный импульс.

Данные по инфляции были опубликованы на прошлой неделе и усилили ожидания относительно более низких расходов по займам ФРС, что, как правило, стимулирует рост не приносящих доход активов, таких как золото.

Металл еще больше вырос после покушения на Трампа в эти выходные, что повысило его шансы на второе президентство. Ожидается, что тарифные планы и программа сокращения налогов бывшего президента увеличат дефицит бюджета США и обострят геополитическую напряженность, что может подстегнуть долгосрочное инфляционное давление и повысить привлекательность золота, как безопасного убежища.

Чего именно опасаются инвесторы

Ники Шилс, руководитель отдела стратегии в металлургической отрасли компании MKS Pamp, швейцарского завода по переработке и торговле драгоценными металлами, заявил, что инвесторы обеспокоены перспективой роста инфляции в США и бюджетного дефицита при администрации Трампа.

Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе, побудили аналитиков пересмотреть прогнозы по ставке ФРС. Рынки теперь ожидают два или три снижения ставок к декабрю, по сравнению с ожиданием всего двух еще на прошлой неделе. Перспектива снижения ставки обычно способствует росту активов, не приносящих процентный доход, таких как золото.

Рост золота на 6% в этом месяце также был обусловлен ставками на то, что ФРС снизит стоимость заимствований быстрее, чем ожидалось ранее. Сейчас рынки закладывают в цены два-три снижения ставок к декабрю, тогда как на прошлой неделе было всего два снижения.

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По словам Бернара Дада, аналитика французского банка Natixis, перспектива победы Трампа может стимулировать центральные банки к дальнейшим покупкам золота, несмотря на высокие цены, поскольку «напряженные отношения между США и Китаем» побуждают их продолжать искать альтернативы доллару.

«Я не удивлюсь, если 2 300 долларов и выше станут новой нормой», — считает он.

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