Золото на максимуме: как на цены влияют ФРС и Трамп

16 июля цены на золото обновили исторический рекорд. Что толкает цены на драгоценный металл вверх, выяснил FT. «Минфин» выбрал главное.

Во вторник цена на золото достигла $2 465 за тройскую унцию, что на 1,7% выше предыдущего рекорда, установленного в мае. Нынешний пик завершает 20-месячный период подъема, в течение которого золото подорожало на 50%.

Почему золото росло в течение последнего года

1. Золото активно покупали центральные банки, чтобы снизить зависимость от доллара США в своих резервах.

2. Ажиотажный спрос китайских потребителей, которые разочаровались в местных акциях, рынке недвижимости и валютных рынках.

3. Свою лепту в рост цен на благородный металл внес и конфликт на Ближнем Востоке.

Что движет ростом золота сейчас

Последние всплески цен связаны с тремя факторами.

Желтый металл пошел вверх после того, как рынок труда США показал признаки замедления в начале месяца, а более быстрое, чем ожидалось, падение инфляции на прошлой неделе дало дополнительный импульс.

Данные по инфляции были опубликованы на прошлой неделе и усилили ожидания относительно более низких расходов по займам ФРС, что, как правило, стимулирует рост не приносящих доход активов, таких как золото.

Металл еще больше вырос после покушения на Трампа в эти выходные, что повысило его шансы на второе президентство. Ожидается, что тарифные планы и программа сокращения налогов бывшего президента увеличат дефицит бюджета США и обострят геополитическую напряженность, что может подстегнуть долгосрочное инфляционное давление и повысить привлекательность золота, как безопасного убежища.

Чего именно опасаются инвесторы

Ники Шилс, руководитель отдела стратегии в металлургической отрасли компании MKS Pamp, швейцарского завода по переработке и торговле драгоценными металлами, заявил, что инвесторы обеспокоены перспективой роста инфляции в США и бюджетного дефицита при администрации Трампа.

Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе, побудили аналитиков пересмотреть прогнозы по ставке ФРС. Рынки теперь ожидают два или три снижения ставок к декабрю, по сравнению с ожиданием всего двух еще на прошлой неделе. Перспектива снижения ставки обычно способствует росту активов, не приносящих процентный доход, таких как золото.

Рост золота на 6% в этом месяце также был обусловлен ставками на то, что ФРС снизит стоимость заимствований быстрее, чем ожидалось ранее. Сейчас рынки закладывают в цены два-три снижения ставок к декабрю, тогда как на прошлой неделе было всего два снижения.

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По словам Бернара Дада, аналитика французского банка Natixis, перспектива победы Трампа может стимулировать центральные банки к дальнейшим покупкам золота, несмотря на высокие цены, поскольку «напряженные отношения между США и Китаем» побуждают их продолжать искать альтернативы доллару.

«Я не удивлюсь, если 2 300 долларов и выше станут новой нормой», — считает он.