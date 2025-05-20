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20 мая 2025, 13:55 Читати українською

Импорт растет, а продажа руды обвалилась, что удерживает курс гривны

Несмотря на ряд негативных факторов, гривна сохраняет стабильность. Что позволяет ей удерживать позиции и какие дальнейшие перспективы, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Несмотря на ряд негативных факторов, гривна сохраняет стабильность.

Что происходило на межбанке

На межбанке небольшие колебания. Несмотря на валютную либерализацию, усиление доллара на мировых рынках, украинская гривна сохраняла стабильность. Активность рынка несколько снизилась, просели примерно на 5% как покупка, так и продажа валюты. Среднесуточный спрос на валюту превышает предложение на $72 млн.

Население на треть снизило покупку безналичной валюты без изменения уровня предложения. В итоге среднесуточная продажа безналичной валюты населением превысила покупку на $4 млн.

На наличном рынке доллар немного восстановился после падения позапрошлой недели, просто из-за низких уровней и отставания от безналичного рынка. Спрос и предложение выросли на 1%, сальдо наличных операций осталось без изменений на среднесуточном уровне $13,7 млн.

Интервенции НБУ выросли на 21% — до $755,1 млн, и это сейчас максимум за полтора месяца (7 недель).

Безналичный доллар снизился с 41,51 до 41,47 грн, безналичный евро существенно скорректировался из-за мировых тенденций с 46,88 до 46,38 грн.

Наличный доллар возобновился с 40,79 до 41,68 грн из-за действий банков, наличный евро также увеличился с 46,17 до 46,86 грн.

Важные события

НАК «Нафтогаз» начал закупать газ. Пока это незначительные объемы, но это продолжительный фактор спроса на валюту со стороны крупнейшего газового игрока.

Согласно оперативным данным Гостаможслужбы, за 4 мес. экспорт снизился на 0,7% — до $13,3 млрд, импорт вырос на 13,2% — до $24,8 млрд. Соответственно, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе-апреле 2025 года составило $11,5 млрд (в 2024 году — $8 млрд). Сейчас это главный фактор давления на гривну.

Отдельно: экспорт руды за 4 месяца 2025 года из-за снижения цены и спроса упал почти на 41% — до $893 млн.

Прогноз роста мирового ВВП в 2025 году уменьшен до 2,4% — это ниже 2,9%, достигнутых в прошлом году, и на 0,4% меньше январского прогноза ООН.

Валютная либерализация от НБУ, как и ожидалось, не повлияла на рынок, потому что влияние было в первую очередь на безналичный рынок межбанка.

У аграриев смешанные прогнозы по состоянию посевов, без устойчивого позитива. Заморозки прошли пятнами, где-то очень плохо и нужно все пересевать, где-то отчасти, кое-где пронесло. Аграрии — это главный экспортный донор (60% от всего экспорта), поэтому влияние на валютный рынок сильное.

Все ближе 30 мая с выплатами по ВВП-варрантам. Вспомните, какова была волна обсуждений с объявлением «дефолта». А сейчас уже все успокоились, Минфин продавил рынок, кажется всем держателям понятно — выплат сейчас не будет, все идут на реструктуризацию. Влияние этого фактора на валютный рынок — минимальное.

6 июня — отмена таможенного безвиза с ЕС. Это действительно плохо, и в первую очередь для аграриев. Поэтому перспектива сдерживания экспорта есть, что будет ухудшать торговый баланс. Но, с другой стороны, увеличение внутренних остатков может сдержать рост внутренних цен.

Что происходит на неделе

21 мая погашение ОВГЗ на 10,47 млрд грн. Не самый большой объем, но гривневой ликвидности рынку прибавит.

Последняя декада мая — налоговый период, за которым может усилиться предложение валюты от экспортеров.

Импорт газа для восстановления запасов голубого топлива в газохранилищах будет поддерживать спрос на валюту.

Для большинства факторов у НБУ найдутся резервы для стабилизации колебаний.

Конечно, фактор безопасности, который может повлиять на настроения рынка.

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Значительных движений на неделе не жду, они возможны только при выходе США из переговоров и эскалации военных действий. В среднесрочную и долгосрочную сохраняю девальвационные ожидания, поэтому подбираю валюту, диверсифицирую с ОВГЗ и криптой.

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