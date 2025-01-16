Фактор Трампа: останется ли доллар самой доходной валютой мира

Доллар снова подтвердил свой статус главной мировой резервной валюты, став самой доходной денежной единицей 2024 года. Однако новый президент США, который вступит в должность 20 января, обещает большие перемены в экономике и политике. Дадут ли они дополнительный толчок к укреплению «зеленого», или позволят ему девальвировать — главный вопрос для инвесторов всего мира.

Мировой валютный рынок не перестает лихорадить. На него оказывают влияние геополитика, рост числа военных конфликтов, экономические противоречия между группами стран и отдельными крупнейшими игроками.

Показательным является поведение одной из самых востребованных мировых пар валют — евро/доллар. С осени 2024 года разница в этой паре постепенно сокращается. Если в сентябре прошлого года евро стоил около 1,12 доллара, то сейчас за него дают только 1,02−1,03 доллара. Это отразилось и на котировках украинского валютного рынка: за этот период котировки евровалюты относительно гривны снизились почти на 2 гривны на евро.

Пара евро/доллар (сентябрь 2024 — январь 2025 гг.)

Котировки украинского межбанка по евро (сентябрь 2024 года — январь 2025 гг.)

Ценники наличного евро (сентябрь 2024 — январь 2025 гг.)

Почему доллар стал самой доходной валютой прошлого года

Доллар стал самой доходной валютой в 2024 году, об этом свидетельствуют данные одного из крупнейших в мире сервисов трансляции котировок Tradingview.

К основным факторам, влияющим на укрепление позиций доллара в мире, можно отнести победу Дональда Трампа на выборах в США и политику Федрезерва на фоне явных преимуществ американской экономики, по сравнению с той же европейской. И ЕЦБ, и Федрезерв начали смягчение монетарной политики. Однако ставки ФРС остаются выше ставок Европейского центрального банка. А это всегда стимулирует инвесторов вкладываться в активы той страны, где доходность фондового рынка и ставки центробанков выше.

А вот реакция на победу Дональда Трампа на выборах — это определенный аванс американского общества. Тут сработали обещания Трампа повысить таможенные пошлины на импортные товары из Китая, Европы, Канады и других стран в сочетании с перераспределением налогов внутри США и политикой по стимулированию возврата капиталов в Америку, а также борьба с нелегальной миграцией. Это нашло понимание и поддержку американцев.

Стоит также учесть, что экономика США более независима от энергоносителей, чем европейская. Принципиальный вопрос в этом — цена на нефть и газ. У США есть стратегический запас этого сырья, а также достаточное количество крупных месторождений.

Все это позволяет Штатам периодически играть на снижение внутренних цен. Плюс, у США есть существенные рычаги влияния при переговорах с основными арабскими игроками нефтяного рынка, чего нет у Европы. А цена на нефть и сжиженный газ — это ключ к управлению инфляционными процессами как в американской, так и в европейской экономике. И если здесь ЕС все еще остается заложником энергетического рынка, то США — один из главных игроков с правом решающего голоса.

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Как повлияет на доллар новый американский президент

Непредсказуемость поведения — одна из главных «визитных карточек» Дональда Трампа в мировой политике. При этом он один из самых серьезных деловых переговорщиков. Поэтому, очень вероятно, что излишняя эмоциональность нового президента США с большим числом громких заявлений — от покупки Гренландии у Дании до возврата Америке Панамского канала — всего лишь элементы политического торга.

А вот меры Трампа по репатриации капиталов и производства, резкое повышение тарифов и таможенных пошлин на китайские, европейские, канадские товары и поставки из других стран — это уже почти реальность.

Вопрос в том, насколько жесткими будут эти меры. Именно эти опасения снижения деловой активности и потери рынков сбыта «давят» сейчас на евро и укрепляют доллар. Поскольку европейские компании боятся обвалов продаж в США (по факту стране-крупнейшем деловом партнере ЕС).

Что интересно: хотя до инаугурации Дональда Трампа осталось меньше недели, ясности с размером импортных пошлин нет. Например, европейцы и канадцы, как компромиссный вариант, видят повышение пошлин на 2−5% в месяц.

Команда Трампа на это может пойти, так как такой вариант развития событий даст ей сильную переговорную позицию с торговыми партнерами (читай — приведет к более активному торгу за экономические преференции). И при этом не спровоцирует резкий всплеск инфляции в США. Ведь, в конечном итоге, повышенные пошлины будут заложены в цену товаров и оплачивать такое повышение придется американским потребителям. Такой вариант поддерживает большинство экономического блока нового президента.

Если Штаты пойдут на постепенное повышение пошлин, это не только ослабит проинфляционный эффект от введения пошлин, но и даст ФРС больше пространства для маневра по дальнейшему снижению ставок. Это необходимо сделать как минимум 2 раза в 2025 году по 0,25% годовых. Более вероятный и приемлемый для американцев сценарий — понижение ставок в целом на 0,75−1% за 2025 год.

Правда, тут надо сделать поправку на публичные расхождения во взглядах главы ФРС Джерома Пауэлла и Дональда Трампа. История знает массу примеров, когда человеческий фактор часто вредил «холодному» экономическому рассудку во многих странах мира. И США тут — не исключение.

Кроме того, напомню, что в период предвыборной кампании Трамп говорил о пошлинах от 10% до 20% на весь импорт и об обвальных для глобальной мировой торговли 60% на импорт из Китая. При таком развитии событий тот же Bloomberg оценивал падение товарооборота США на первом этапе в 11%, а экспорта Китая в США — на 83%.

Неопределенность тарифной политики будущей администрации США не только влияет на все мировые рынки, но и приводит к «сложным» прогнозам ведущих аналитических центров и мировых игроков.

Например, тот же МВФ еще в октябре 2024 года на основании заявлений Дональда Трампа предупреждал, что трамповские тарифы снизят мировой ВВП на 0,5%. Интересно, каким будет следующий экономический прогноз Фонда, который выйдет 17 января, как раз перед инаугурацией Трампа.

Недавний рост доходности казначейских обязательств США достаточно четко говорит, что пока инвесторы «ставят» на доллар и на активы в нем. А постепенное снижение котировок пары евро/доллар к цели паритета, как вероятный сценарий, сейчас рассматривают многие ведущие мировые банки и финансовые компании. Хотя лично я в этом не уверен. Почему я так думаю, скажу ниже.

На фоне такой глобальной неопределенности многие инвесторы стали опасаться обвала рынка акций. Ведь доходы значительной части европейских, китайских, канадских и компаний других стран, в том числе и американских, напрямую зависят от состояния потребительского рынка США.

Начинает лихорадить и рынок облигаций, а также рынок золота, так как противоречивые новости о возможной новой политике Дональда Трампа то стимулируют интерес мировых инвесторов и спекулянтов к активам с фиксированной доходностью, то толкают их к решениям по покупке золота, как защитного актива во время инфляционных катаклизмов.

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На первом этапе рост таможенных пошлин и тарифов может привести как к росту цен внутри США, так и к замедлению действий ФРС по дальнейшему снижению ставок. Что, в свою очередь, будет отражаться как на фондовом рынке, так и на валютном, увеличивая волатильность курса доллара ко всем мировым валютам.

Кроме того, показатели и перспективы экономики в ЕС явно ниже, чем в США. Здесь есть как ряд объективных экономических причин, о которых говорилось выше, так и фактор войны россии против Украины, которая проходит практически у границ ЕС. И это тоже дополнительный существенный риск для потенциальных инвесторов в Европу, по сравнению с американским рынком.

Против ЕС сейчас работает и «разношерстность» экономического развития стран Евросоюза — от Болгарии до Франции, от Венгрии и до Германии. Учитывая, что сейчас «локомотивы» ЕС пробуксовывают (Франция и Германия вовлечены в серьезные внутриполитические баталии), а создание «новых локомотивов» в Европе пока так и не произошло.

Если добавить к этому явно больший по масштабам американский фондовый рынок и намеки Трампа на более активное дерегулирование рынка криптовалюты — это добавляет стимулов доллару в конкуренции с евро и другими валютами. А рост ВВП США на около 3% более привлекателен для инвесторов, чем ВВП Евросоюза — менее 1% в год.

Но и слишком сильный доллар — это тоже плохо для дальнейшего развития экономики США. Поэтому я считаю, что скоро начнется сознательная или отчасти сознательная девальвация доллара, чтобы стимулировать более конкурентные условия для американских товаров на внешнем рынке с уровнем котировок евро относительно доллара как раз в коридоре около 1,02−1,03 доллара за евро. Правда, с периодическими небольшими ситуативными отклонениями на экономических, военных и геополитических мировых новостях.

Это процесс не на один день или неделю, но скоро слишком сильное укрепление доллара начнет уже волновать как ФРС, так и Минфин США. И тогда начнутся процессы по попытке несколько ослабить доллар ко всем мировым валютам, в том числе и к евро.