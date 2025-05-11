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11 мая 2025, 22:00 Читати українською

Доллар в мире остается под давлением: как это отразится на его курсе в Украине

События глобального масштаба первой декады мая не принесут спокойствия на мировой валютный рынок и на этой неделе. А результаты этих валютных штормов будут ощущаться и на украинском рынке. Об этом расскажу более подробно.

События глобального масштаба первой декады мая не принесут спокойствия на мировой валютный рынок и на этой неделе.

Сохранение Федрезервом действующих ставок говорит о том, что американский регулятор все еще опасается всплеска инфляции в Америке, а потому из двух зол выбрал меньшее. Он не стимулирует монетарными методами увеличение экономической активности в США. Но при этом сдерживает рост внутренних цен и поддерживает привлекательность американских активов для инвесторов за счет высоких ставок по долларовым ресурсам.

Из-за тарифной политики Дональда Трампа и продолжающегося торгового противостояния США практически со всеми ведущими экономиками мира — от ЕС до Китая, ФРС будет все сложнее сдерживать внутренний рост цен. Ведь возросшие таможенные издержки будут просто заложены американскими торговцами в свои цены и в стоимость услуг. А на решения американского президента об уровнях таможенных сборов на импортные товары, продающиеся в США, ФРС не влияет.

То есть руководство Федрезерва становится в этом вопросе заложником решений президентской администрации, которая все чаще ставит геополитические интересы выше прагматичного подхода к решению экономических задач Федрезервом.

В итоге центральные банки многих стран продолжат диверсифицировать свои валютные риски: регуляторы постепенно сокращают долю доллара в своих резервах и заменяют его более «прогнозируемыми» валютами других стран-партнеров по международной торговле, а также золотом. То есть доллар США остается под давлением. А это всегда очень опасно для валюты, которая претендует на роль ведущей мировой единицы для расчетов, сбережений и эквивалентов промышленного и финансового капитала.

Текущее решение ФРС по ставкам не решило основной стратегической задачи — возвращения полного доверия к доллару, как глобальной валюте, и сохранение для первой экономики мира возможности и дальше сохранять свои позиции на мировой арене.

На этом фоне инвесторы продолжат искать «тихие» гавани на период мирового военного и экономического кризиса и уходить в золото, евро, швейцарский франк, японскую иену и, частично, в британский фунт. Причем не потому, что в экономиках этих стран все отлично, а просто потому что экономические шаги данных государств более прогнозируемые.

Украина остается заложником этой ситуации, а Нацбанк пока сохраняет привязку гривны к доллару. Это отражается у нас в первую очередь на условной стабильности курса доллара при реакции курса евро относительно гривны на все тренды пары евро/доллар на мировых рынках.

При такой политике НБУ на этой неделе нас ждет сравнительно низкая волатильность котировок доллара на межбанке. Чего не скажешь о курсе евровалюты, привязанной Нацбанком к двум величинам — соотношению доллара к евро в мире и курсу гривны относительно доллара на нашем межбанке.

На мировом валютном рынке на период с 12 по 16 мая я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,119 до 1,135 доллара за евро со средним уровнем ежедневной волатильности. Уровень скачков по этой паре несколько снизится: после недавних решений ФРС по процентным ставкам мировой валютный рынок неизбежно войдет в краткосрочную фазу коррекции.

Указанный коридор по паре евро/доллар во многом будет зависеть от успешности переговоров США-Китай по тарифам (они должны состоятся уже в ближайшее время), а также реакции Европы на их результаты.

Именно возрастающая «привязка» доллара к геополитике вызывает сейчас его нестабильность в мире. А полная зависимость курса основной мировой валюты от импульсивных решений Дональда Трампа заставляет даже наш, не склонный к к радикальным шагам Нацбанк, все серьезнее задумываться о привязке гривны к евро.

Из местных факторов на тренд по курсу доллара и евро в Украине на этой неделе повлияют текущие задачи крупных игроков рынка по покупке/продаже валюты, а также приближение периода уплаты налогов и сборов. Как правило, предприятия под расчеты с бюджетом вынуждены аккумулировать гривну или продавать валютную выручку, что всегда страхует нацвалюту на валютном рынке в такой период.

Среди продавцов СКВ на этой неделе на межбанке будут преобладать аграрии, IT-сектор и Нацбанк. А основными покупателями останутся госкомпании оборонки и энергосектор.

Увеличение ЗВР Украины на 1 мая до $46,7 млрд позволяет Нацбанку практически полностью управлять трендом по курсу доллара на межбанке через курс своих интервенций. А уже через курс доллара — опосредованно влиять и на курс евро относительно гривны.

Нужно ли будет Нацбанку «ломать» складывающийся тренд по курсу доллара на торгах или курс сам, за счет политики «гибкого курсообразования», останется в пределах коридора, устраивающего НБУ, покажут уже первые дни этой недели. Но пока никаких предпосылок для необходимости усиленных вмешательств в ход торгов со стороны Нацбанка я не вижу.

Скорее всего, регулятор ежедневно будет выбрасывать на межбанк валюту в пределах $50 млн-120 млн. Этого будет достаточно для сдерживания колебаний курса доллара в пределах максимальных ежедневных отклонений в 5−18 копеек от уровня утренних стартовых котировок конкретного дня.

Курс евро всю неделю будет колебаться в ежедневных пределах 10−25 копеек в ту или иную сторону, в зависимости от тренда по паре евро/доллар на внешних площадках.

Объемы ежедневных операций на межбанке по системе Блумберг в течение недели будут в пределах от $135 млн до $230 млн.

Уже традиционно обстановка на фронтах и уровень обстрелов рф гражданской инфраструктуры Украины останутся важным фактором, влияющим на настроения всех участников нашего валютного рынка.

Прогноз курса доллара и евро на 12−16 мая

Межбанк

На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,119 до 1,135 доллара за евро. Котировки доллара на межбанке 12−16 мая, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,30 до 41,80 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 46,21 до 47,44 гривен.

Характерной особенностью этой недели будет и то, что наличный рынок станет меньше «дергаться» по своим котировкам евро относительно гривны, по сравнению с котировками евровалюты на межбанке, где практически в режиме реального времени отражаются все изменения котировок евро на международных площадках.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 50 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15−20 копеек по доллару и 15−25 копеек по евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,05 до 42,00 гривен, а в обменниках финкомпаний в пределах от 41,10 до 41,85 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 46,10 до 47,65 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 46,20 до 47,50 гривен.

Евровалюта останется главным инструментом для спекулятивных операций на наличном рынке.

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