українська
українська

25 октября 2025, 0:00

Доллар уже выше 42 грн/$: что произошло и почем можно будет купить валюту в выходные

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла под знаком постепенной девальвации нацвалюты. И для этого было достаточно причин.

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла под знаком постепенной девальвации нацвалюты.

После того, как настойчивые рекомендации МВФ нашему Нацбанку провести контролируемую девальвацию гривны приобрели широкую огласку, в профессиональной финансовой среде и СМИ началось широкое обсуждение скорого ослабления позиций гривны. А подобные прогнозы всегда находят отклик у наших граждан и бизнеса, которые продолжают оценивать состояние украинской экономики по ценникам в обменниках и на межбанке.

Курсовой вопрос был в центре внимания и во время пресс-конференции по результатам заседания регулятора по процентной ставке. Основной месседж рынку от главы НБУ Андрея Пышного —  последнее слово при принятии подобного решения остается за Нацбанком.

Само же решение НБУ сохранить учетную ставку на текущем уровне 15,5% годовых, несмотря на критику, выглядит обоснованным, если учесть наличие серьезной угрозы нового ускорения инфляции. Именно такое решение ожидало большинство крупных игроков рынка, поэтому на поведение курса его оглашение сильно не повлияло.

С другой стороны, для некоторого ослабления нацвалюты, кроме пожеланий МВФ, есть экономические причины:

Спрос на валюту активно растет из-за увеличения потребностей в ней со стороны энергетических компаний для закупки импортного газа под отопительный сезон. Кроме того, снова участились обстрелы россией гражданской инфраструктуры и производственных объектов. А это значит требуются дополнительные закупки для восполнения потерь электрогенерации и оборудования. А повышенный спрос на валюту всегда выливается в роста курса доллара и евро относительно гривны.

Рост негативного сальдо торговли. По данным Государственной таможенной службы, негативное сальдо торговли Украины за январь-сентябрь 2025 года уже составило $30,6 млрд: при импорте в $60,1 млрд наша страна смогла экспортировать товаров и услуг только на $29,5 млрд. Для справки: за такой же период 2024 года негативное сальдо торговли составило $20,5 млрд, то есть в 1,5 раза меньше.

И это еще явно не предел с учетом традиционно негативного для нашей внешней торговли 4-го квартала года, когда возрастают потребности в закупке энергоносителей под отопительный сезон, а затраты на войну (в том числе и валютные) только увеличиваются.

Очередное увеличение расходной части бюджета-2025, в этот раз на 325 млрд гривен, из которых примерно 70% пойдет на различные выплаты военнослужащим. Это создаст дополнительное давление на курс гривны, поскольку военные активно покупают на полученные деньги валюту. Также такие суммы дополнительных денег способны взвинтить цены на товары и услуги.

Приближающееся окнчание года, когда бюджет рассчитывается по своим обязательствам с контрагентами, что также приводит к всплеску спроса на валюту со стороны импортеров, которые работают с бюджетными организациями и кому после получения средств от государства потом надо рассчитаться со своими внешнеэкономическими партнерами.

На этой неделе сработали сразу два фактора приближение конца месяца, когда импортеры рассчитываются на отчетную дату со своими иностранными партнерами, а также желание многих крупных компаний максимально быстро закрыть свои внешнеэкономические обязательства на фоне слухов о возможной девальвации. Плюс более активные покупки валюты импортерами энергоносителей.

В итоге, за период с 20 по 24 октября, курс продажи доллара на украинском межбанке вырос сразу на 32 копейки с уровня 41,745/41,775 до 42,0650/42,0950 гривен за доллар. А вечером пятницы, 24 октября, в обменниках финкомпаний и в кассах большинства банков наличный доллар продавался по 42,15 — 42,30 гривен. То есть курс доллара бодро преодолел психологическую отметку в 42 гривны за доллар и пошел выше.

График курса доллара (межбанк)

График курса наличного доллара

С меньшими потерями для гривны прошла неделя по евро, где за период с 20 по 24 октября курс продажи безналичного евро вырос на 23 копейки с уровня 48,6788 / 48,6971 до 48,9173/ 48,9312 гривен, а наличный евро вечером пятницы 24 октября продавали по 49,10 — 49,25 гривен.

Но тут не было заслуги украинской экономики, просто на международных рынках евро относительно доллара несколько просел, до уровней 1,158−1,163. И при пересчете курсов пар евро/доллар и доллар/гривна наша валюта девальвировала относительно евро меньше по сравнению с ее проседанием относительно доллара.

График доллар/евро

Курс евро на межбанке

Курс евро на наличном рынке

Следующая неделя будет богата на события, которые всегда существенно влияют на поведение как международного валютного рынка по паре евро/доллар, так и на тренды нашего межбанка.

Четвертая неделя шатдауна в США в сочетании с окончанием месяца и заседаниями ФРС США (29 октября) и ЕЦБ (30 октября) по процентным ставкам способны серьезно раскачать международный и украинский валютные рынки. Плюс не дают расслабиться бизнесу и гражданам большинства стран мира геополитические новости. А это тоже добавляет нервозности на всех сегментах мирового рынка от сырьевого до фондового.

В этой ситуации владельцам обменников на выходных нет смысла брать на себя явно растущие валютные риски. Чтобы их минимизировать, финансисты расширят спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро. По доллару они выставят спред в пределах 20−30 копеек, по евро расширят его до 20−40 копеек, а некоторые сети обменников даже до 50−80 копеек на евро.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 25−26 октября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,60 до 42,05 гривен и продажа от 42,10 до 42,40 гривен.

Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора:прием от 48,70 до 49 гривен и продажа от 49,20 до 49,40 гривен.

Существенный разброс котировок покупки и продажи по американской валюте и по евро в эти выходные даст отличный шанс спекулянтам заработать на разнице ценников различных сетей оптовых и розничных обменных пунктов.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Новости по теме
