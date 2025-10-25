Доллар уже выше 42 грн/$: что произошло и почем можно будет купить валюту в выходные

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла под знаком постепенной девальвации нацвалюты. И для этого было достаточно причин.

После того, как настойчивые рекомендации МВФ нашему Нацбанку провести контролируемую девальвацию гривны приобрели широкую огласку, в профессиональной финансовой среде и СМИ началось широкое обсуждение скорого ослабления позиций гривны. А подобные прогнозы всегда находят отклик у наших граждан и бизнеса, которые продолжают оценивать состояние украинской экономики по ценникам в обменниках и на межбанке.

Курсовой вопрос был в центре внимания и во время пресс-конференции по результатам заседания регулятора по процентной ставке. Основной месседж рынку от главы НБУ Андрея Пышного — последнее слово при принятии подобного решения остается за Нацбанком.

Само же решение НБУ сохранить учетную ставку на текущем уровне 15,5% годовых, несмотря на критику, выглядит обоснованным, если учесть наличие серьезной угрозы нового ускорения инфляции. Именно такое решение ожидало большинство крупных игроков рынка, поэтому на поведение курса его оглашение сильно не повлияло.

С другой стороны, для некоторого ослабления нацвалюты, кроме пожеланий МВФ, есть экономические причины:

Спрос на валюту активно растет из-за увеличения потребностей в ней со стороны энергетических компаний для закупки импортного газа под отопительный сезон. Кроме того, снова участились обстрелы россией гражданской инфраструктуры и производственных объектов. А это значит требуются дополнительные закупки для восполнения потерь электрогенерации и оборудования. А повышенный спрос на валюту всегда выливается в роста курса доллара и евро относительно гривны.

Рост негативного сальдо торговли. По данным Государственной таможенной службы, негативное сальдо торговли Украины за январь-сентябрь 2025 года уже составило $30,6 млрд: при импорте в $60,1 млрд наша страна смогла экспортировать товаров и услуг только на $29,5 млрд. Для справки: за такой же период 2024 года негативное сальдо торговли составило $20,5 млрд, то есть в 1,5 раза меньше.

И это еще явно не предел с учетом традиционно негативного для нашей внешней торговли 4-го квартала года, когда возрастают потребности в закупке энергоносителей под отопительный сезон, а затраты на войну (в том числе и валютные) только увеличиваются.

Очередное увеличение расходной части бюджета-2025, в этот раз на 325 млрд гривен, из которых примерно 70% пойдет на различные выплаты военнослужащим. Это создаст дополнительное давление на курс гривны, поскольку военные активно покупают на полученные деньги валюту. Также такие суммы дополнительных денег способны взвинтить цены на товары и услуги.

Приближающееся окнчание года, когда бюджет рассчитывается по своим обязательствам с контрагентами, что также приводит к всплеску спроса на валюту со стороны импортеров, которые работают с бюджетными организациями и кому после получения средств от государства потом надо рассчитаться со своими внешнеэкономическими партнерами.

На этой неделе сработали сразу два фактора — приближение конца месяца, когда импортеры рассчитываются на отчетную дату со своими иностранными партнерами, а также желание многих крупных компаний максимально быстро закрыть свои внешнеэкономические обязательства на фоне слухов о возможной девальвации. Плюс более активные покупки валюты импортерами энергоносителей.

В итоге, за период с 20 по 24 октября, курс продажи доллара на украинском межбанке вырос сразу на 32 копейки — с уровня 41,745/41,775 до 42,0650/42,0950 гривен за доллар. А вечером пятницы, 24 октября, в обменниках финкомпаний и в кассах большинства банков наличный доллар продавался по 42,15 — 42,30 гривен. То есть курс доллара бодро преодолел психологическую отметку в 42 гривны за доллар и пошел выше.

График курса доллара (межбанк)

График курса наличного доллара

С меньшими потерями для гривны прошла неделя по евро, где за период с 20 по 24 октября курс продажи безналичного евро вырос на 23 копейки — с уровня 48,6788 / 48,6971 до 48,9173/ 48,9312 гривен, а наличный евро вечером пятницы 24 октября продавали по 49,10 — 49,25 гривен.

Но тут не было заслуги украинской экономики, просто на международных рынках евро относительно доллара несколько просел, до уровней 1,158−1,163. И при пересчете курсов пар евро/доллар и доллар/гривна наша валюта девальвировала относительно евро меньше по сравнению с ее проседанием относительно доллара.

График доллар/евро

Курс евро на межбанке

Курс евро на наличном рынке

Следующая неделя будет богата на события, которые всегда существенно влияют на поведение как международного валютного рынка по паре евро/доллар, так и на тренды нашего межбанка.

Четвертая неделя шатдауна в США в сочетании с окончанием месяца и заседаниями ФРС США (29 октября) и ЕЦБ (30 октября) по процентным ставкам способны серьезно раскачать международный и украинский валютные рынки. Плюс не дают расслабиться бизнесу и гражданам большинства стран мира геополитические новости. А это тоже добавляет нервозности на всех сегментах мирового рынка — от сырьевого до фондового.

В этой ситуации владельцам обменников на выходных нет смысла брать на себя явно растущие валютные риски. Чтобы их минимизировать, финансисты расширят спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро. По доллару они выставят спред в пределах 20−30 копеек, по евро расширят его до 20−40 копеек, а некоторые сети обменников даже до 50−80 копеек на евро.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 25−26 октября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,60 до 42,05 гривен и продажа от 42,10 до 42,40 гривен.

Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора:прием от 48,70 до 49 гривен и продажа от 49,20 до 49,40 гривен.

Существенный разброс котировок покупки и продажи по американской валюте и по евро в эти выходные даст отличный шанс спекулянтам заработать на разнице ценников различных сетей оптовых и розничных обменных пунктов.