Доллар продолжает падать: означает ли это его закат?

Как правило, доллар укрепляется во времена экономических или геополитических потрясений. Но в 2026 году значительная часть неопределенности и политических волнений связана с США. Более того, американский президент Дональд Трамп одобряет падение американской валюты. За последний год доллар в целом упал на 9% по отношению к корзине мировых валют, а в январе достиг самого слабого уровня с марта 2022 года. И, похоже, факторы, оказывающие на него давление, никуда не денутся. О том, что нужно знать о падении доллара и чего ожидать, если валюта США останется под давлением, пишет Bloomberg. «Минфин» выбрал главное.

Почему доллар слабеет

На американскую валюту давит несколько факторов. Аналитики говорят, что непредсказуемая внешняя политика администрации Трампа, включая его периодические угрозы захватить Гренландию, подрывает обычную роль доллара как «тихой гавани» во времена неопределенности.

Также оказывают давление на американскую валюту неоднократные нападки Трампа на независимость Федеральной резервной системы, как и возможность дальнейшего снижения процентных ставок центральным банком. Более низкие процентные ставки тянут доллар вниз, поскольку инвесторы ищут в других местах более высокую доходность своих сбережений.

С другой стороны, администрация Трампа и многие аналитики утверждают, что доллар переоценен, и его снижение — это расплата, к которой мир должен был быть готов. Во время своего первого срока Трамп подчеркивал, что на протяжении десятилетий, в рамках основ глобализации, курс доллара искусственно завышался остальным миром. Обвинения в валютных манипуляциях были широко распространены как минимум последние два десятилетия. Китай и другие азиатские страны часто подвергались критике за искусственное занижение курсов своих валют, а европейские чиновники делали на удивление откровенные признания о том, что не хотят, чтобы евро превышал определеннные уровни.

10 февраля министр торговли США Говард Латник заявил, что текущий курс доллара может быть ближе к своему естественному уровню.

Источник: Bloomberg Индекс Bloomberg Dollar Spot отслеживает динамику корзины из 10 ведущих мировых валют по отношению к доллару США

Как изменилось доверие к доллару США

По мнению аналитиков, опасения, усиливающие давление на доллар, затрагивают саму суть того, как управляет страной администрация Трампа. Доминирующей валюте нужна сильная демократия, элементы которой включают верховенство закона, независимый центральный банк, свободные и честные выборы и свободу прессы. Вторая администрация Трампа подвергла эти основы испытанию.

Трамп неоднократно говорил о желании уволить председателя ФРС Джерома Пауэлла, а Министерство юстиции начало расследование по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС — шаг, который двухпартийная группа законодателей назвала политически мотивированным. Трамп также оказывал давление на ФРС с целью снижения процентных ставок и ясно дал понять, что ожидает от Кевина Уорша, своего кандидата на замену действующему главе Федрезерва Джерому Пауэллу, проведения этой политики. Все эти шаги, по мнению аналитиков, подточили доверие к американской валюте.

Еще один источник давления на доллар — это долговое бремя Америки. Государственный долг США вырос до более чем $38 трлн. Его отношение к валовому внутреннему продукту сейчас превышает 100%, что является самым высоким уровнем со времен окончания Второй мировой войны. Рост федеральных заимствований вредит доллару: это подрывает доверие инвесторов к способности США выполнять свои долговые обязательства.

Хотят ли США по-прежнему сильный доллар

Администрация Трампа посылает смешанные сигналы. Трамп часто намекает, что хотел бы ослабления доллара по отношению к другим основным валютам, видя в этом способ стимулировать спрос на американские товары. Но он также высказывается о желании, чтобы доллар сохранил свой статус якоря мировых финансов. Президент и его администрация продолжают посылать противоречивые сигналы.

27 января этого года на вопрос, беспокоит ли его недавнее падение доллара, Трамп ответил журналистам: «Нет, я думаю, это отлично». Его замечания практически закрепили мнение, что американская валюта движется к дальнейшему снижению.

Днем позже министр финансов Скотт Бессент вновь подтвердил, что США придерживаются своей давней политики «сильного доллара».

Может ли доллар лишиться статуса мировой резервной валюты

Чтобы главным резервным активом стала другая валюта, потребуется монументальный сдвиг в мировых финансах, экономическом росте и геополитике. Любой такой сдвиг будет медленным, учитывая, насколько глубоко укоренился доллар. Он продолжает доминировать отчасти потому, что экономика США огромна — она равна экономикам Китая (№ 2), Германии (№ 3) и Японии (№ 4) вместе взятым. По состоянию на июнь 2024 года иностранные инвесторы владели американскими акциями и облигациями на $31 трлн, и для избавления от них потребуется время.

Любая попытка вытеснить доллар потребует валюты с глубокими и ликвидными рынками долговых обязательств, чего не может предложить ни одна другая страна. Отсутствие единого долгового рынка еврозоны, который мог бы конкурировать с долларом, недавно вызывало сожаление как у главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, так и у главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.

Более вероятно, что мир вступит в период многополярной валютной системы, где доллар будет доминирующим, но, возможно, в меньшей степени, чем сегодня.

Кто выигрывает и проигрывает от ослабления доллара

Устойчивое ослабление доллара по отношению к другим основным валютам, вероятно, станет благом для американских экспортеров и производителей. Это означает, что зарубежные покупатели американских товаров будут иметь более высокую покупательную способность, поскольку их валюты укрепятся по отношению к доллару.

Однако обрабатывающая промышленность составляет гораздо меньшую долю в экономике США, чем десятилетия назад, а значит, любой подъем в секторе может оказаться не таким уж большим благом, как некоторые могут подумать. В 1950-х годах более 30% работающих американцев были заняты в промышленности. Эта цифра упала ниже 8%, даже несмотря на обещания Трампа реиндустриализировать страну.

Ослабление доллара может усложнить картину для экономического роста США, поскольку оно, как правило, стимулирует инфляцию, так как американские потребители вынуждены платить больше за товары неамериканского производства.

И если эта тенденция сохранится, это, вероятно, приведет к росту процентных ставок, что ударит по потребителям из-за роста стоимости ипотечных кредитов, автокредитов и долгов по кредитным картам.

Более высокие ставки также означают, что правительству США придется платить больше за финансирование дефицита бюджета, что может побудить Конгресс рассмотреть вопрос о резком сокращении бюджетных расходов.

Случалось ли такое раньше

Разговоры о закате доллара время от времени всплывали и раньше. В 1990-х годах японская иена привлекала внимание как потенциальный соперник. В начале 2000-х годов евро казался возможным претендентом, прежде чем кредитный кризис на континенте подорвал статус валюты.

События в самих США, включая отказ от золотого стандарта в 1971 году и финансовый кризис 2008 года, также угрожали доминированию доллара. Каждый раз валюта выдерживала, в значительной степени благодаря экономической мощи Америки и отсутствию явного соперника на горизонте.