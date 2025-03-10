Доллар падает, евро растет: что происходит и когда будет коррекция

Прошлую неделю гривна прошла на позитивной ноте: на межбанке курс доллара при продаже просел на 38 копеек. Однако на этой неделе давление на курс нацвалюты сохранится за счет геополитических, экономических и военных факторов.

Кроме того, после новых вводных от НБУ начнется постепенная перестройка банков по работе с гривневыми средствами населения и бизнеса. В первую очередь банкам придется корректировать свои ресурсные планы и процентную политику.

Это будет ответом на решения Нацбанка по повышению учетной ставки с 14,5% до 15,5% годовых, платы по депозитным сертификатам «овернайт» — до 15,5% годовых, и по 3-месячным — до 18% годовых (с перспективой ее увеличения до 19% годовых с 4 апреля).

Повышение этих ставок, по замыслу Нацбанка, даст возможность банкам поднять свои ставки по гривневым депозитам и вкладам, что давно назрело в условиях высокой инфляции. Отток гривневых вкладов последних месяцев стал реакцией населения на рост цен и снижение привлекательности гривневых инструментов.

У населения на счетах в банках размещено порядка 1,3 трлн гривен в эквиваленте, примерно столько же в среднем (а периодически даже значительно больше) и у бизнеса. Поэтому отток даже части этих сумм на валютный рынок чрезвычайно опасен для стабильности курса нацвалюты.

Поэтому НБУ сейчас своими решениями дает финучреждениям возможность стерилизовать значительные суммы «горячих» денег, чтобы устранить угрозу сильной девальвации.

Тем не менее людям и бизнесу не стоит ожидать от банков значительных подвижек в изменении доходности депозитов, но на 0,25−1% годовых в гривне по разным депозитным продуктам финучреждения свои ставки постепенно поднимут.

Главный опасность в этой ситуации, чтобы маховик инфляции за этот же период не раскрутился еще больше. На многие составляющие инфляции Нацбанк своей монетарной политикой повлиять не может. Поэтому вопрос реального сдерживания роста цен остается открытым.

Результаты банковского сектора (в первую очередь по срочным гривневым вкладам населения и бизнеса) покажут действенность последних решений НБУ уже в апреле-мае этого года.

По моему мнению, подобный шаг Нацбанка надо было еще усилить повышением норматива резервирования на корсчете для банков, что связало бы дополнительную часть гривневых ресурсов на рынке и способствовало снижению давления на валютный курс.

Параллельно с этим стоило бы также расширить список бенчмарк-ОВГЗ (это сделано, и их теперь 17 серий) и процент резерва (сейчас 60%), который можно закрывать банкам за счет покупки бенчмарков. Это простимулировало бы дополнительные покупки таких бумаг банками (читай — помогало бы Минфину более активно и дешевле для государства размещать облигации, и таким образом страховать бюджет). А с другой стороны, дополнительно повысило бы ликвидность в банковской системе. С учетом возрастающих геополитических вызовов, это явно сейчас не помешает.

Пока этого не сделано, но, судя по всему, чиновники Нацбанка именно это и имели ввиду, когда говорили на пресс-конференции 6 марта о том, что при необходимости «НБУ будет готов принять дополнительные меры в случае дальнейшего усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий». И тут главное, чтобы Нацбанк не опоздал с подобными решениями.

Для небольших банков перестроить свою базу фондирования гораздо проще, чем, например, для первой двадцатки финучреждений с миллионами вкладчиков и сотнями тысяч договоров. Поэтому первым 20−30 банкам по размеру активов придется этим заниматься достаточно оперативно.

Причем тарифным комитетам финучреждений и комитетам по управлению активами и пассивами придется пересмотреть как свои ставки по привлечению новых депозитов и вкладов, так и плату по кредитным продуктам, где ставки также будут повышены на 0,5−1% годовых.

Основная задача-минимум для банкиров сейчас — не потерять клиентов и базу фондирования. Причем желательно все же не особо увеличивать среднюю стоимость привлечения средств у физлиц и юрлиц. И при этом им придется определиться с уровнем ставок по кредитным продуктам в свете повышения учетной ставки Нацбанка, а также сохранить маржинальность своих банковских продуктов.

Задача-максимум — не только перестроить свою работу по привлечению пассивов, но и постараться переманить на фоне таких изменений часть клиентов у конкурентов, в том числе за счет комплексного обслуживания клиентов на всех сегментах банковского рынка, включая валютный. Часто это делается за счет минимизации комиссий по покупке/продаже валюты для юрлиц и более конкурентных курсов покупки/продажи валюты для физлиц.

У Нацбанка благодаря международной финансовой помощи и достаточно высокому уровню резервов ($40,1 млрд на 1 марта) есть необходимые ресурсы и инструменты (в виде тех же валютных интервенций по продаже доллара на межбанке), чтобы перекрыть дефицит нацвалюты. Последние ежемесячные объемы таких интервенций в пределах $3−4 млрд абсолютно «подъемны» сейчас как для нашего регулятора, так и для самого валютного рынка.

Динамика международных резервов

Валютные интервенции НБУ

Но вопрос своевременности и полноты поступлений международной финансовой помощи будет оставаться актуальным весь год. Особенно она понадобится Украине к концу 2025 года, а главное — в 2026 году. Сейчас же «запаса прочности» для поддержания курса гривны у Нацбанка достаточно, и ситуация находится под его полным контролем.

Поэтому на этой неделе, даже с учетом всех геополитических вызовов, особых рисков для курса нацвалюты относительно доллара США я не вижу. По евро ситуация будет полностью зависеть от поведения пары евро/доллар на внешних рынках. Пока сохраняется высокая волатильность этой пары, что опосредованно приводит к скачкам курса евровалюты и в Украине.

Безусловно, на рынок будут влиять любые новости о перспективах дальнейшего сотрудничества с США и возможности проведения мирных переговоров. И это снова делает наш валютный рынок, также как и мировой, очень зависимым от любой информации из США. Для нивелирования таких рисков и поддержания стабильности гривны Нацбанку на этой неделе придется присутствовать на рынке практически ежедневно, и потратить, по моим расчетам, не менее $480 — 870 млн резервов.

Главными покупателями валюты на этой неделе снова будут госструктуры: им понадобится СКВ для обеспечения потребностей обороны и энергетики. Также среди покупателей буду присутствовать крупные импортеры топлива и потребительских товаров. А среди продавцов преобладают аграрии, которым нужно финансировать свои весенне-полевые работы.

Ежедневные объемы операций на межбанке с 10 по 14 марта будут в пределах от $150 млн до $270 млн. Наиболее активными будут торги 11−13 марта, когда на рынок выйдет основная часть всех крупных игроков. В пятницу сработает эффект последнего дня недели, что несколько снизит объемы сделок на межбанке. Свою роль сыграет и фактор расчетов бизнеса и бюджета, а также финансирование социальных расходов.

Поведение наличного рынка будет полностью отражать ситуацию на межбанке. В случае дальнейшего укрепления евро относительно доллара на мировых рынках, украинские обменники попытаются сыграть «на повышение» по евровалюте.

Но, как показывает практика, после таких значительных скачков курса евровалюты, которые мы наблюдали на прошлой неделе, всегда следует период коррекции. Скорее всего, он начнется уже на этой неделе (если опять не сработает «фактор Трампа»). А это несколько снизит потенциал дальнейшего роста котировок евровалюты и в Украине. Соответственно, для владельцев обменников сузится возможность по раскачке курса евро на нашем рынке, и работа основной части обменников будет переведена в формат «с оборота» уже и по доллару, и по евро.

Прогноз курса доллара и евро на 10−14 марта

Межбанк

НБУ будет ежедневно активен на торгах со своими интервенциями, чтобы сглаживать напрямую колебания по курсу доллара относительно гривны, и опосредованно — по курсу евро к гривне. Учитывая серьезное проседание курса доллара на межбанке на прошлой неделе, желающих купить подешевевший доллар на торгах прибавится. Поэтому спрос на валюту вырастет.

На период 10−14 марта я прогнозирую коридор по паре евро/доллар на мировых рынках в пределах от 1,072 до 1,095 доллара за евро.

Котировки доллара на межбанке 10−14 марта, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,05 до 41,65 грн. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах будет в пределах коридора от 44,00 до 45,60 грн.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 40 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 40,85 до 41,85 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,00 до 41,70 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 43,80 до 45,60 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 44,00 до 45,40 грн.

Волатильность котировок по покупке-продаже евро как в банках, так и обменниках финансовых компаний будет главной особенностью и этой недели на наличном рынке. Это позволит спекулянтам активно зарабатывать на евровалюте практически все эти дни за счет колебаний пары евро/доллар на внешних рынках и на широком разбросе ценников по евро в украинских обменниках.