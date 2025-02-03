Доллар и евро стремительно дешевели в конце января: чего ждать от валютного рынка сейчас

Украинский валютный рынок на этой неделе будет полностью зависим от двух важных тенденций. Одна из них — сугубо внешняя, на которую наша страна практически не влияет. А вот вторая — это совокупность наших внутренних факторов, диктующих валютный курс в Украине.

Международный фактор: почему говорить о паритете доллара и евро пока рано

В конце прошлой недели на мировом валютном рынке отшумели страсти вокруг решений ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам. Эти события существенно повлияли на поведение пары евро/доллар в мире и курс евро в Украине.

Евро/доллар перед, во время и сразу после заседаний ФРС и ЕЦБ

Межбанковский курс евро в Украине на прошлой неделе

Наличный курс евро в Украине на прошлой неделе

Напомню, что Федрезерв сохранил свои ставки на текущем уровне 4,25 — 4,5% годовых, а ЕЦБ — снизил на 0,25% годовых: теперь базовая процентная ставка 2,9% годовых, ставка по маржинальным кредитам 3,15%, и депозитная — 2,75% годовых.

Таким образом, разрыв между американскими и европейскими ключевыми ставками увеличился. Это повышает интерес инвесторов к американским активам и снижает его к европейским. Это отразится и на евровалюте, которая теперь находится под дополнительным давлением.

Но дешевеющий евро может улучшить торговые показатели многих крупных европейских компаний и оживить экономику Евросоюза, на что и рассчитывает как сам ЕЦБ, так и основные страны-игроки стран Еврозоны (особенно Германия, Франция и Италия).

Упомянутые решения регуляторов уже были заложены в прогнозы аналитиков, потому не вызвали на рынках особых волнений. Интрига оставалась в комментариях топ-чиновников Федрезерва и ЕЦБ по перспективам дальнейшего развития США и Европы. Но и эти комментарии оказались достаточно спокойными и прогнозируемыми, что снижало страх инвесторов перед неопределенностью на рынке. Казалось бы, традиционные ралли по паре евро/доллар, которые всегда сопровождают заседания американского и европейского регуляторов, при таком развитии событий должны были достаточно быстро стихнуть.

Но тут вмешался «фактор Трампа»: президент раскритиковал действия Федрезерва по сдерживанию инфляции и пообещал своими решениями успокоить цены. Мировой рынок снова дезориентирован: многие его участники боятся, что Трамп сможет надавить на ФРС, что на фоне других масштабных пертурбаций в стране приведет к значительным непредсказуемым перекосам на финансовом рынке США и в целом на мировом фондовом рынке.

Тем не менее основная часть инвесторов продолжат делать ставку на американскую экономику, которая пока демонстрирует лучшие показатели, чем европейская. В то же время в целях диверсификации активов и минимизации рисков инвесторы начнут все больше присматриваться и к достаточно дешевым на моменте европейским активам. А это значит, что говорить о паритете доллара и евро с тенденцией на дальнейшее сильное падение евровалюты относительно доллара явно преждевременно.

Более того, в ближайшие несколько недель нас ждут новые ралли по паре евро/доллар, связанные с публикациями первых экономических показателей американской экономики под руководством Дональда Трампа. И они могут существенно удивить рынки. Ралли по паре евро/доллар будут неминуемо отражаться и на курсе евро относительно гривны.

Товарооборот Украины с Евросоюзом быстро растет и, соответственно, доля евро в наших внешнеэкономических расчетах продолжит увеличиваться. Поэтому значительные колебания евро относительно гривны станут плохой новостью как для бизнеса, так и для Нацбанка, и правительства. Чтобы не провоцировать дальнейшее раскручивание инфляции, Нацбанку придется все больше внимания уделять сглаживанию колебаний на нашем рынке не только по доллару, но и опосредованно по евро.

Более того, последние геополитические изменения в части объемов американской помощи всем странам, в том числе и нашей, все больше усиливают акцент именно на европейской части финансовой помощи Украине, которая будет поступать в евро. А это значит, что НБУ и правительство вынуждены будут все больше оглядываться на ситуацию с европейской валютой как в мире, так и на нашем внутреннем валютном рынке.

Поведение населения, интервенции НБУ и другие важные внутренние факторы

Внутренние факторы, которые будут влиять на наш валютный рынок на этой неделе:

Средства, полученные компаниями в рамках бюджетных расчетов в конце прошлого года, бизнесом уже потрачены. А значит, дополнительного давления на курс гривны на межбанке уже не оказывают, что позитивно для нацвалюты. Эта тенденция уже четко проявилась в конце прошлой недели, когда гривна стала быстро укрепляться.

Нацбанк продолжит проводить свои интервенции для поддержки курса гривны на торгах, оставаясь главным продавцом доллара на межбанке, но объемы интервенций снизятся. По моим прогнозам, на этой неделе НБУ обойдется уже продажами из ЗВР порядка $680 млн — 830 млн для удержания курса в приемлемом для себя коридоре.

3 февраля традиционно сработает фактор первого рабочего дня нового отчетного периода. Компании будут подводить итоги января и определяться со своими планами на новый месяц. Это всегда снижает активность на валютном межбанке. Но уже с 4 февраля рынок войдет в свой привычный ритм. В понедельник, 3 февраля, я прогнозирую по системе Блумберг ежедневный объем операций на торгах в пределах до $150 млн — 190 млн, а с 4 февраля по 7 февраля — в пределах от $165 млн до $240 млн.

В первой декаде февраля компаниям необходимы гривневые ресурсы для расчета с персоналом по январю и закупке сырья и материалов на новый период. Это увеличит потребность в гривне у экспортеров и простимулирует их активнее продавать валютную выручку на межбанке. Одновременно уменьшатся возможности импортеров по покупке валюты на торгах из-за низких объемов свободной гривны. Все это подстрахует нацвалюту на межбанке и облегчит задачу Нацбанку по сглаживанию ситуативных курсовых колебаний в течение торговых сессий.

Объемы покупки валюты населением. Граждане по-прежнему покупают больше валюты, чем сдают.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Ускоренный рост цен и сохраняющаяся неопределенность заставляют людей активно переводить свои гривневые сбережения в СКВ. Население продолжит покупать наличную валюту и валюту на свои карты, и трехмесячные валютные депозиты в пределах ограничений Нацбанка (до 50 тысяч гривен в эквиваленте на карту в месяц и до 200 тысяч гривен в эквиваленте на валютные депозиты).

Сейчас — начало февраля. А это значит, что нацбанковские лимиты на ежемесячную покупку валюты у большинства граждан не исчерпаны. И после получения гривны в виде зарплаты за январь, многие будут покупать валюту на карты. Это опосредованно увеличит спрос на доллар и евро на межбанке, так как банкам нужно будет ее откупать для балансировки своей валютной позиции. Таким образом, давление на наличный и опосредованно на межбанковский рынок на этой неделе возрастет и сработает против гривны.

Кроме того, для обеспечения выдачи гражданам валютных депозитов и валюты с карт банки будут вынуждены и дальше активно завозить наличную валюту. Это уменьшает объемы валютных средств банков на их корсчетах в иностранных банках, а также периодически вынуждает финучреждения покупать валюту за гривну на торгах.

Напомню, только за декабрь 2024 года объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину, составил $1,581 млрд, в ноябре это было $1,478 млрд. В основном она была ввезена под выдачу валютных депозитов и валютообменные операции клиентов — то есть для обеспечения потребностей наличного рынка.

По моей оценке, в феврале 2025 года в Украину будет ввезено СКВ на сумму не менее $0,9−1,2 млрд.

За 2024 год банки ввезли в Украину валюты на $15,938 млрд, из них наличных долларов на $11,693 млрд (73,34% от общей суммы), наличных евро — на $4,208 млрд (26,4%). При этом за год банки вывезли наличную валюту на $1,311 млрд.

Таким образом, чистый ввоз наличной валюты в Украину только официальными каналами через банки составил $14,627 млрд. Фактор активной скупки валюты все больше влияет на общее состояние спроса на валютном рынке Украины и «давит» на курс.

Вот главные международные и внутренние факторы, которые будут делать «курсовую погоду» на нашем валютном рынке на этой неделе.

Прогноз курса доллара и евро на 3−7 февраля

Межбанк

НБУ будет практически ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара, чем и удержит курс гривны в приемлемом для регулятора коридоре.

На период 3−7 февраля я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,033 до 1,048 доллара за евро.

Котировки доллара на межбанке в этот период, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,50 до 41,95 грн. Тогда, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 42,86 до 43,96 грн.

Волатильность курса евро как на межбанке, так и на наличном рынке снова будет одной из характерных особенностей валютного рынка этой недели.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро спред будет находиться в более широких пределах — от 20 до 50 копеек. В случае существенных колебаний курса евро на межбанке наличный рынок будет оперативно реагировать на это сменой своих ценников в обменниках в течение дня.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,40 до 42,30 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,50 до 42,20 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 42,80 до 44,30 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет значительно уже — в пределах от 43,20 до 44,20 грн.