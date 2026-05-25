Доллар и евро снова будет штормить: сколько заработают спекулянты на курсовых скачках

Последняя неделя весны на мировом валютном рынке пройдет напряженно. На ситуацию будет влиять не только традиционная экономическая статистика, которой в ближайшие пять рабочих дней будет предостаточно, но и новости с Ближнего Востока и США. Штормы мирового валютного рынка будут влиять на ситуацию с курсом в Украине. Об этом расскажу более подробно.

На этой неделе на курс валют в мире, курс доллара и евро в Украине повлияют следующие факторы:

Выходной в США понедельник, 25 мая. В этот день Штаты отмечают День Памяти и американские банки не работают. Таким образом, все расчеты на украинском межбанке по доллару будут проходить на условиях поставки ТОМ (расчеты в гривне пройдут понедельником, а вот поставка доллара — только вторником). Многие местные клиенты не готовы к такой форме расчетов, и либо уже провели свои сделки в прошлые четверг-пятницу, либо перенесли их сразу на вторник, 26 мая. Эта снизит статистику торгов 25 мая и увеличит в последующие дни этой недели.

По моим прогнозам, объемы операций на межбанке, зарегистрированных в системе Блумберг, в понедельник не превысят $160 млн-190 млн, а во все остальные дни этой недели будут находиться в пределах от $200 млн до $290 млн.

Конец месяца. Отчасти на показатель роста операций на межбанке и увеличение спроса на валюту в эти дни повлияет и приближение конца месяца. Большинству клиентов и самим банкам необходимо закрыть свои внешнеэкономические и внутренние расчеты в гривне с контрагентами на первое число. Это приведет к активизации даже тех клиентов, которые в течение месяца не особо выделялись своими объемами операций. Спрос на валюту на межбанке постоянно превышает предложение, а это значит, что Нацбанку на этой неделе придется присутствовать на торгах и проводить интервенции для поддержки курса гривны практически ежедневно.

По моим расчетам, для стабильной ситуации на валютном межбанке НБУ с 25 по 29 мая придется потратить из золотовалютных резервов от $640 млн до $790 млн.

Ситуация на Ближнем Востоке и возможность прохождения судов через Ормузский пролив будут определять динамику нефтяных цен. Косвенно это отразится и на поведении украинского межбанка в части спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей. Пока общий тренд по энергоносителям работает против Украины и гривны. Нефть торгуется в пределах $100 и выше за баррель, что сохраняет повышенную потребность у наших импортеров в валюте для оплаты своих контрактов по бензину и дизтопливу.

График цены нефти марки BRENT

Это продолжит давить на курс и формировать предпосылки к дальнейшему росту цен на товары и услуги внутри Украины. Ведь повышенную стоимость энергоносителей все украинские компании закладывают в свои ценники и переносят на потребителя.

В итоге показатели официальной инфляции за май останутся на высоком уровне и, по моим расчетам, составят от 8,6% до 9,1% в годовом исчислении.

Мировые экономические новости. На поведение пары евро/доллар, а значит, и опосредованно на курс евро в Украине в эти дни больше всего повлияют и текущие мировые экономические новости:

четверг, 28 мая — будет опубликован индекс экономических настроений в ЕС и длинный перечень американских индексов, которые отражают уровень потребительских расходов в Штатах, темпы роста ВВП Америки и один из главных показателей для Федрезерва США — число первичных заявок на получение пособий по безработице.

пятница, 29 мая — станут известны показатели рынка труда и инфляции в Германии, одном из главных локомотивов экономики Евросоюза.

В итоге, по моим прогнозам, коридор по паре евро/доллар на этой неделе будет в пределах от 1,153 до 1,171 доллара за евро, а коридор по золоту — в пределах от $4 470 до $4 790 за тройскую унцию.

Кроме того, уже 4 июля Штаты будут отмечать 250-летие США. Подготовка к празднованию и политическая компания как республиканцев, так и демократов с прицелом на ноябрьские промежуточные выборы уже идет полным ходом. На фоне сложной геополитической обстановки в мире и увеличения торговых и реальных войн чиновники и политики в США уже постепенно увеличивают рекламные кампании вокруг этого юбилея. В том числе и с выступлениями ключевых игроков американского истеблишмента.

Еще одно важное событие — недавняя замена главы ФРС США Джерома Пауэлла на ставленника Дональда Трампа Кевина Уорша. Сейчас все участники рынка ждут первых реальных действий нового главы Федрезерва, особенно на фоне высоких показателей инфляции в США. В апреле потребительские цены в годовом исчислении выросли до 3,8%. Основной вклад в раскручивание инфляции внесло подорожание энергоносителей — их стоимость в годовом исчислении взлетела на 17,9%.

Кевин Уорш вряд ли избежит участия в различных мероприятиях в рамках предстоящего празднования в США, а значит, вынужден будет комментировать экономические события в мире и в Штатах. Инвесторы ждут от него сигналов, что сразу же будет существенно отражаться на поведении пары евро/доллар, то есть косвенно — и на курсе евро в Украине. Чем ближе 4 июля, тем больше громких заявлений будут слышать инвесторы и спекулянты, что даст им возможность «качать» рынки — от фондового и валютного до сырьевого.

Из внутренних факторов, которые сейчас несколько страхуют курс гривны в Украине, стоит выделить две сохраняющиеся тенденции:

стабильность объемов интервенций Нацбанка — до $800 млн в неделю, чего сейчас хватает для полного контроля со стороны НБУ над ситуацией на валютном рынке Украины.

почти полное равновесие объемов покупаемой и продаваемой валюты населением через операции на наличном рынке и покупки/продажи валюты на карты граждан.

Такое положение дел является позитивным фактором для нацвалюты. По моим прогнозам, граждане на этой неделе ежедневно будут покупать валюты себе на карты, в обменниках финкомпаний и в кассах банков на $4 млн-29 млн больше, нежели сдавать, что некритично для нашего рынка.

Прогноз курса доллара и евро на 25−29 мая

Межбанк

Прогнозный коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке я прогнозирую в пределах от 1,153 до 1,171 доллара за евро, а коридор безналичного доллара на торгах — от 43,90 до 44,60 гривен. За счет активных действий НБУ по сглаживанию скачков курса доллара и опосредованно евро, по моему прогнозу, рабочий коридор по безналичному евро будет в пределах от 51,05 до 51,90 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах от 15 до 20 копеек, и по евро — в пределах от 20 до 30 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 43,60 до 44,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 43,65 до 44,65 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 51 до 52,10 гривен, и в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,05 до 52,05 гривен.

В силу специфики курсообразования по евро в Украине и полной зависимости украинского тренда по курсу евро от поведения на международном рынке пары евро/доллар, я прогнозирую на этой неделе достаточно широкий разброс ценников покупки/продажи евровалюты в обменниках финкомпаний и кассах банков. Это позволит спекулянтам периодически «играть» на разнице между курсами покупки/продажи в различных сетях обменников и зарабатывать на этой игре дополнительно до 5−10 копеек на евро.