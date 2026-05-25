Украинцы все больше покупают за границей: сколько потратили на AliExpress, Temu и Amazon

За последние несколько лет украинцы стали тратить больше денег на онлайн-покупки как в местных интернет-магазинах, так и в зарубежных. Меняется не только количество транзакций и средний чек — трансформируется и структура рынка. В частности, все большей популярностью пользуется доставка еды и покупка других повседневных товаров. Об этом говорится в исследовании WayForPay.

Украинцы продолжают активно покупать онлайн

Онлайн-шопинг в Украине окончательно превратился в повседневную привычку. Несмотря на войну, экономическую нестабильность и изменение потребительских настроений, украинский e-commerce продолжает расти как по количеству покупок, так и по объему расходов.

По внутренним данным WayForPay, в 2025 году украинцы совершили около 196 млн онлайн-покупок, а общий объем онлайн-платежей достиг примерно 256 млрд грн. Средний чек онлайн-покупки составил около 1320 грн.

По сравнению с 2024 годом количество онлайн-покупок выросло еще на 7−10%, а если сравнивать с 2023 годом — рынок прибавил примерно 18−22%. В то же время по сравнению с 2021 годом украинский рынок электронной коммерции вырос почти в 1,8 раза.

«Одним из главных драйверов рынка остается рост мобильных покупок. Около 60% всех онлайн-покупок украинцы совершают именно со смартфонов. Одновременно продолжают активно расти wallet-платежи — Apple Pay и Google Pay уже формируют примерно 55−65% всех онлайн-оплат», — отмечают специалисты WayForPay.

Эту тенденцию подтверждают и данные НБУ. В 2025 году доля безналичных расчетов картами в Украине продолжила расти: по сумме операций она достигла 65,4%, а по количеству — 95,5%. Для сравнения: в 2024 году эти показатели составляли 64,5% и 94,6% соответственно.

В то же время онлайн-оплата товаров и услуг уже занимает 13,9% среди всех карточных операций. Это свидетельствует о том, что для украинцев онлайн-шопинг превратился не в альтернативный, а в один из базовых форматов потребления.

Расходы в украинском e-commerce

Несмотря на активный рост cross-border покупок, основной объем онлайн-заказов украинцы все еще осуществляют именно в локальном e-commerce. По данным WayForPay, в 2025 году на украинские интернет-магазины пришлось примерно 145−155 млн онлайн-транзакций с общим объемом оплат около 160−175 млрд грн.

Средний чек в украинском онлайн-ритейле составил примерно 1150−1250 грн — заметно ниже, чем в зарубежных магазинах. Это свидетельствует о том, что локальный e-commerce в значительной степени покрывает повседневные потребности украинцев: регулярные покупки одежды, косметики, доставку еды, товаров для дома и заказы через маркетплейсы.

Наибольшее количество покупок украинцы совершали в категориях:

одежда и fashion;

косметика;

товары для дома;

доставка еды;

маркетплейсы.

В то же время наибольший объем расходов формировали более дорогие категории:

электроника;

бытовая техника;

мебель;

товары для ремонта

автотовары.

Среди платформ лидерами по активности покупателей остаются Rozetka, Prom, Epicentr, Allo, Makeup и Kasta. Именно маркетплейсы продолжают концентрировать значительную часть украинского онлайн-трафика, постепенно превращаясь в основную точку входа для покупок.

Также фиксируется изменение потребительских приоритетов. Быстрее всего в 2025 году росли категории: здоровье и фармацевтика, доставка еды, цифровые сервисы, книги. Частично это объясняется изменением повседневных привычек украинцев, а также дальнейшим переходом многих сервисов в цифровой формат.

Рост средней суммы безналичных операций в Украине в 2025 году подчеркивают и в Нацбанке:

в торговой сети — 354 грн (в 2024 году — 330 грн);

по переводу с карты на карту — 1 864 грн (в 2024 году — 1 958 грн);

по оплате товаров и услуг в интернете — 608 грн (в 2024 году — 561 грн).

Сколько украинцы тратят в иностранных онлайн-магазинах

Популярность иностранных маркетплейсов среди украинцев продолжает расти. Хотя по количеству покупок локальный e-commerce все еще преобладает, зарубежные онлайн-магазины постепенно забирают все большую долю расходов украинцев.

По внутренним данным WayForPay, в 2025 году украинцы потратили в иностранных онлайн-магазинах примерно 90−120 млрд грн. Количество транзакций составило около 40−55 млн, а средний чек — 2100−2600 грн, что почти вдвое выше, чем в украинском e-commerce.

Одной из главных причин роста трансграничных покупок остаются более низкие цены и более широкий ассортимент товаров. Особенно активно украинцы покупают за рубежом электронику, товары для дома, одежду, косметику, спортивные товары и автотовары.

Среди самых популярных международных платформ — AliExpress, Temu, Amazon, iHerb, eBay и Shein. Особенно заметным в 2025 году стал рост Temu, который агрессивно конкурирует за украинского покупателя благодаря низким ценам, большому количеству акций и активному продвижению в соцсетях.

Чаще всего украинцы покупают товары в магазинах из Китая, Польши, США, Германии и Турции. В то же время сам формат международного онлайн-шопинга также меняется: все больше покупок украинцы совершают прямо со смартфонов, а маркетплейсы делают ставку на максимально быструю и простую мобильную покупку буквально в несколько кликов.