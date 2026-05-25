25 мая 2026, 11:37

Форекс и крипто прогноз на 25 — 29 мая 2026 года

Прошедшая неделя прошла под знаком частичного укрепления доллара и снижения спроса на риск. Как отмечают в XFINE, опубликованные данные по деловой активности и рынку труда США в целом подтвердили устойчивость экономики, однако не дали рынку достаточных оснований ожидать скорого смягчения политики ФРС. Одновременно снизилась острота геополитической премии в ценах на нефть, что привело к коррекции сырьевых активов и ослаблению спроса на защитные инструменты. В результате доллар сохранил поддержку, тогда как золото и криптовалюты оказались под давлением.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1600, переместившись в нижнюю часть среднесрочного бокового диапазона 1.1400−1.1850. После нескольких недель попыток удержаться выше 1.1700 рынок вновь вернулся в область ключевой поддержки. Ближайшее сопротивление расположено на 1.1670−1.1700. В случае возврата выше этой зоны следующей целью может стать район 1.1755−1.1785. Поддержка находится на 1.1580−1.1600, затем — 1.1500−1.1530, 1.1445 и 1.1390−1.1410. Пока цена удерживается вблизи 1.1600, сценарий остается нейтральным, однако пробой вниз способен усилить давление на евро.

Биткоин (BTC/USD)

В субботу 23 мая пара BTC/USD торгуется в районе 74,650, продолжив снижение от локальных максимумов мая. После очередной неудачной попытки закрепиться выше 80,000 рынок вернулся к нижней границе диапазона последних недель. Ближайшее сопротивление расположено на 78,100−79,500. Только уверенный возврат выше позволит вновь говорить о движении к 82,000−82,800. Подъем до зоны 85,000−90,000 представляется маловероятным. Ближайшая поддержка 73,300−74,150, затем 70,500−71,200 и 65,000−66,000. Пока BTC/USD остается ниже 80,000, сценарий сохраняется нейтральным с риском умеренного давления вниз.

Нефть Brent

Brent завершила неделю на уровне 100.75 доллара за баррель, заметно отступив от локальных максимумов, но сохранив позиции выше психологической отметки 100.00. Ослабление опасений вокруг перебоев поставок частично снизило геополитическую премию. Однако, по мнению аналитиков XFINE, ситуация вокруг Ближнего Востока и Ормузского пролива продолжает оставаться фактором высокой волатильности. Ближайшее сопротивление расположено на 105.00−106.00, далее — 112.00 и 119.00. Поддержка находится на 100.00, затем — 97.00−98.00 и 94.00−95.00. Пока цена удерживается выше 100.00, базовый сценарий остается нейтрально-бычьим.

Золото (XAU/USD)

Золото завершило неделю на уровне 4,508 долларов за унцию, продолжив коррекцию на фоне укрепления доллара и снижения спроса на защитные активы. После ухода ниже 4,550 рынок приблизился к следующей области поддержки 4,450−4,500, далее — 4,350−4,400 и 4,200−4,250. Ближайшее сопротивление расположено на 4,570−4,600, затем — 4,650−4,660, 4,765−4,800 и 4,855−4,890. Пока котировки остаются ниже 4,550, сценарий сохраняется нейтрально-медвежьим.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе внимание рынка вновь сместится к инфляции и оценке состояния экономики США. 28 мая ожидаются пересмотренные данные по ВВП США, дополнительное внимание будет уделено индексу расходов на личное потребление (PCE) — одному из ключевых индикаторов для ФРС. Днем ранее, 27 мая, состоится пресс-конференция ЕЦБ, а под самый конец рабочей недели, 29 мая, выйдут данные по инфляции в Германии — крупнейшей экономики зоны евро.

Базовые сценарии, по мнению экспертов XFINE, следующие: EUR/USD — нейтральный вблизи 1.1600 с риском снижения к 1.1500−1.1530. BTC/USD — нейтрально-медвежий ниже 80,000. Brent — нейтрально-бычий выше 100.00. XAU/USD — нейтрально-медвежий ниже 4,550.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
