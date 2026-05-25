В США мужчина выиграл в суде $808 тысяч у производителя корма после смерти кошки

В США суд присяжных в штате Орегон присудил 808 тысяч долларов жителю Портленда после того, как его 4-летняя кошка заразилась птичьим гриппом и умерла, съев сырой куриный корм для животных, пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на Oregonlive.

Что решил суд?

В сумму компенсации вошли 8 тысяч долларов расходов на ветеринарные услуги, которые компания Wild Coast Pet Foods должна возместить владельцу кота Тиму Гансону.

В ходе двухдневного судебного процесса адвокаты Гансона заявили, что компания уверяла покупателей в проведении тестирования сырого корма на птичий грипп, хотя на самом деле этого не делала. Сам Гансон рассказал, что доверял заявлениям производителя, когда в конце 2024 — начале 2025 года в США начали стремительно распространяться вспышки H5N1 на птицефермах.

Его сиамская кошка по имени Кира заболела через несколько дней после того, как съела корм Wild Coast Raw Free Range Chicken Formula в конце января 2025 года. Примерно через неделю животное уже задыхалось. Ветеринары сообщили, что шансов спасти кошку больше нет, после чего хозяин попрощался со своей любимицей.

Присяжные также обязали компанию выплатить 800 тысяч долларов штрафных санкций. Адвокаты владельца кошки утверждали, что производитель действовал с «сознательным безразличием» к здоровью животных и их хозяев.

По словам адвоката Майкла Фуллера, в Орегоне после употребления корма Wild Coast погибли по меньшей мере шесть кошек, однако Гансон стал единственным владельцем, который подал иск в суд.

В ходе процесса адвокат обнародовал видеозапись показаний основателя компании Тайлера Данкана, который заявил, что корм якобы не убивал кошек.

«Мне известно, что корм сделал животных больными. Но владельцы сами решили усыпить домашнего питомца. Сам корм не убил животное», — сказал Данкан в записанных показаниях.

Адвокаты компании заявили, что Wild Coast не действовала со злым умыслом, а полагалась на стороннюю лабораторию для проверки продукции на H5N1 и другие штаммы птичьего гриппа.

Позже эксперт в суде заявил, что методы тестирования компании не соответствовали «золотому стандарту», как это обещал производитель.

По данным Министерства сельского хозяйства США, с 2024 года по меньшей мере 135 домашних кошек в 22 штатах заболели птичьим гриппом. Многие из них заразились именно после употребления сырого куриного корма.