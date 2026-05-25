Курс валют на понедельник: что происходит с долларом и евро в банках и обменниках

В понедельник, 25 мая, на наличном рынке средний курс доллара по покупке снизился на 7 копеек, а в продаже на 2 копейки. Евро в покупке подешевел на 8 копеек, а в продаже на 5 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах покупки и продажи снизился на 10 копеек. Евро в покупке не умерло, а в продаже потерял 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,93−44,43 грн. Евро покупают за 51,02 грн, а продают за 51,72 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,00−44,10, евро — 51,45−51,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,10−44,15 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,34−51,38 грн/евро.

