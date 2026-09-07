Доллар и евро готовятся к скачку: как заседание ЕЦБ ударит по курсу валют в Украине

Спрос на валюту продолжает расти, а ее предложение на межбанке сокращается. Почему это происходит, какие международные события способны дополнительно влиять на наш валютный рынок, расскажу более подробно.

Из международных факторов на поведение курса евро в Украине на этой неделе существенно повлияют:

решение ЕЦБ по процентным ставкам. Уже 10 сентября европейский регулятор скажет своё слово в части дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, что немедленно отразится на тренде по паре евро/доллар на внешних рынках, а значит, и на курсе евро относительно гривны в Украине.

Напомню, что сейчас ставки ЕЦБ находятся на уровне 2,25−2,65% годовых. Уровень годовой инфляции в еврозоне, по данным Евростата, в августе 2026 года составил 3,3%, по сравнению с 2,9% в июле. Это существенно выше таргета в 2%, так что ЕЦБ, вероятнее всего, поднимет свои ставки еще на 0,25% годовых для борьбы с инфляцией: до уровней 2,5−2,9% годовых.

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Такой сценарий уже заложил рынок в текущее соотношение пары евро/доллар до заседания ФРС США, которое состоится 16 сентября.

Самые же жесткие ралли по евро/доллар могут произойти, если ЕЦБ обманет и поступит вопреки рыночным ожиданиям, и не изменит ставок. Правда, вероятность этого очень низкая (всего около 9% всех аналитиков считают такое возможным), но она все же есть.

Затем на радость спекулянтам пройдут уже новые валютные ралли пары 15−16 сентября, но уже на фоне интриги вокруг решений Федрезерва по ставкам.

Динамика пары евро/доллар

Но в ожидаемом аналитиками решении ЕЦБ о поднятии ставок на 0,25% годовых 10 сентября, как по мне, есть и противоречие. Поскольку в текущем августовском показателе европейской инфляции «зашит» рост цен на энергоносители (подскочили на 14,3% в годовом выражении, а месяцем ранее этот рост составлял 10,3%) из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Решение ЕЦБ о поднятии своих ставок или их сохранении в данном случае никак не влияет на поведение мировых цен на энергоносители.

То есть решением о повышении ставок ЕЦБ ничего глобально не решит, а вот финансовых проблем европейскому производственному сектору и потребительскому рынку такой рост ставок в итоге добавит.

Поэтому, мой прогноз, что ЕЦБ пока повысит свои ставки на 0,25% годовых, но это будет, скорее всего, единственным повышением до конца этого года. Причем само по себе такое решение останется достаточно спорным.

В любом случае, 9−10 сентября нас ждут спекулятивные ралли по паре евро/доллар вокруг предстоящего решения Европейского центрального банка и комментариев его руководства о состоянии экономики ЕС. На украинском рынке я ожидаю дополнительные колебания курса гривны к евро 9−10 сентября в пределах 20−27 копеек именно за счет спекулятивной раскачки пары перед решением ЕЦБ. В остальные дни недели колебания гривны к евро, по моим расчетам, будут в пределах 12−20 копеек в день.

Дополнительно сработает празднование Дня труда (7 сентября) в США. Американские банки в этот понедельник работать не будут, в результате все расчеты по доллару на межбанке будут проходить ТОМом (расчеты в гривне этим днем, поставка валюты на следующий день). Это традиционно заставит многие украинские компании перенести свои валютные сделки по доллару сразу на вторник, так как не всем покупателям валюты интересна и экономически выгодна такая форма расчетов.

Важным сигналом для всего валютного рынка Украины будут выводы и дальнейшие шаги в рамках переговоров миссии МВФ с украинским правительством. Напомню, Миссия Фонда начала свою работу в Киеве 31 августа 2026 года и все стороны переговоров называют их сверхсложными.

Ключевое: сбалансированность бюджета-2027 года, с учетом уже имеющегося дефицита бюджета текущего года и корректировки этой суммы на будущий год. Главное — источники покрытия этого дефицита для сохранения финансовой устойчивости. Одним из самых негативных сигналов для нашего валютного рынка станет возможная «пробуксовка» получения следующего транша МВФ в размере $1,66 млрд из-за задержек с принятием ключевых законов и структурных реформ.

Ситуацию на нашем валютном рынке на этой неделе будут также определять и сугубо украинские нюансы:

Во-первых, сохранится рост объемов операций клиентов на межбанке и высокая, по украинским меркам, статистика торгов. Основная причина — усиление активности импортеров по покупке валюты на фоне невысокой активности экспортеров. Импортеры будут вынуждены активно закупать на внешних рынках товары, чтобы пополнить запасы, уничтоженные в ходе атак рф на логистические объекты в Украине. И на это им нужно будет все больше валюты. По моему прогнозу, общая статистика ежедневных сделок, зарегистрированных на этой неделе по Блумберг, будет в пределах коридора от $250 млн до $420 млн в день.

Во-вторых, активизируют покупку долларов и евро на межбанке импортеры энергоносителей: на фоне высоких мировых цен на нефть (более $90 за баррель) они вынуждены увеличивать траты на закупку бензина, дизтоплива, газа и т. д. Тем более, в условиях повышенного спроса на топливо со стороны аграриев, которым нужно проводить уборочную кампанию. По моим оценкам, именно этот дополнительный спрос добавляет сейчас ежедневно не менее $70 млн-120 млн к общей статистике торгов на межбанке.

В-третьих, сохранится снижение поступающей валютной выручки от агроэкспортеров в связи с логистическими проблемами на фоне низкой активности металлургов из-за разбомбленных россией мощностей. Ежедневные потери этой выручки я бы оценил в пределах от $40 млн до $80 млн, в зависимости от специфики работы каждого из секторов отечественной экономики в этот период.

В-четвертых, повышенные лимиты на покупку валюты населением также добавляют потенциального спроса на доллары и евро со стороны граждан.

В итоге в начале сентября ежедневное превышение покупки валюты на карты и на наличном рынке над суммой сдачи гражданами валюты в обменники и продаж со своих карт выросло до $45 млн — 68 млн. По моим прогнозам, на этой неделе этот показатель будет находиться в пределах $31 млн — 85 млн в день.

Критично ли это для нашего рынка, курса и резервов? — Нет, но работы НБУ, как главному продавцу валюты на межбанке, это явно добавляет. При наличии ЗВР Украины на 01.08.2026 года в размере $51,2 млрд (новые данные будут опубликованы НБУ на этой неделе) и своевременном поступлении международной помощи эти объемы будут перекрыты Нацбанком без особого давления на курс гривны.

В итоге, за счет всех перечисленных факторов, по моим оценкам, для поддержки курса гривны на валютном рынке НБУ будет вынужден потратить из резервов за 7 — 11 сентября не менее $1,05 млрд — 1,4 млрд.

Среди покупателей валюты на этой неделе будут наиболее заметны импортеры энергоносителей и товаров широкого потребления, а также госкомпании, занимающиеся закрытием задач сил обороны.

Среди продавцов главным игроком останется НБУ и частично аграрии, которые даже в таких сложных условиях наладили вывоз своей продукции за рубеж и оперативное получение за нее валютной выручки. К аграриям периодически будут добавляться айтишники и часть компаний нашего ВПК, у которых есть разрешение Минобороны на продажу некоторой своей продукции за границу. На металлургов на этой неделе в части получения значительных объемов валютной выручки с ее дальнейшей быстрой продажей на нашем межбанке я бы особо не рассчитывал.

Валютный рынок и курс останется под полным контролем Национального банка, но работы ему в эти дни явно прибавится.

Прогноз курса доллара и евро в Украине на 7−11 сентября

Межбанк

Превышение спроса на валюту над её предложением будет наблюдаться во все рабочие дни на этой неделе. Нацбанк будет ежедневно проводить интервенции по продаже доллара на торгах для сглаживания курсовых колебаний как по доллару, так опосредованно и по евровалюте.

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,155 до 1,174 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на межбанке в пределах от 44,40 до 44,90 гривен, рабочий коридор по евро на межбанке в эти дни будет в пределах от 51,35 до 52,40 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах от 15 до 20 копеек, и по евро — в пределах от 20 до 60 копеек. Владельцы обменников в течение дня вынуждены будут часто менять свои ценники по покупке и продаже как доллара, так и евро, в зависимости от происходящего на международном валютном рынке по паре евро/доллар и на украинском межбанке. Особенно активными по смене ценников они будут 9−10 сентября — в преддверии, а затем и в период оглашения решений ЕЦБ по ставкам.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,20 до 45,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 44,30 до 45,15 гривен.

Курс наличного евро в банках на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 51,20 до 52,55 гривен и в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,30 до 52,50 гривен.