Ethereum-кит вложил $56 тысяч в 2017 году и получил около 15 600% прибыли

Крупный ранний инвестор Ethereum начал фиксировать прибыль спустя девять лет после покупки ETH. В 2017 году он приобрел 3000 ETH по средней цене около $18,8 за монету, потратив около $56 500. О движении средств сообщает TradersUnion, ссылаясь на аналитическую платформу Lookonchain.



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Сейчас инвестор уже продал 2000 ETH по средней цене около $3096, получив примерно $6,19 млн. Еще 1000 ETH остаются на кошельке — по текущей оценке, это около $2,67 млн. Общая стоимость реализованного и остаточного пакета дает около 156-кратной отдачи от первоначальных вложений, или примерно 15 600%.

Последнюю тысячу ETH инвестор недавно перевел в адрес депозита Kraken, что может свидетельствовать о подготовке к последующей продаже. Точный момент реализации монет заранее неизвестен.



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Инвестор продает на фоне сильнейшего квартала Ethereum

Фиксация прибыли происходит после резкого роста ETH. По данным CryptoRank, в III квартале 2026 года Ethereum вырос на 69,2%, что явилось лучшим результатом этого квартала за всю историю актива. Предыдущий рекорд был в III квартале 2020 года — 59,2%.

При этом первая половина года для Ethereum была значительно слабее: в I квартале ETH потерял 29,1%, а во II квартале еще 25,3%.

Эта продажа не является единственным большим перемещением ETH в конце сентября. Другие крупные держатели также начали переводить значительные объемы монет на бирже или продавать их через внебиржевые сделки.



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