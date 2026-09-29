До 46 грн за доллар: банкир назвал предел курса на конец 2026 года

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В то же время, евро может демонстрировать заметно большую динамику, ведь на его стоимость в Украине дополнительно будет влиять соотношение пары евро-доллар. Ориентировочный диапазон европейской валюты к концу года может составлять 52,5−54 грн/€.

По его словам, называть сегодня точный курс на 31 декабря некорректно, ведь на валютный рынок в четвертом квартале повлияет целый комплекс факторов: интенсивность ракетных и дроновых атак, состояние энергетики, потребности страны в импорте, экспортные возможности, объемы международной финансовой помощи, инфляция и настроения населения.

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«Продолжается жестокая и непредсказуемая война, поэтому называть сегодня курс доллара на 31 декабря с точностью до копейки было бы гаданием. Но если мы не можем точно назвать цифру, это не значит, что мы не можем понять логику, по которой будет жить валютный рынок», — подчеркнул банкир.

Ключевую роль на рынке, по его прогнозу, и в дальнейшем будет играть Национальный банк. Режим «управляемой гибкости» допускает как ослабление, так и укрепление гривны в зависимости от соотношения спроса и предложения на межбанке, в то же время чрезмерные колебания НБУ будут сглаживать валютными интервенциями.

Спрос на валюту

Традиционно в конце года спрос на валюту может усилиться из-за увеличения бюджетных расходов, активизации импорта, завершения бизнесом годовых контрактов и сезонного спроса населения.

В четвертом квартале 2024 года чистая продажа валюты Нацбанком составила около $11,4 млрд, а за аналогичный период 2025 года — около $10,3 млрд. Именно поэтому Сергей Мамедов предполагает, что в октябре-декабре 2026 года объемы интервенций могут составить около $10−11 млрд.

«Это не предопределенная цифра. Национальный банк будет продавать столько валюты, сколько потребуется для сохранения контролируемости рынка. Поэтому курс не будет статическим, но так же нет оснований ожидать, что доллар вдруг „оторвется от земли“ и достигнет заоблачных значений», — отметил он.

Дополнительный спрос на валюту в конце года может возникнуть и на наличном рынке из-за традиционного увеличения гривневых расходов. Для сравнения: в декабре 2025 года расходы общего фонда государственного бюджета составили около 650 млрд грн против около 374 млрд грн в ноябре.

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В то же время у гривны, по словам банкира, достаточно сильные инструменты для конкуренции с традиционной привычкой населения переводить сбережения в валюту. В частности, ставки по отдельным срочным депозитам могут достигать 17,5% годовых, а доходность гривневых ОВГЗ в зависимости от срока составляет около 15−16,5%.

Показательна и динамика спроса населения: в четвертом квартале 2025 года чистый спрос на наличную валюту составил около $2,2 млрд против $3,7 млрд годом ранее.

Прогноз по курсу на конец года

Относительно курса в конце года Сергей Мамедов обратил внимание, что в 2024 году доллар вырос примерно с 38 грн до 42,04 грн, то есть на 10,6%, тогда как в течение 2025 года — только с 42,03 грн. до 42,39 грн, или менее чем на 1%.

На 1 января 2026 года официальный курс составил около 42,35 грн/$. Следовательно, даже в случае приближения курса в конце декабря к 46 грн его годовой рост составит около 8,6% — меньше, чем в 2024 году.

«Если не произойдут наиболее негативные военные и энергетические события, в конце года курс доллара вряд ли превысит 46 грн. Так что вместо валютного скачка нас может ожидать постепенное, контролируемое движение с периодами как ослабления, так и укрепления гривни», — прогнозирует банкир.

Отдельно он обратил внимание на курс евро. В отличие от доллара, его гривневая стоимость зависит сразу как от курса гривны к доллару в Украине, так и от соотношения евро и доллара на мировом рынке.

Поэтому даже при незначительном изменении курса доллара в Украине евро может ощутимо дорожать или дешеветь из-за глобальных валютных колебаний. Если доллар в конце года будет находиться вблизи 45−46 грн, базовым ориентиром для евро Мамедов называет примерно 52,5−54 грн.

При этом коридор неопределенности для европейской валюты будет шире, ведь к украинским военным, экономическим и бюджетным рискам прилагаются политика ЕЦБ и Федеральной резервной системы США, инфляция и экономическая ситуация в Европе и США, а также глобальные геополитические события.

Что будет влиять на курс

Среди факторов влияния на валютный рынок банкир также назвал инфляцию. В то же время он подчеркнул, что динамика цен и валютного курса не синхронна: ускорение инфляции само по себе не означает аналогичного по масштабу ослабления гривны.

«Не стоит ожидать ни статического курса, ни валютной катастрофы. Курс будет меняться — это нормально для режима „управляемой гибкости“. Гораздо важнее, чтобы эти изменения были контролируемыми, а валютный рынок оставался сбалансированным», — подытожил Сергей Мамедов.