Доллару пророчили тяжелый год: почему он продолжает господствовать

Доллар встроен в мировую экономику так, что вытащить его оттуда практически невозможно. А если попробовать — можно получить массу проблем. Почему доллар круче, чем авианосец, и почему не стоит рассуждать о возможном «отходе» доллара, пишет Bloomberg. «Минфин» выбрал главное.

Несмотря на прогнозы трудного года, «зеленый» переигрывает своих оппонентов. Этому превосходству есть более глубокое объяснение, чем просто процентные ставки.

Превосходство доллара просто неоспоримо, несмотря на желание скептиков американского влияния или мольбы одиноких бывших сторонников иены о помощи. Доллару часто предсказывали сдачу позиций, но каждый раз он выстаивал. Эта устойчивость может не длиться вечно, но пока она есть, она напоминает миру, который когда-то был во власти взлета Китая, что США являются ключевым игроком в мировой экономике. Просто спросите всех центральных банкиров, которые часто обращают внимание на намерения Федеральной резервной системы. Суверенитет нацвалют и финсистем может быть относительным.

События, названные предвестниками сдачи позиций долларом, едва оставили след: решение Японии прекратить использование отрицательных процентных ставок в течение восьми лет вызвало изменения на рынках. Министр финансов Японии начал активно поддерживать укрепление иены, в то время, как трейдеры оценивают вероятность вмешательства со стороны японских властей на рынке валюты для изменения ее курса. Даже прогнозы сокращения процентных ставок Федрезерва не влияют на это: снижение процентных ставок, скорее всего, произойдет одновременно у крупнейших экономических игроков, что предотвратит укрепление какой-либо другой крупной валюты по отношению к доллару США. Этот год должен был стать годом падения доллара, но ключевой индекс его поддержки начал год с сильного старта.

Это краткосрочная перспектива. Рынки колеблются, и у валют, подобно акциям и облигациям, есть хорошие и плохие времена. Но устойчивость последнего квартала — и последних пары лет — основана на чем-то большем, чем различия в процентных ставках. Долгая история силы доллара — это история валюты, которая «отбивала» вызов за вызовом каждые несколько лет.

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Сколько доллару пророчили смерть

В конце 1990-х годов евро должен был начать соперничать с долларом. Затем отрицательный баланс стал символом всех негативных аспектов и проблем, существующих в то время. Потом последовал крах субпрайм-кредитов и количественное смягчение, за которыми последовало предполагаемое «восстание» китайского юаня.

Сегодня очередной повод для «беспокойства» — агрессивное использование санкций, о котором критики говорили, что оно приведет к глобальной дедолларизации. Похоже, что остальному миру приходится искать спасателя каждые несколько лет. Заявления о том, что доллар будет уничтожен, преувеличены, согласно недавнему докладу Стивена Б. Камина, бывшего главы международного финансового отдела Федеральной резервной системы, и Марка Собеля, который служил заместителем помощника министра финансов.

Камин и Собель пишут, что доминирование доллара встроено в глобальную экономическую систему способами, которые трудно изменить. Даже если его относительное положение относительно другой валюты будет снижаться, доллар останется первым среди равных.

И потеря доступа к американским рынкам и американской банковской индустрии означает, что санкции по-прежнему имеют большое значение. Валюта остается жизненно важным геополитическим активом как для Вашингтона, так и для его союзников.

Эти двое утверждают, что вопрос о том, останется ли доллар на вершине, — это неправильный вопрос. Лучше спросить, будут ли сохранены факторы, поддерживающие такое положение на вершине. Они уверены, что это произойдет, но добавляют, что самый большой риск для доллара может быть внутри США.

«Доминирование доллара не является средством само по себе,» — пишут Камин и Собель в статье для American Enterprise Institute. По их мнению, это, скорее, критическое напоминание о том, что важно вести здравую экономическую политику, вести себя ответственно внутри страны и поддерживать доверие международного сообщества.

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Доллар круче, чем авианосец

Доллар также является стратегическим элементом, часто недооцененным в геополитических обсуждениях, которые, обычно, сосредотачиваются на Южно-Китайском море или угрозах Дональда Трампа против партнеров по договору.

Можно напомнить, что американский экономический порядок, с долларом в его центре, не является полностью результатом победы во Второй мировой войне. Родившись в 1913 году, Федеральная резервная система была важным игроком за кулисами во время Первой мировой. Когда президент Вудро Вильсон пытался добиться мира между Антантой и Центральными державами в 1916 году, Федеральная резервная система беспокоилась о том, что американские банки слишком много вкладывались в перспективы победы Британии и Франции, что вовсе не было уверенностью.

Центральный банк предупредил американских кредиторов об избытке ликвидности, что привело европейские рынки в состояние кризиса, написал Филип Зеликов в книге «Менее избитый путь: Секретный поворот Первой мировой, 1916−1917 годы». Антанта поняла, что скоро ей будет трудно финансировать войну.

Вильсон надеялся, что, надавив на страны-участницы войны, он сможет добиться решения. Его усилия потерпели неудачу после того, как Германия возобновила неограниченную подводную войну в Атлантике, и США вступили в конфликт. Федеральная резервная система изменила свою позицию, и помощь снова потекла щедрым потоком. Это смогло спасти положение: денежные резервы Британии были опасно близки к исчерпанию. Жезл монетарного лидерства был передан.

Да здравствует зеленый доллар, более полезный, чем авианосец, и с большим сроком службы.

Если произойдет историческое изменение в его роли, это вряд ли будет что-то такое очевидное, как изменение в цикле современных заемных ставок. Это может быть что-то более тонкое, но станет ясным только в будущем. Пока что давайте оставим прогнозы о затмении доллара в прошлом.