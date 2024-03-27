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27 марта 2024, 17:10 Читати українською

Трамп или Байден: Уолл-Стрит делает ставки на то, при ком из них вырастет доллар

Уолл-стрит и многие банки делают ставку на то, что в случае президентства Трампа доллар начнет расти, пишет Bloomberg. Однако, их ставка может прогореть, и вот почему.

Уолл-стрит и многие банки делают ставку на то, что в случае президентства Трампа доллар начнет расти, пишет Bloomberg.

С 2017 года США предпочитают сохранять слабый доллар, что отличается от прежней стратегии поддержки сильной валюты. Это изменение началось при президентстве Трампа и продолжается при администрации Байдена. Цель — стимулировать внутреннюю экономику и возродить производственный сектор.

Хотя Министерство финансов управляет валютной политикой, на курс доллара больше всего влияют действия Федеральной резервной системы, а не фискальные меры.

Потенциальные результаты ноябрьских выборов пока не оказывают значительного влияния на движения на валютном рынке, поскольку трейдеры больше заняты потенциальными снижениями процентных ставок.

Однако, прогнозы стратегов крупнейших банков Уолл-стрит намекают на формирование общего мнения о том, что победа Трампа будет хорошей новостью для доллара.

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Чего именно ждут

Трамп успел предложить ввести 10% тариф на все импортные товары и намного более высокие ставки для Китая. Он также планирует применить целый ряд карательных торговых мер к Европейскому союзу, и к тому же, высказал идею превращения внешней помощи в заем.

Аналитики в Barclays считают, что доллар может вырасти на 3% из-за тарифов, предложенных Трампом. Стратеги в JPMorgan прогнозируют рост на 4%-6%, утверждая, что увеличение конкуренции между США и Китаем будет хорошо сказываться на долларе. Citi и Wells Fargo также ожидают роста доллара при победе Трампа.

Маркетологи в Saxo Markets в Сингапуре говорят, что рынки начнут учитывать риски, связанные с выборами, особенно если Трамп выиграет, и будут искать защиту в долларе.

Количество прогнозов от таких банков, как Barclays Plc, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc, о том, что предложенная Трампом комбинация экспортных тарифов и налоговых снижений увеличит курс доллара, стимулируя инфляцию и потенциальное повышение процентных ставок, растет.

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Почему прогнозы могут не сбыться

Такие оценки идут вразрез с историческими данными, говорят ученые, которые проанализировали почти 40 лет американской истории.

Паскуале Делла Корте из Бизнес-школы Имперского колледжа Лондона и Сюань Фу из университета Лаваль в Квебеке обнаружили статистически значимую связь между валютными курсами и президентскими циклами в США.

Исследование, которое пока не прошло рецензию, показывает, что в среднем курс доллара растет на 4,2% в год при демократах, и снижается на 1,3% при республиканцах. Во время первого срока Трампа курс валюты упал на 10% по торговому весу (т.е. если валюта имеет большой объем торговли, ее изменения влияют на мировые финансовые рынки в большей степени, чем у менее торгуемых валют).

Исследование предлагает присмотреться к ключевому фактору — торговой стратегии, которая исторически имела наибольшее влияние на доллар.

По словам Делла Корте, они обнаружили, что действия президентов США и их торговые стратегии оказывают значительное влияние на курс доллара. «В то же время, мы не обнаружили связи между этими факторами и различиями в процентных ставках между странами или уровнем инфляции», — добавил он.

Одна из теорий, предложенных учеными, заключается в том, что торговые барьеры, которые часто вводят республиканцы, вызывают противодействие, вредят глобальной торговле и, в конечном итоге, снижают спрос на доллар.

Делла Корте подчеркивает, что результаты исследования больше связаны с политикой, чем с отдельными кандидатами. Если бы республиканский президент стал поддерживать торговые соглашения, или если демократы стали бы менее ограничительными, то исторические данные могли бы быть менее актуальными.

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