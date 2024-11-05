Доллар, евро, юань: как изменилась их роль, и грозит ли что-то господству «бакса»

На днях мировые СМИ облетела информация, что евро вроде бы потерял свои позиции в международной торговле. Публикация прошла со ссылкой на международную межбанковскую систему передачи информации и осуществление платежей SWIFT.

По данным информационных агентств: «Доля доллара США в глобальных платежах достигла 49%, что является самым высоким показателем за последние 12 лет, согласно данным SWIFT. За последние два года использование доллара США в международных платежных операциях выросло на 9 процентных пункта.

В то же время доля евро упала с 39% до 21%, что является самым низким показателем за последнее десятилетие. При этом использование китайского юаня выросло с 2% в 2023 году до 5%". Поэтому, будем разбираться: действительно ли евро становится менее популярной в мире валютой, а популярность доллара растет.

Статистика SWIFT и ее подводные камни

Если рассмотреть официальные данные SWIFT по валютной структуре платежей за сентябрь 2024 года, по сравнению с сентябрем 2022 года, то видно, что доля доллара выросла, а евро — существенно снизилась. Интересно, что одновременно выросли доли британского фунта, японской иены, юаня, канадского и австралийского доллара. При анализе графика 1 может показаться, что евро теряет позиции в международной торговле в пользу всех других валют. На самом же деле, такая интерпретация графика 1 неправильная, и вот почему.

Падение доли евро в общем количестве платежных сообщений, которыми обмениваются через SWIFT, совпало с большим изменением инфраструктуры в Европе и с переходом на новый стандарт сообщений SWIFT. 20 марта 2023 года в ЕС запустили свою консолидированную платформу T2-T2S — новую управляемую центральным банком магистральную инфраструктуру для евро, которая повысила эффективность управления ликвидностью и платежных практик, позволяя участникам оптимизировать свою платежную деятельность.

В то же время финансовые учреждения на еврорынке также перешли от устаревшего стандарта сообщений (MT) к новому стандарту сообщений ISO 20022 (pacs) в сети SWIFT. Это изменение поддерживает большую совместимость, прямую обработку и более детальную классификацию финансовых данных. Оба изменения повлияли на статистику SWIFT по платежам в евро.

Эффект от изменений технического характера в первой половине 2023 года хорошо виден на графике 2, именно в разрезе доли евро в валютной структуре платежей SWIFT.

В ЕЦБ, по итогам 2023 года, официально отрицают снижение роли евро в глобальной системе платежей и приводят статистику по T2-T2S, которая свидетельствует, что изменения роли евро в расчетах были менее существенными, чем показывает статистика SWIFT.

Альтернативный метод

Лучше всего наблюдать за динамикой популярности валют на мировой арене можно по валютной структуре международных резервов центральных банков, которую ежеквартально рассчитывает МВФ. Но и здесь есть определенные нюансы правильного восприятия статистики.

Во-первых, рекомендованная валютная структура международных резервов центрального банка должна соответствовать валютной структуре внешней торговли страны. Из этого правила бывают исключения, но в целом валютная структура международных резервов центральных банков должна отражать популярность валют в торговле.

Во-вторых, поскольку для доллара США эмиссионным центром является ФРС, а для евро таковым является ЕЦБ, то они не держат резервы в своих валютах. ФРС и ЕЦБ просто нет смысла это делать, поскольку они сами являются эмитентами этих валют.

По факту это означает, что валютная структура глобальных резервов не в полной мере отражает показатели двух крупнейших экономик мира. Этот парадокс должен учитываться при восприятии данных МВФ на графике 3.

А данные МВФ свидетельствуют, что за 2 года мало что изменилось. Более того, доля евро в международных резервах центральных банков даже немного выросла: с 19,63% до 19,75%. Впрочем, учитывая курсовую разницу между долларом и евро за 2 года и тот факт, что статистика резервов ФРС и ЕЦБ в валютной структуре глобальных резервов не отражена в полной мере, то изменение на 1−2% я бы вообще не комментировал.

Почему доллар всегда будет долларом

Как бы вы ни интерпретировали глобальную статистику, доля доллара колеблется в пределах 50−60%, евро — на уровне 20−25%, а у знаменитого юаня, о котором так много говорят, доля всего 2−5%. В таких условиях ближайшие 10 лет потеснить доллар с мирового валютного Олимпа будет точно невозможно, и этому есть 3 причины:

Эффект мирового эквивалента обмена. Представьте, что у вас есть 20 торговых партнеров. Когда вы с этими партнерами рассчитываетесь 1−2 валютами, то торговый дисбаланс между партнерами вы просто не замечаете. Если же расчеты перевести в 21 национальную валюту, то там, где вы будете экспортировать больше, чем импортировать, встанет вопрос: как забрать разницу?

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Профессиональные экономисты об этом эффекте знали давно. Но на практике всему миру его чуть ли не в первый раз наглядно продемонстрировали россияне. Помните ситуацию, когда 40 млрд российских нефтедолларов в рупиях застряли в Индии? Более наглядной рекламы доллару придумать было невозможно. Именно роль мирового эквивалента обмена гарантирует доллару США лидерство в расчетах, и события вокруг рф лишь укрепили его позиции, в принципе, как и позиции евро.

Наличие традиционного ценообразования на сырьевых рынках. Есть группы товаров, цены которых традиционно устанавливаются в долларах США: нефть, золото, цветные металлы и т. д. КНДР, Иран, страны Африки и арабского мира сейчас говорят о расчетах за нефть в юанях.

Действительно, такие транзакции есть, но если присмотреться к коммерческим условиям этих контрактов, они все равно ориентируются на цену нефти в долларах США, а расчет в юанях происходит только для того, чтобы обойти американские банки и санкции. Поэтому всплеск интереса к юаню в SWIFT на 1−2% может означать просто рост спроса на юань, как на валюту для транзакций. А это значит, что после проведения платежей продавец все равно выходит из юаней в золото или в более твердые валюты.

Реальный размер экономик развивающихся рынков меньше, чем нам рекламируют различные «аналитические издания». Действительно, по размеру ВВП по покупательной способности экономика КНР выглядит очень масштабной, но если измерять масштаб экономики по ВВП в текущих ценах по рыночному курсу доллара по отношению к юаню, то номинальный размер будет значительно меньше.

Номинальный ВВП гораздо более важен для анализа популярности валют, поскольку он влияет на масштаб банковской системы, фондового рынка и т. д. , и в конечном итоге — на финансовые возможности правительства. Поэтому эти 2−5% доли юаня на мировом валютном рынке являются объективным отражением его экономической роли в мире.

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С такой незначительной частью юань не сможет претендовать на роль мирового эквивалента обмена и даже на роль валюты № 2, каковой сейчас является евро. Юаню для такого лидерства требуется десятилетие обильного роста экономики КНР. Но произойдет ли такой рост?