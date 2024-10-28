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28 октября 2024, 8:50 Читати українською

GBP/USD: фунт — жертва национального «фундамента»

Пара GBP/USD в ходе азиатской сессии среды торгуется вблизи отметки 1,2965, удерживая позиции на минимумах с 20 августа. Фунт продолжает развивать нисходящий импульс, сформированный на прошлой неделе, когда внимание трейдеров было сосредоточено на данных по инфляции в Англии.

Согласно данным Статистического бюро Англии, индекс потребительских цен в Великобритании в прошлом месяце снизился с 2,2% до 1,7% в годовом выражении. Таким образом, факт, что инфляция оказалась ниже целевого уровня Банка Англии, заставил участников рынка пересмотреть ожидания относительно скорого перехода регулятора к смягчению национальной монетарной политики. Теперь вероятность того, что Банк Англии снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов в ноябре, составляет 85%. Помимо смягчения монетарной политики, трейдеров также разочаровали данные по рынку недвижимости. Согласно последнему отчету исследовательской компании Rightmove Group Ltd., рост цен на недвижимость в Англии в прошлом месяце замедлился с 0,8% до 0,3% в месячном выражении и с 1,2% до 1% — в годовом. По мнению аналитиков, подобная динамика могла стать следствием значительного роста предложения на рынке из-за желания покупателей отложить крупные покупки до тех пор, пока не прояснится ситуация с государственным бюджетом. Ожидается, что обновленный документ бюджета, который будет представлен в конце этого месяца, подтвердит повышение налогов.

Стоит отметить, что вчера были опубликованы данные по государственным заимствованиям за последние шесть месяцев, которые превзошли прогнозы аналитиков. Так, в сентябре их объем вырос на 16,6 млрд фунтов до 79,6 млрд фунтов, что на 7 млрд фунтов больше, чем ожидалось ранее. Таким образом, рост займов является дополнительным индикатором неизбежности повышения налогов в новом бюджете с целью получения дополнительных средств, необходимых для финансирования государственных программ. Поскольку это может отразиться на доходах корпоративного сектора, многие представители английского бизнеса всерьез задумались о смене юрисдикции и переносе компаний за рубеж. Учитывая сказанное, текущий фундаментальный фон делает короткие позиции по паре GBP/USD более перспективным торговым решением. Есть высокая вероятность, что еще до конца месяца фунт может протестировать поддержку на уровне 1,2800.

GBP/USD Sell Stop 1.2950 TP 1.2800 SL 1.3000

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.

Автор статьи — Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

Источник: Минфин
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