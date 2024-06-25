За май валютные резервы сократились на $3,4 млрд: как это повлияет на курс

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июня 2024, 8:30 Читати українською

За май валютные резервы сократились на $3,4 млрд: как это повлияет на курс

По итогам мая, валютные резервы сократились на $3,4 млрд. На данный момент это рекордное с начала войны сокращение валютных резервов в пределах одного месяца. Почему это произошло, в колонке для zn.ua рассуждает заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин.

По итогам мая, результаты масштабной валютной либерализации сомнительные, ведь валютные резервы сократились на $3,4 млрд.

Как меняются резервы

За январь—май НБУ через проведение валютных интервенций продал на межбанковском валютном рынке $11,2 млрд (за минусом покупки). Недельные нетто-продажи валюты в последние недели были ощутимо высокими.

Прирост спроса на иностранную валюту в основном связан с давлением со стороны населения и малого бизнеса. За январь—май 2024 года они купили наличную валюту на сумму $9,7 млрд, что на $2,6 млрд превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.

За пять месяцев 2024 года доля населения и мелкого бизнеса в спросе на валюту составляла 38%, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Тогда доля населения составляла всего 18% (см. табл.).

Продолжают наращивать внешние активы и украинские банки. Банки в январе—мае 2024 года увеличили чистые внешние активы на $1,6 млрд. То есть банки не только накапливают внутреннюю гривневую ликвидность, но и упорно переводят ее во внешние активы (в основном в форме иностранной валюты и депозитов).

Повышение активности населения и банков в операциях по покупке иностранной валюты свидетельствует о разбалансировании валютных ожиданий.

В 2024-м, как и в 2022—2023 годах, подавляющая часть поступающей в экономику новой гривневой ликвидности конвертируется в иностранную валюту. При этом коэффициент валютной конвертации постоянно повышается: в 2022 году было 68%, в 2023 — 75%, в мае 2024 — 86%.

Существенный рост валютного давления фиксировался именно в те периоды, когда Нацбанк объявлял свои шаги по валютной либерализации и отмене валютных ограничений. Так, каждый раз — после объявления Стратегии смягчения валютных ограничений (август 2023 года), после перехода к гибкому курсообразованию (октябрь 2023 года) и после масштабной отмены валютных ограничений (май 2024 года) НБУ — наблюдались чрезмерные расходы валютных резервов на поддержку обменного курса.

В условиях войны объективно невозможно найти точку рыночного равновесия для валютного курса, который регулируется в рамках свободного рынка. Это связано с тем, что соотношение спроса-предложения валюты находится под перманентным давлением шоковых факторов нерыночного характера (импорт электрооборудования, импорт оружия и комплектующих для его производства, импорт медицинских средств, недополучение экспортной выручки в результате разрушения производственных мощностей и инфраструктуры и т. п.). Это оказывало значительное психологическое давление на курс национальной валюты.

Кроме того, существенная часть валютных поступлений в Украину носит нерыночный характер — льготные иностранные кредиты, гранты, гуманитарная и благотворительная помощь. Влияние таких факторов приводит к постоянным колебаниям спроса и предложения иностранной валюты и значительным валютным дисбалансам, что требует стабилизирующих интервенций Национального банка.

Поскольку платежный баланс Украины остается структурно дефицитным (более $30 млрд в год), а экономика страны функционирует в условиях многочисленных нерыночных шоков, то совершенно закономерно, что после отмены валютных ограничений и введения гибкого курсообразования значительно вырос спрос на иностранную валюту и усилились негативные ожидания субъектов рынка. Можно даже сказать, что политика НБУ запрограммировала повышение валютной нестабильности.

Читайте также: Судьба наибольшей части госдолга решится после войны: сколько мы платим МВФ

Если до внедрения режима управляемой гибкости расход валютных резервов составлял менее $2 млрд в месяц, то после перехода они выросли на треть — в среднем по $2,6 млрд в месяц. В унисон с растратами валютных резервов рос объем наличной валюты вне банков, который к концу апреля 2024 года уже достиг $126 млрд, а всего с начала войны он вырос на $30 млрд (50% от всех валютных интервенций НБУ). То есть косвенно ослабление валютных ограничений НБУ поспособствовало перетеканию официальных валютных резервов в наличную иностранную валюту частного сектора.

Какие факторы и дальше будут оказывать давление на курс

Несмотря на значительные валютные вызовы, с мая Нацбанк ввел крупнейший пакет смягчения валютных ограничений с начала полномасштабной войны. К сожалению, это решение регулятора обострило фундаментальные валютные риски украинской экономики и привело к новым необоснованным потерям валютных резервов. Еще в середине мая глава НБУ уверенно заявлял о том, что «стоимость» либерализации валютного регулирования не скажется на размере международных резервов, которые в 2024—2025 годах будут сохраняться на уровне $43−44 млрд. Однако не забываем, что поддержка валютных резервов на безопасном уровне сейчас обеспечивается и правительством, которое привлекает по $30−40 млрд внешней помощи в год.

Известно, что темпы восстановления украинского ВВП после падения на 29% в 2022 году довольно слабые. Кроме того, темпы роста украинского экспорта даже после запуска нового Черноморского коридора медленные. В то же время банки активизировали свои вложения во внешние валютные активы вместо расширения кредитования бизнеса. С начала войны в банковской системе накапливаются гигантские суммы свободной банковской ликвидности (около $20 млрд), которые не приносят продуктивной пользы реальному сектору и экономике в целом.

Несмотря на заявления НБУ об успешности политики привлечения гривневых активов, действующая процентная политика создала условия, при которых украинские производители не только вынуждены конкурировать с импортом, но и лишены доступа к дешевому заемному ресурсу (в отличие от зарубежных производителей). Это напрямую сказалось на объемах внешнеторгового дефицита.

Начиная с марта 2024 года, на фоне новых ударов врага по инфраструктуре, валютный курс оказался под дополнительной угрозой. Как и в начале войны, оружия недостаточно, человеческих ресурсов на фронте не хватает, а импорт топлива и энергетического оборудования заметно растет. В столь экстремальных условиях политика НБУ дополнительно снижает конкурентоспособность украинских производителей и усиливает валютные риски экономики.

Вместе с этим валютные резервы, полностью сформированные из международной помощи, в последние месяцы активно тратятся НБУ на поддержание валютного курса. Причиной такой ситуации являются не только структурные разрывы платежного баланса, но и снятие валютных ограничений и переход к управляемому плавающему валютному курсу.

Высокая учетная ставка НБУ и политика привлечения гривневых активов никак не способствовали уменьшению спроса на иностранную валюту или увеличению ее предложения. Бегство гривневых сбережений в наличную валюту только ускоряется, а объемы притока иностранных инвестиций и частных кредитов в Украину мизерные.

На данный момент все срочные гривневые вклады бизнеса и населения составляют всего $12 млрд (в эквиваленте), тогда как Нацбанк потратил уже $60 млрд для их мобилизации и содержания в банках.

Меры, которые помогли бы при этом преодолеть разбалансированность валютного рынка:

  • отсрочка смягчения валютных ограничений НБУ до конца войны;
  • фиксация обменного курса для стабилизации валютных ожиданий (например, на уровне +10%, согласно инфляционным ожиданиям НБУ);
  • снижение параметров процентной политики до адекватного с инфляцией уровня.

Читайте также: Бюджет начнет расчеты с бизнесом и населением: как это отразится на курсе доллара

В дальнейшем бы не помешала переориентация работы НБУ на такие цели, как повышение уровня финансового посредничества и развитие денежно-кредитных инструментов поддержки экономического роста.

Автор:
Данилишин Богдан
Заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Данилишин Богдан
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
25 июня 2024, 9:02
#
Фіксація обмінного курсу для стабілізації валютних очікувань (наприклад, на рівні +10%, відповідно до інфляційних очікувань НБУ);

ГАРНЕ РІШЕННЯ в дусі СОВКА , а ми ж начебто в іншу сторону йдемо чи ні? (запитання риторичне)
+
+11
Ranet
Ranet
25 июня 2024, 9:42
#
О, боже! И тут все плохо.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами