Почему Украина возобновляет транспортировку российской нефти в Венгрию

В конце июня Украина остановила транспортировку российской нефти от компании «Лукойл» в Венгрию. Это вызвало резкую отрицательную реакцию от Венгрии, нефтеперерабатывающая индустрия которой значительно зависит от сырья из рф. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал это решение «непонятным и неприемлемым» и заявил о поисках выхода из этой ситуации.

Как сообщил на этой неделе Bloomberg, венгерская энергетическая компания MOL заявила, что заключила сделку о поставках российской нефти по территории Украины. Предполагается, что именно MOL будет отвечать за поставки нефти на белорусско-украинской границе. В чем особенности этих договоренностей и остались ли у Украины рычаги влияния на транзит, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

«Согласно заключенным сделкам, с 9 сентября 2024 года группа MOL переберет на себя право собственности на соответствующие объемы сырой нефти на белорусско-украинской границе», — говорится в сообщении венгерской группы MOL.

«Новая договоренность обеспечивает постоянное решение для транспортировки сырой нефти по нефтепроводу «Дружба», — говорится в заявлении.

Многие (да и я тоже, в определенной степени) восприняли это как одобрение Украиной дальнейшего сотрудничества россии и Венгрии. Тем более, премьер Шмыгаль добавил, что мы, вроде бы, не против. Что заставило напрячься, поскольку происходит активное распространение новости российскими тг-каналами, типа «Венгрия сохранила лицо Украине».

Но что говорят мои источники. На самом деле, ничего по факту не изменилось. Никаких изменений в контрактах Украина не подписывала. Их подписали венгры и россияне.

Что действительно произошло? Теперь владельцем нефти на украинском отрезке нефтепровода «Дружба» будет MOL, а не российская «Транснефть». И теперь за транзит нам будет платить MOL, а не россияне, что также предусмотрено действующими контрактами.

Могу предположить, что венгерские «друзья» очень надеются, что этот фокус их страхует от дальнейших санкций Украины, вроде тех, которые были задействованы против «Лукойла» летом и повлекли за собой настоящую истерику в Будапеште. Сиярто дозаявлялся до того, что без российской нефти Венгрия не выживет.

В реальности у Украины как был, так и сохраняется полный контроль над работой трубы и она может остановить ее в любое время на вполне понятных и законных основаниях. От присоединения к европейским санкциям против российской нефти до внезапных аварий в результате российских обстрелов. Поэтому эти акценты венгров на соответствие всех соглашений европейским санкциям и положениям — ни о чем.

Насколько я понимаю, этот финт тоже не спасает Будапешт от эмбарго ЕС на импорт российской нефти «Дружбой», который получил исключение до 2025 года.

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Украина все еще может использовать этот аргумент в стратегии по приближению мира в Украине. Еще в большей степени это касается проекта продления транзита российского газа, который по всем документам прекращается с 1 января 2025 года. В отличие от нефти, природный газ россиянам просто некуда девать, поэтому они будут вынуждены сокращать добычу, а параллельно повышать цены для исторически дотируемого за счет экспорта населения. И это очень мощный рычаг влияния, который мы должны использовать по полной.