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11 сентября 2024, 10:01 Читати українською

Цены на нефть увеличиваются после обвала до минимума с декабря 2021 года

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.14 по киевскому времени составляет $69,59 за баррель, что на $0,4 (0,58%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты упали на $2,65 (3,7%) до $69,19 за баррель. Об этом сообщает enkorr.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.14 по киевскому времени составляет $69,59 за баррель, что на $0,4 (0,58%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фото: pixabay.com

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Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,38 (0,58%), до $66,13 за баррель. Во вторник котировки этих фьючерсов обвалились на $2,96 (4,3%), до $65,75 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка накануне стали слабые статданные из Китая, крупнейшего импортера нефти в мире и ухудшение прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК.

Объем китайского импорта в августе вырос всего на 0,5% после подъема на 7,2% месяцем ранее, в то время как аналитики в среднем ожидали увеличения на 2−2,5%.

Между тем, ОПЕК снизила прогноз роста спроса на сырье на 2024 год на 80 тыс. баррелей в сутки (б/д) — до 2,03 млн б/д. Ранее ожидалось повышение спроса на 2,11 млн б/д.

Кроме того, альянс ожидает, что предложение нефти из стран, не входящих в соглашение ОПЕК+, в 2024 году увеличится на 1,23 млн б/д, в 2025 году — еще на 1,1 млн б/д.

«Нефть продолжает дешеветь на слабых прогнозах спроса, что вызвано как сезонными, так и циклическими факторами. В то же время, плохие экономические новости, в частности из Китая, оказывали давление даже на наиболее пессимистические прогнозы», — сказал глава аналитического отдела в Third Bridge Питер Макнелли.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 по киевскому времени в среду.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 900 тыс. баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,79 млн баррелей.

Внимание рынка также направлено на шторм «Франсин», усилившийся до урагана I категории и двигающийся в сторону побережья Луизианы. Ряд крупных нефтедобывающих компаний уже приостановил работу своих башен в Мексиканском заливе, и есть опасения, что ураган может нарушить работу НПЗ на побережье.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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