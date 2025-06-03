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3 июня 2025, 11:47 Читати українською

В Украине избыток доллара и дефицит гривны: как это влияет на курс и инфляцию

Экономика Украины перенасыщена долларами и евро, а гривна — в дефиците. Почему, и как это повлияет на инфляционные темпы, валютный курс и импортеров, рассказал экономист Алексей Кущ. «Минфин» выбрал главное.

Экономика Украины перенасыщена долларами и евро, а гривна — в дефиците.

Интересное событие в мире государственных финансов, о котором мало кто говорит: Украина обратилась к МВФ с просьбой сократить очередной транш кредита в рамках программы расширенного финансирования (на 15 млрд долл). Обычно заемщик просит увеличить размер транша, а тут наоборот. И МВФ уменьшил сумму транша — с 900 млн до 500 млн долл.

Какие аргументы были у Минфина

Квинтэссенция позиции Министерства финансов: в рамках текущей определенности по источникам финансирования дефицита бюджета на 2025 год и неопределенности на 2026-й, половину транша лучше получить не сейчас, а, например, через год.

Это очень примечательный факт, которые позволяет сделать ряд важных выводов.
Например, у нас нет проблем с финансированием дефицита бюджета в 2025 году, но есть проблема со структурой внутренних источников.

Администрация Байдена перед уходом прокачала наш Минфин ликвидностью. Плюс EC начал перечисление Украине части средств, полученных от использования заблокированных российских активов.

Доллара и евро много. Очень много. О чем свидетельствуют и валютные резервы НБУ в размере 46,7 млрд долл. Таких резервов у нас никогда не было и это исторический рекорд, тем более, во время войны.

Тут возникает вопрос касательно продуктивности использования резервов НБУ, но это сложная тема.

На 2026 год четкого понимания источников средств на покрытие дефицита бюджета пока нет. И эта неопределенность настолько сильная, что Минфин просит отсрочить получение от МВФ 500 млн долл. (хотя сумма вроде несущественная). Но зачем платить по этому кредитному остатку проценты? Так что тут Минфин прав.

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Где не хватает гривны, а где ее в избытке

Доллар и евро от наших партнеров идут на социальные расходы и инфраструктуру.
Этих ресурсов более чем достаточно, что приводит к нефункциональным тратам, которые критикуются в обществе.

А вот гривны, в виде внутренних налогов, недостаточно, несмотря на повышение акцизов и военного сбора. Гривны не хватает, а ведь именно эти деньги идут на сектор обороны: армия и ОПК.

Одно из требований ЕС: ее помощь должна направляться на социальные расходы, а не на зарплату военным. На зарплату ЗСУ нужно собрать внутренние налоги, но внутренняя экономика начинает существенно замедляться с риском нулевой динамики уже осенью, особенно на фоне возвращения торговой регламентации по экспорту украинской продукции в Европу (квоты, пошлины).

Примерный дефицит гривны — около 400 млрд грн по состоянию на сейчас.
Дефицит гривны удерживает ставки на высоком уровне, хотя при этом ликвидность банковской системы рекордно высокая.

Еще один парадокс: в бюджете гривны мало, а в банковской системе много.
Подобная структурная диспропорция в источниках покрытия дефицита бюджета, дает возможность сделать следующий прогноз: до осени инфляция гривны будет оставаться на высоком уровне (более 10% по году), а курс гривны к доллару при этом будет стабильным.

Это приведет к резкому укреплению такого показателя, как реальный эффективный обменный курс гривны (РЭОК), который рассчитывается, исходя из диспаритета в уровнях инфляции в Украине и в странах-торговых партнерах.

И это же будет делать внутренние цены на товары максимально выгодными для импортеров, еще сильнее усиливая дефицит торгового баланса, который стремится к 40 млрд долл.

И еще больше обваливая внутреннюю экономику, потому что гривны в экономике становится меньше, а доллара в бюджете — больше (здесь речь идет об относительной динамике, а не об абсолютных величинах: номинально бюджет в гривне растет).

Автор:
Кущ Алексей
финансовый аналитик, экономический эксперт Кущ Алексей
Аналитический центр "Объединенная Украина"
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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yago
yago
3 июня 2025, 12:48
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Не известно есть ли те резервы, кто ходил пересчитал? На бумаге вроде есть… Почему тогда по облигациям платить не хотят? Уж если резервов то полно. В стране с рейтингом RD… Потом после выборов всё будет как всегда «попередники» виноваты, а разгребать придется следующим, в том числе если резервы куда-то улетучатся, ведь если резервов нету, а это ложь во благо — то получается разгребать много придется.
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