Почему Украину включили в список стран с доходами населения выше средних

Всемирный банк опубликовал классификацию стран по уровню доходов населения. Несмотря на войну и обвал ВВП в 2022 году, Украина вошла в список стран с доходами выше средних. Почему это произошло, рассказал экономический эксперт Аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Украину включили в список стран с доходами выше средних. Вообще-то нам было стыдно находится в группе стран с доходами ниже средних, так как в этой корзине находилась лишь экваториальная Африка, Индия, Бангладеш, Пакистан и Афганистан.

Сектор Газа, например, благодаря внешней помощи арабских стран, находился в группе государств с доходами выше средних. Теперь он в результате войны ушел на наше место, а мы поднялись на ступеньку выше.

В чем причина? Ключевая роль — сокращение населения в Украине. Международная помощь и доходы сырьевой экономики распределяются на меньшее число людей. Показатель-то подушевой.

Дефицит кадров в ряде профессий — рост зарплат.

Всемирный банк заложил в свои расчеты сокращение населения у нас на 15%. Если бы в Украине была богатая экономика потребления, такая миграция вызвала бы экономический шок. Это может произойти сейчас в Израиле. Но в сырьевой экономике — меньше народа, больше кислорода.

Оправдалась гипотеза Мальтуса и Тиннбергена — в сырьевой экономике сокращение населения приводит к росту подушевого дохода.

Это модель Монголии, Австралии, ряда стран Персидского залива: мало людей — много ресурсов. Конечно, у нас не так много сырья, и Австралией или ОАЭ нам не быть, даже если население еще больше сократится за счет миграции.

В этой модели возврат мигрантов может даже привести к снижению подушевого дохода. То есть, если мы хотим запустить после войны репатриацию населения, нам нужна двухтактная модель роста: экономика предложения, рост производительности труда, сложный экспорт продуктов переработки. И затем — выход на полку развитой экономики спроса, потребления.

На этом этапе, чем шире внутренний рынок, чем больше потребителей, тем лучше для роста экономики. Если такая модель нам не по плечу, лучше никого не возвращать и сидеть на сырьевой ренте. Австралией не станем, но до уровня нынешней Болгарии через 15−20 лет дорастем. Иная модель нам нужна лишь в том случае, если у нас есть амбиция роста и развития, как в Турции или Польше.

Кстати, международная помощь напрямую не включается в валовый национальный доход (ВНД). Но она позволяет стабилизировать курс гривны и постепенно увеличивать валютный эквивалент ВНД. А также позволяет платить зарплаты, например, военным, и социальные трансферты. Кстати, фактор военных зарплат тут тоже сыграл свою роль.

Обратите внимание: рф перешла в группу стран с высоким уровнем дохода. Теперь она темно-зеленая, как Европа, Северная Америка и Австралия. Смотрится на карте эпично — влияние санкций?

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Иран, как и мы, в группе стран с уровнем дохода выше среднего. Также пример для изучения динамики внутренних трансформаций под воздействием санкций.

А вообще, мир стал жить лучше. Бедным быть сейчас — не комильфо. Ниже среднего — Индия и Африка.