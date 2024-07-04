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4 июля 2024, 13:03 Читати українською

Почему Украину включили в список стран с доходами населения выше средних

Всемирный банк опубликовал классификацию стран по уровню доходов населения. Несмотря на войну и обвал ВВП в 2022 году, Украина вошла в список стран с доходами выше средних. Почему это произошло, рассказал экономический эксперт Аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Всемирный банк опубликовал классификацию стран по уровню доходов населения.

Украину включили в список стран с доходами выше средних. Вообще-то нам было стыдно находится в группе стран с доходами ниже средних, так как в этой корзине находилась лишь экваториальная Африка, Индия, Бангладеш, Пакистан и Афганистан.

Сектор Газа, например, благодаря внешней помощи арабских стран, находился в группе государств с доходами выше средних. Теперь он в результате войны ушел на наше место, а мы поднялись на ступеньку выше.

В чем причина? Ключевая роль — сокращение населения в Украине. Международная помощь и доходы сырьевой экономики распределяются на меньшее число людей. Показатель-то подушевой.

Дефицит кадров в ряде профессий — рост зарплат.

Всемирный банк заложил в свои расчеты сокращение населения у нас на 15%. Если бы в Украине была богатая экономика потребления, такая миграция вызвала бы экономический шок. Это может произойти сейчас в Израиле. Но в сырьевой экономике — меньше народа, больше кислорода.

Оправдалась гипотеза Мальтуса и Тиннбергена — в сырьевой экономике сокращение населения приводит к росту подушевого дохода.

Это модель Монголии, Австралии, ряда стран Персидского залива: мало людей — много ресурсов. Конечно, у нас не так много сырья, и Австралией или ОАЭ нам не быть, даже если население еще больше сократится за счет миграции.

В этой модели возврат мигрантов может даже привести к снижению подушевого дохода. То есть, если мы хотим запустить после войны репатриацию населения, нам нужна двухтактная модель роста: экономика предложения, рост производительности труда, сложный экспорт продуктов переработки. И затем — выход на полку развитой экономики спроса, потребления.

На этом этапе, чем шире внутренний рынок, чем больше потребителей, тем лучше для роста экономики. Если такая модель нам не по плечу, лучше никого не возвращать и сидеть на сырьевой ренте. Австралией не станем, но до уровня нынешней Болгарии через 15−20 лет дорастем. Иная модель нам нужна лишь в том случае, если у нас есть амбиция роста и развития, как в Турции или Польше.

Кстати, международная помощь напрямую не включается в валовый национальный доход (ВНД). Но она позволяет стабилизировать курс гривны и постепенно увеличивать валютный эквивалент ВНД. А также позволяет платить зарплаты, например, военным, и социальные трансферты. Кстати, фактор военных зарплат тут тоже сыграл свою роль.

Обратите внимание: рф перешла в группу стран с высоким уровнем дохода. Теперь она темно-зеленая, как Европа, Северная Америка и Австралия. Смотрится на карте эпично — влияние санкций?

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Иран, как и мы, в группе стран с уровнем дохода выше среднего. Также пример для изучения динамики внутренних трансформаций под воздействием санкций.

А вообще, мир стал жить лучше. Бедным быть сейчас — не комильфо. Ниже среднего — Индия и Африка.

Автор:
Кущ Алексей
финансовый аналитик, экономический эксперт Кущ Алексей
Аналитический центр "Объединенная Украина"
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Комментарии - 7

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
4 июля 2024, 13:34
#
«Чому Україну включили до списку країн із доходами населення вище за середні«

Бо пан Голова НБУ Андрій Пишний отримує в середньому 628,9 тис. грн на місяць.

Заступники голови НБУ декларації за 2023 рік на НАЗК не публікували, однак, можна вивчити попередні звіти (адже регулятор не змінював їхні оклади під час великої війни):​
перший заступник голови Катерина Рожкова6,06 млн грн за 2022 рік, 504,8 тис. грн в середньому на місяць;
заступник голови Юрій Гелетій5,9 млн грн за 2022 рік, 492,1 тис. грн/міс.;
заступник голови Ярослав Матузка5,8 млн грн за 2022 рік, 482,9 тис. грн/міс.;
заступник голови Сергій Ніколайчук5,8 млн грн за 2022 рік, 482,6 тис. грн/міс.;
заступник голови Дмитро Олійник 1,1 млн грн за 2 місяці та 4 робочі дні 2022 року, 500,6 тис. грн/міс.;
заступник голови Олексій Шабан5,95 млн грн за 2022 рік, 496,1 тис. грн/міс.

І того разом в нашій країні 7 корумпованих казнокрадів отримують кожного місяця ОФІЦІЙНО, 628900+504800+492100+482900+482600+500600+496100 = 3 мільйони 588 тисяч гривень щомісяця отримують семеро казнокрадів, можете самостійно порахувати скільки це в дронах.
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0
Prya
Prya
4 июля 2024, 14:13
#
И почему тогда люди хотят, чтобы было меньше чиновников? Ведь больше чиновников — больше людей с хорошими зарплатами.
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+15
DjBoom
DjBoom
4 июля 2024, 14:47
#
Интересно почему в европе или в США получать очень высокую ЗП у чиновников занимающие высокие посты нормально? Интересно что будет делать руководитель нац банк с минималкой? Как по мне это смешно.
+
0
xo4y
xo4y
4 июля 2024, 15:46
#
Тому що там чиновники не крадуть, а роблять для людей. А тут скільки не отримуй все одно будуть красти. Ще й різну несінитницю нести як Рожкова, яка наробила добрі діла у Платінум банку ще.
+
0
vt313
vt313
4 июля 2024, 15:57
#
---
3 мільйони 588 тисяч гривень щомісяця отримують семеро казнокрадів
---
і це в 20 разів менше ніж зарплата Миколи Матвієнка (на зиму 2023 р.).
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
4 июля 2024, 13:38
#
От і виходить, що якщо 7 звичайних людей отримують мінімалку, котру недолугий уряд хоче заморозити на 2025−2027 роки при тому що РЕАЛЬНА інфляція нікуди не піде, а 7 казнокрадів отримують кожен місяць 3 лимони гривень, то статистично, на папері, виходить що в населення в середньому зросла середня зарплата, тільки статистика не відображає тут реальної ситуації.
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
4 июля 2024, 13:41
#
«А також дозволяє платити зарплати, наприклад, військовим»

це ті, про котрі уряд заявляв, що немає грошей в бюджеті, бо бюджет на 2024 рік був затверджений раніше?

чи це ті зарплати, котрі магічно утворюються з реального дефіциту бюджету в 400 мільярдів гривень?
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