Сможет ли Орбан создать антиукраинскую группу в Европарламенте

Ультраправые партии усиливают свои позиции в ЕС. Во Франции партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняла первое место в первом туре парламентских выборов с результатом 33,4%. Параллельно представители нескольких стран пытаются создать новое объединение в Европарламенте. Какое влияние это может оказать на Украину, рассказал заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован.

Три правых партии — Австрийская Freedom party (FPÖ — лидер Герберт Кикль), чешская партия ANO (лидер — евроскептик, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш) и венгерская партия Fidesz (лидер — Виктор Орбан) — заявили о намерении создать отдельный блок под названием Патриоты Европы (The Patriots for Europe), одной из ключевых целей которого будет остановка помощи и требование мирных переговоров с рф.

На самом деле это отличная группа внутри Европы:

австрийская партия FPÖ имеет давние близкие отношения с путиным и была очень критичной в отношении Украины с начала российской войны. Но партия удвоила свои места в Европарламенте и планирует выиграть национальные выборы в Австрии в сентябре. Ее лидер Кикль говорил, что хочет, чтобы новый альянс стал ракетой-носителем за радикальные изменения в Брюсселе. Можем только догадываться, каких изменений хотят в кремле;

пророссийский Бабиш из Чехии недавно вывел 7 своих депутатов из блока Renew с французским Президентом Эммануэлем Макроном под лозунгом, что он против большей интеграции ЕС. Бабиш сказал, что будет строить новый альянс вокруг трех принципов: защита суверенитета отдельных малых стран внутри Европы, борьба с нелегальной миграцией и пересмотр Зеленого соглашения против изменений климата;

о Fidesz мы и так знаем многое — Орбан много времени потратил на то, чтобы затормозить движение Украины к началу переговоров с ЕС, блокировал финансирование для Украины от ЕС и постоянно выдвигает достаточно противоречивые к нам требования. Но с 1 июля именно Венгрия на 6 месяцев будет председательствовать в ЕС, и нам нужно с этим как-то жить.

«Патриоты Европы» — почему-то я не удивлен именно таким названием… а как еще могли себя назвать эти партии — друзья путина?

Сейчас у этой новой группы правых 26 депутатов (для формирования группы в Европарламенте нужно 23 депутата), но они должны быть из 7 стран (сейчас они представляют только 3 страны). Поэтому они еще должны найти представителей из 4 других стран, которые захотят к ним присоединиться.

Похоже, что ни немецкие крайне-правые Alternative for Germany (AfD), ни французская Rassemblement National (RN), ни итальянская FdI не помогут этой группе набрать необходимое количество депутатов — они являются самостоятельными и значительно большими игроками на правом фронте в Европе.

Кроме того, недавно после того, как RN поссорилась с AfD, FPÖ разошлись с Ле Пен (ранее они вместе формировали группу Identity and Democracy (ID) в Европарламенте), потому что не согласились с решением RN.

Также польская PiS подвергает сомнению возможность кооперироваться с новым альянсом из-за их желания сближения с рф.

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В целом это не очень плохо, что правые не могут объединиться, но мы можем увидеть очень фрагментированный Европарламент, с которым нам предстоит проходить много сложных моментов в последующие годы. Это потребует от нас высокого уровня дипломатии (в том числе культурной, наверное, и точно — народной) и где-то еще выдержки…

Когда-то и украинские депутаты будут в Европарламенте — я точно в этом уверен.