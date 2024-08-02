Банк Англии снизил ключевую ставку: как это повлияет на курс фунта

Прогнозируемое решение Банка Англии о снижении ключевой ставки на 0,25% существенно не повлияло на курс британского фунта, который в этом году значительно укрепился по отношению к доллару и евро . Продолжится ли этот тренд, что на него влияет и какой курс фунта ждать через год, разбирался «Минфин».

На прошлой неделе британский фунт обновил свой годовой максимум, достигнув 1,31 GBP/$. Хотя на этой неделе он несколько подешевел — до уровня 1,28 GBP/$, в целом в этом году фунт укрепился больше всего среди всех валют стран «Большой семерки»: к сильному доллару он прибавил 1,7%, а к более слабому евро — 3%.

Сейчас фунт стоит все еще дешевле, чем до решения о выходе из Евросоюза. Накануне оглашения результатов референдума курс составлял 1,44 GBP/$, но Брексит привел к головокружительному падению местной валюты — в некоторые моменты она снижалась до уровня 1,08.

Нынешний же рост английской валюты базируется на сочетании нескольких факторов.

Политическая стабильность

Ряд ключевых экономик мира переживают период турбулентности. В июле внеочередные парламентские выборы прошли во Франции, где союз левых партий получил больше всего мест, но их все равно не хватило для получения большинства. Поэтому формирование нового правительства страны затормозилось. Возможно, будет создана коалиция левых с консерваторами президента Эмманюэля Макрона или, как вариант, последний сформирует технократический кабмин без политиков.

США тем временем готовятся к президентским выборам, на которых успех Дональда Трампа может иметь непредсказуемые последствия не только для мирового порядка, но и для американской валюты. По сообщению Bloomberg, он планирует девальвировать доллар, чтобы сделать американские товары более конкурентоспособными.

В Германии же ультраправая «Альтернатива для Германии» в июне на выборах в Европарламент получила второе место и 16,5% голосов избирателей — больше, чем нынешняя правящая коалиция.

На этом фоне Великобритания выглядит, как островок стабильности. По результатам парламентских выборов, уверенную победу одержали лейбористы, которые абсолютно без конфликтов сменили правительство консерваторов.

Резких изменений в финансовой политике Британии не ожидается. Предварительно лейбористы обязались не увеличивать ключевые налоги для граждан, а также соблюдать правила предыдущего правительства и не держать заимствования на нынешнем уровне. В то же время, как ожидается, новое правительство попытается взыскать больше налогов с тех секторов, которые «малопопулярные» в обществе, — энергетического, технологического и банковского. Также представители лейбористов говорили, что хотели бы повысить налоги на вознаграждение, которое получали менеджеры фондов прямых инвестиций.

Основной сектор экономики, которому будет уделять внимание новое правительство, — строительство. Лейбористы планируют ускорить строительство жилья и таким образом решить кризис его нехватки и высокой стоимости.

«Ожидаемая победа лейбористов в Великобритании может стать началом эры большей стабильности для Великобритании, что должно способствовать укреплению положительных настроений инвесторов по отношению к стране», — убеждена руководитель направления рынков Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Экономическая ситуация

Вопреки многим прогнозам прошлый год экономика Британии завершила хоть и с незначительным, но ростом, прибавив 0,1%. При этом во второй половине прошлого года зафиксирована техническая рецессия, но значительных масштабов падение не приобрело и его уже удалось преодолеть.

Вернуть экономику на верный путь удалось еще предыдущему правительству. Уже в первом квартале этого года ВВП страны прибавил 0,7%, опередив ожидания. Благодаря этому улучшены прогнозы экономики по итогам года. Если раньше ожидалось, что она прибавит 0,4%, то сейчас эксперты говорят в основном о 0,9−1%.

Эти цифры могут не казаться значительными, ведь экономика Британии растет более медленно, чем американская (прогноз по итогам года +2,5%). В то же время она опережает, например, Германию (прогноз на год 0,3%) и Японию, где в первом квартале этого года зафиксировано падение ВВП на 2%.

«Новое правительство может извлечь выгоду от экономического восстановления, которое будет сильнее, чем ожидали большинство прогнозистов», — убежден экономист консалтинговой компании Capital Economic Эшли Вебб.

Рост сейчас показывают все ключевые сектора: производство, услуги, а строительство выросло почти на 2% еще до запуска программы стимуляции от нового правительства. В этих условиях лейбористы считают, что обеспечат Британии самые быстрые темпы роста экономики среди всех стран «Большой семерки».

Победа над инфляцией развязала руки центробанка

Уже несколько месяцев инфляция в Британии составляет 2% годовых, что является самым низким показателем за последние три года. Такой уровень роста цен означает его возврат к целевому показателю центробанка.

Усмирить инфляцию удалось благодаря снижению цены на газ и электроэнергию, а также медленным темпам удорожания продуктов питания. На этом фоне уровень сбережений граждан достиг самого высокого уровня, начиная с середины 2021 года.

Усмирение инфляции открыло дорогу перед Банком Англии для постепенного снижения ключевой ставки. Цикл ее роста начался в конце 2021 года, в 2023 году она достигла 5,25% и оставалась на этом уровне по сей день.

Еще месяц назад большинство экспертов и консенсус-прогнозов склонялись к тому, что центробанк оставит ключевую ставку без изменений, а начало ее снижения прогнозировалось на сентябрь.

Однако в последние недели ожидания стали меняться, и большинство экспертов заговорили, что снижение начнется раньше.

Окончательно эксперты убедились в этом, когда «отмашку» дал глава ФРС Джером Пауэлл, заявив, что в США возможность снижения ставки обсудят на сентябрьском заседании. К тому же, центробанки Канады и Швейцарии в этом году уже снижали ставки, сигнализируя о глобальной смене тренда.

Прогнозы оказались верны, и Банк Англии действительно снизил ключевую ставку на 0,25%, установив ее на уровне 5%.

Комментируя это решение, регулятор указал на низкую инфляцию в последние месяцы, хотя и предупредил о рисках длительного инфляционного давления — больших, чем многие говорят.

«Денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной в течение достаточного времени, пока не ослабятся риски устойчивого возврата инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе», — отмечается в пресс-релизе Банка Англии.

Как правило, более низкая ключевая ставка способствует ослаблению национальных валют, ведь снижается доходность местных облигаций и, соответственно, становится более выгодно инвестировать в ценные бумаги других стран. В то же время фунт на это решение почти не отреагировал. За день он снизился до американского доллара всего на 0,26%, что можно считать вполне обычным колебанием.

Британская валюта остается стабильной, поскольку решение центробанка было ожидаемым, к тому же дальше стремительное снижение ставки вряд ли будет происходить. Помимо этого, более низкая ключевая ставка должна удешевить кредиты и ипотеку, что подпитает экономику и рынок недвижимости, также способствуя надежности фунта.

Что будет с фунтом дальше

Международные эксперты в основном ожидают дальнейшего подорожания фунта. Так, аналитики JPMorgan считают, что он достигнет 1,35 по отношению к доллару на начало следующего года. Эту же стоимость валюты закладывают специалисты Goldman Sachs в своем долгосрочном прогнозе. Это значит, что от сегодняшних показателей английская валюта укрепится примерно на 5,5%.

В то же время, по мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, динамику пары фунт/доллар определяет не сколько Великобритания, сколько США. «Именно позиция нового главы Белого Дома будет основным драйвером курса, и не только фунта, но и других валют», — объяснил он «Минфину».

По его словам, когда существенно выросли шансы Трампа на победу в президентской гонке, инвесторы начали понемногу выходить из доллара, ожидая стимулирующей экономической политики Штатов и ослабления местной валюты. Поэтому, считает Шевчишин, в случае ослабления доллара есть перспективы движения курса фунта до 1,33 GBP/$, в случае победы демократов — курс останется в диапазоне 1,25−1,30 GBP/$.

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В Украине, по данным валютного аукциона «Минфина», британский фунт можно купить в 160 обменниках. Средний курс покупки на момент написания статьи составил 52,4 грн, а продажи — 53,1. Таким образом, спред для этой валюты составляет 1,3%. То есть, в случае покупки фунта, он должен вырасти существеннее этого уровня, чтобы на его продаже можно было заработать.