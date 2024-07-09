Во Франции побеждают левые: как реагирует фондовый рынок и чего ждать Украине

Первые результаты парламентских выборов во Франции прибавили инвесторам оптимизма: цена акций крупнейших компаний страны пошла вверх. Но длилась эйфория всего несколько часов, и уже очень скоро торговцы начали переосмысливать результаты. Что означают результаты выборов для инвесторов и рынков, и к чему готовиться Украине, разбирался «Минфин».

Главный страх инвесторов

Июнь оказался одним из самых плохих месяцев для фондового рынка Франции за несколько лет. После того, как были объявлены результаты социологических опросов и стало ясно, что ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен получит около трети всех голосов избирателей, главный индекс фондового рынка страны CAC 40 рухнул в течение двух дней почти на 5%.

За партией Ле Пен уже десятилетиями тянется шлейф расистских и антисемитских заявлений. Правда, это связано в первую очередь с основателем политической силы Жаном Ле Пеном — отцом Марин. Его дочь существенно смягчила риторику политической силы и пытается дистанцироваться от прошлого. Вместе с тем «Национальное объединение» добивается прекращения притока мигрантов и введения ограничений для французов, у которых двойное гражданство, в частности, по заниманию государственных должностей.

Смягчило «Национальное объединение» и свою риторику по экономическим изменениям. Если раньше политическая сила выступала за выход из ЕС и отказ от евро, то сейчас ограничивается только установлением пограничного контроля и выходом из европейских климатических инициатив.

Самые большие опасения у инвесторов вызвали инициативы партии Ле Пен по снижению налогов. В частности, НДС, а также сборы по топливу и электроэнергии. По словам министра финансов Франции Бруно Ле Мер, это приведет к финансовому кризису и стремительному росту дефицита бюджета.

В свою очередь, «Национальное объединение» пыталось доказать, что в финансовых вопросах ему можно доверять и кризиса не будет. Один из лидеров партии Жан-Филипп Танги накануне голосования заверил, что будет соблюдать фискальные правила ЕС. Также он обещал закрыть налоговые лазейки, уменьшить бюрократию и сократить расходы, особенно на социальное обеспечение мигрантов, и именно благодаря этому профинансировать партийные инициативы, не прибегая к займу денег.

Почему Ле Пен проиграла

Около 33% французов действительно проголосовали за «Национальное объединение» — больше, чем за какую-либо другую политическую силу. Но по количеству мест в парламенте партия Ле Пен заняла только третье место.

Дело в особенности французского избирательного законодательства. Избрание парламента проходит там в два тура в одномандатных округах. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов, поэтому, по его результатам, победу одерживает небольшое количество кандидатов.

Все решается во втором туре, куда допускаются кандидаты, набравшие от 12,5% голосов. Когда стало ясно, что победу могут отпраздновать ультраправые, другие политические силы запустили план противодействия этому. Левая коалиция «Новый народный фронт» и центристское объединение президента Эммануэля Макрона «Вместе за республику» начали снимать своих кандидатов, у которых не было шансов на победу, чтобы поддержать коллег из другой политической силы.

Некоторые эксперты сомневались, что этот план сработает. С одной стороны, Ле Пен смягчила риторику, и ее сила реже воспринимается, как расистская. С другой — многие консерваторы не были готовы голосовать за левых, и, потеряв своего кандидата, могли отдать предпочтение ультраправым.

Но план по снятию кандидатов сработал. В итоге левая коалиция получила 187 депутатских мандатов, соратники Макрона — 159, а «Национальное объединение» Ле Пен — всего 142. Четвертое место за еще одной консервативной партией «Республиканцы», которая получила 45 мест.

Кто будет формировать правительство

После оглашения результатов выборов премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку, но президент Макрон ее не принял и попросил премьера временно оставаться в должности для обеспечения политической стабильности.

Лидеры левых заявляют, что готовы сформировать правительство. Но поскольку большинства в парламенте у них нет, сначала им нужно получить разрешение от президента. Но Макрон, как считают эксперты, вряд ли будет торопиться с этим решением и будет просто выжидать.

У партии президента все еще есть сильные позиции, и вполне возможно, что он будет рассчитывать на коалиционное правительство с левыми. Также у него есть вариант в условиях «межвластия» сформировать правительство технократов, не связанное с политическими силами. Однозначно сейчас можно говорить лишь о том, что ни одна из политических сил не будет объединяться с Ле Пен.

У левого «Нового народного фронта» есть ряд существенных противоречий с Макроном. У Макрона убеждены, что их приход к власти может привести к бюджетному дефициту, равно как и политика ультраправых. Левые планируют отменить пенсионную реформу, которая увеличила пенсионный возраст на 2 года, повысить зарплаты в государственном секторе и социальные выплаты. Профинансировать это они планируют дополнительными налогами для богатых.

Одна из особенностей «Нового народного фронта» — вхождение в его состав политических сил с разными взглядами. Здесь есть и партии крайнего левого направления, и более близкие к центристам. Некоторые обозреватели предполагают, что более консервативное крыло союза могло бы сформировать коалицию с Макроном, разорвав отношения со своими партнерами. Но такое развитие событий маловероятно. У центристов все равно не хватит голосов, чтобы иметь парламентское большинство, да и репутационные риски из-за разрыва с другими левыми силами будут слишком высокими.

Как отреагировал фондовый рынок Франции

Французские инвесторы в целом остались довольны результатами голосования. Ключевой индекс французской биржи CAC 40 после оглашения результатов выборов вырос примерно на 1%, хотя потом несколько упал и закончил торговый день на 0,6% ниже, чем начинал.

Также в течение дня росли акции французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole, хотя ближе к завершению торгов немного ушли в минус. Более существенно пострадал на фоне усиления левых сил лакшери-сегмент. Акции Hermes упали примерно на 1%, а LVMH — более чем на 2%, хотя в начале дня тоже росли.

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В целом создается впечатление, что инвесторы обрадовались проигрышу Ле Пен, но после этого начали переосмысливать реальность, которая все равно оказалась не столь радужной.

Стратеги Bloomberg Intelligence Лоран Дуйе и Кайди Мэн убеждены, что программа левых — самая «антирыночная» среди всех политических партий. В частности, из-за них могут пострадать банки, ведь политики выступают за ужесточение требований к их капиталу и увеличение сборов по транзакциям. Кроме этого, «Новый народный фронт» планирует облагать налогом обратный выкуп акций, что сделает его менее выгодным для компаний.

По словам главы стратегии по европейским акциям Barclays Эмануэля Кау, неопределенность, которая возникает из-за отсутствия парламентского большинства, будет заставлять рынки волноваться. В то же время в Bloomberg в этой ситуации видят положительные последствия — и левые, и правые будут ограничены в действиях, ведь их силы не получили окончательного преимущества.

Наиболее оптимистично на ситуацию во Франции смотрят аналитики Morgan Stanley, которые начали поздравлять инвесторов как только стало понятно, что у Ле Пен не будет большинства.

«Мы считаем, что по двум ключевым сценариям выборов во Франции — отсутствие большинства или абсолютное большинство (левых или центристов, — ред.) — в конечном итоге последует восстановление французских и общеевропейских фондовых индексов», — заявили аналитики инвестбанка еще накануне голосования. Аналитики Morgan Stanley рекомендуют присмотреться к акциям банка BNP Paribas, девелопера Saint-Gobain и коммунальной компании Veolia.

Чего ждать Украине

Принято считать, что Марин Ле Пен занимала пророссийскую позицию. Представители ее партии были наблюдателями на так называемом «референдуме» в Крыму в 2014 году, а сама она поддержала оккупацию полуострова. Впоследствии она повторяла российские тезисы о необходимости федерализации Украины и призывала снять санкции с рф.

В то же время после начала полномасштабной войны ее позиция изменилась. «Вторжением в Украину 24 февраля 2022 года россия спровоцировала войну на пороге ЕС и геополитический кризис, который, несомненно, является самым драматичным за последние двадцать лет. Мы обязаны выразить наше уважение и поддержку украинскому народу, на который напали», — заявила Ле Пен. В начале полномасштабной войны поддерживала она и членство Украины в НАТО, хотя затем снова изменила свое мнение.

Ле Пен и ее однопартийцы выступали решительно против инициативы Макрона по отправке французских войск в Украину и против дальнобойных ракет. В то же время отменить военную и финансовую помощь для Украины она не требовала и заявляла, что поставки оружия должны усилить позицию Украины на переговорах.

С левым союзом, получившим больше мест в парламенте, ситуация более сложная. Подобно Ле Пен, лидер левой коалиции Жан-Люк Меланшон выступил резко против отправки французских войск в Украину. Также в 2020 году он называл россию более «надежным партнером, чем Соединенные Штаты».

Сейчас Меланшон более резко высказывается в адрес россии и призывает к проведению переговоров с рф. При этом его однопартийцы из «Непокоренной Франции» уточняют, что условия, на которые пойдет Украина, должны определять именно украинские власти.

Следует уточнить, что «Непокоренная Франция» и Меланшон представляют наиболее лево-радикальную силу в коалиции. Как отмечает политолог Жерар Грюнберг, левые силы уже сотню лет имеют диаметрально разные позиции по всем международным вопросам. То же касается и коалиции «Нового народного фронта». Относительно войны в Украине есть «антинатовские и пронатовские левые, готовые приложить все усилия, чтобы помочь Украине», объясняет политолог.

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На проукраинских позициях в коалиции стоят два из четырех ее ключевых членов — Социалистическая партия и «Зеленые». Поэтому вряд ли от левых следует ожидать неприятных сюрпризов для нашего государства. Тем более, что, скорее всего, им рано или поздно придется искать компромисс и общие точки с партией Макрона, которая остается ключевым союзником Украины.