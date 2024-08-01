Почему богатейшие американцы разогнали цену золота

Состоятельные семьи и частные лица, обеспокоенные уровнем госдолга США, стали вероятными факторами рекордного спроса на золото во втором квартале. Сколько они скупили золота и какие еще факторы влияли на его цену, пишет The Financial Times. «Минфин» публикует перевод статьи.

Тайные игроки

Согласно отчету Всемирного совета по золоту, отраслевой группы по продвижению золота, за три месяца по июнь объем непрозрачных частных покупок этого актива вырос до 329 тонн, что почти в пять раз больше, чем в предыдущем квартале.

Это помогло поднять спрос на золото до 1 258 тонн за квартал, что является самым высоким показателем за период с апреля по июнь с начала ведения учета в 2000 году, и на 4% выше, чем годом ранее.

В июне цена на золото достигла рекордно высокого уровня в $2 483,6 за тройскую унцию, что было вызвано растущими ожиданиями снижения процентных ставок, которое благоприятно скажется на таких недоходных активах, как драгоценные слитки, поскольку снизит доходность облигаций, а также неопределенностью в отношении результатов президентских выборов в США.

Джон Рид, главный рыночный стратег WGC, сказал, что богатые американские семейные офисы являются одной из основных групп, скупающих слитки из-за опасений по поводу неконтролируемого бюджетного дефицита.

«Я не мог объяснить, почему золото дорожает. Я искал недостающего покупателя, которым могли быть люди, покупающие из-за возобновившихся или усилившихся опасений по поводу долга США», — сказал он.

Инвесторы обеспокоены ростом федерального долга США, особенно если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп победит в ноябре. Бюджетное управление Конгресса США, независимый орган по контролю за соблюдением налогового законодательства, прогнозирует, что в 2029 году долг США превысит максимальный уровень времен Второй мировой войны и составит 106 процентов от валового внутреннего продукта. Его директор заявил ранее в этом году, что фискальное бремя находится на «беспрецедентной» траектории.

Внебиржевые покупки золота становятся все более важным фактором на рынке золота, хотя эти сделки трудно отследить, поскольку коммерческие банки заключают сделки с покупателями в частном порядке.

Эти покупки, как правило, отражают сделку для хеджирования спекулятивных позиций на фьючерсном рынке, а также спрос со стороны состоятельных лиц.

Рид также сообщил о высокой активности в Сингапуре и Гонконге со стороны богатых азиатов, а также богатых турков, которые обратились к золоту в связи с резким обесцениванием лиры.

Дополнительные факторы

Скупка золота состоятельными людьми и семьями происходит на фоне того, что потоки в биржевые фонды, поддерживающие золото, в последние недели стали положительными, что свидетельствует о том, что западные инвесторы наконец-то не смогли пройти мимо ралли. В июне и июле пять недель подряд наблюдался приток средств на общую сумму 39 тонн после двух лет постоянных продаж.

Чистые закупки центральных банков, благодаря которым цена на золото выросла на треть с начала 2022 года, составили 483 тонны, что является рекордным показателем для первого полугодия. Однако в первом и втором кварталах этот показатель снизился на 39 процентов. Это может уменьшить вероятность того, что объем закупок центрального банка превысит 1000 тонн в этом году, после того, как он достигал этого уровня в течение двух предыдущих лет.

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Китайские потребители и инвесторы, которые стимулировали рост цен на золото в первой половине года, однако начали замедлять свои покупки после того, как Народный банк Китая приостановил закупки в мае.

Покупки ювелирных изделий из золота также пострадали от роста цен: во втором квартале они упали на 19% — до 390 тонн, по сравнению с прошлым годом.