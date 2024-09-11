5 компаний с самой лучшей дивидендной доходностью и потенциалом роста

Высокая дивидендная доходность является одним из важнейших факторов при выборе акций в портфель. Рост дивидендных выплат — это показатель финансовой стабильности компании и ее способности регулярно платить проценты в будущем. У каких акций американских компаний с большой капитализацией дивидендная доходность более 5% с потенциалом долгосрочного роста, — рассказала инвестиционный эксперт Юлия Пронько.

Почему дивидендная доходность важна?

Инвесторы, которые выбрали долгосрочную стратегию на фондовом рынке, часто предпочитают акции с высокой дивидендной доходностью. Этот фактор говорит не только о дополнительной прибыли, но и о стабильности компании в финансовых показателях и меньшем риске убытков. В периоды рыночной нестабильности дивиденды могут являться дополнительным источником прибыли, даже когда цены на акции падают.

Индекс высокого роста дивидендов (High Dividend Growth Index), который отслеживает компании с самым высоким прогнозируемым ростом дивидендной доходности на протяжении не менее пяти лет, вырос на 23% за последний год.

Он превосходит рост Индекса дивидендных аристократов (Dividend Aristocrats Index), который фокусируется исключительно на росте дивидендов, без учета прибыльности, рост которого составляет лишь 11% за последний год.

Наиболее выгодными для инвестирования являются ценные бумаги с относительно небольшой стоимостью и высокими дивидендами с долгосрочным ростом. Особенно интересны и привлекательны результаты у американских компаний с большой капитализацией (от $10 до $200 млрд). Их стоимость составляет до $63 за акцию на 9 сентября 2024 года, а дивидендная доходность свыше 5% с постоянным ростом от 7 до 30 лет подряд с потенциалом роста от 2% до 17%.

Enterprise Products Partners L.P.

Энергетические компании известны своими щедрыми дивидендами, и Enterprise Products Partners L.P. — не исключение. Это трубопроводная компания, которая занимается транспортировкой природного газа, нефти и нефтехимикатов.

У компании есть преимущество на рынке благодаря бизнес-модели, объединяющей добычу, переработку и распространение продуктов через ключевую инфраструктуру. Это обеспечивает устойчивый спрос и финансовую устойчивость. Во втором квартале 2024 года доход компании вырос на 27% — до $13,48 млрд. Дивиденды выплачиваются ежеквартально, и в июле 2024 года их увеличили на 1,9% — до $0,525 на акцию, чем продолжили 26-летнюю тенденцию роста.

Цена акции Enterprise Products Partners L.P. составляет $28,83. Компания демонстрирует привлекательную дивидендную доходность в 7,28%, что делает ее выгодным выбором для инвесторов, которые ищут стабильный доход. Благодаря сильной бизнес-модели у нее потенциал роста на 17%, чем она поддерживает финансовую устойчивость и продолжает выплачивать повышенные дивиденды.

Pfizer Inc.

Компания Pfizer Inc. — одна из ведущих мировых биофармацевтических компаний. Ее основали в Нью-Йорке в 1849 году. Компания известна производством препарата «Viagra», капель для глаз «Visine», препаратом «Ibrance» для лечения рака молочной железы и многих других лекарств.

В 2021 году Pfizer Inc. добилась значительного успеха благодаря производству вакцины против COVID-19, что привело к увеличению выручки на 95,16% и чистой прибыли на 139,97%. Однако в 2023 году, со снижением спроса на вакцины, выручка уменьшилась на 41,7%, а чистая прибыль — на 93,25%, что повлекло за собой падение акций на 44%. В то же время дивидендная доходность выросла до 5,79%.

В 2022 году компания начала разработку препарата от ожирения «Danuglipron» и продолжает сотрудничество с немецкой биотехнологической компанией BioNTech для производства вакцины «Comirnaty». Во втором квартале 2024 года выручка Pfizer составила $13,28 млрд, что превысило ожидания. Компания повысила прогноз на год одновременно с сокращением затрат. Pfizer выплачивает дивиденды 24 года и регулярно увеличивает их последние 15 лет.

Сейчас цена на акцию составляет $29,41. Несмотря на значительное снижение выручки из-за спада спроса на вакцины, акции Pfizer Inc. предлагают привлекательную дивидендную доходность в 5,71% с потенциалом роста 13%, что делает их интересным вариантом пассивного дохода. Благодаря новым разработкам и дальнейшему сотрудничеству с BioNTech, у компании есть перспективы восстановить свои позиции и стабильно повышать дивиденды.

Kinder Morgan Inc.

Kinder Morgan Inc. — одна из крупнейших энергетических инфраструктурных компаний в Северной Америке, которая управляет более 127 тыс. км трубопроводов и 139 терминалами. Ее трубопроводы транспортируют природный газ, топливо, нефть и углекислый газ, а терминалы хранят и обрабатывают возобновляемые виды топлива, нефтепродукты, химикаты и растительные масла.

Во втором квартале 2024 года компания сообщила о доходе в размере $3,57 млрд, что на 2% больше, по сравнению со вторым кварталом 2023 года, а чистая прибыль снизилась на 1,7% и составила $572 млн. Рентабельность прибыли составила 16%. Прибыль на акцию — $0,26 — осталась без изменений по отношению ко второму кварталу 2023 года. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 4%.

Инвесторам, которые ориентируются на долгосрочный пассивный доход, следует обратить внимание, что при цене за акцию $21,12, компания Kinder Morgan Inc. обеспечивает стабильную дивидендную доходность в 5,45% с потенциалом роста в 5%. Несмотря на незначительное снижение чистой прибыли, компания продолжает осуществлять выплаты ежеквартально и продолжает увеличивать дивиденды за последние 7 лет. Этот фактор свидетельствует о ее финансовой устойчивости и надежности.

VICI Properties Inc.

VICI Properties Inc. — американская инвестиционная трастовая компания (REIT), специализирующаяся на инвестициях в казино и развлекательные объекты. У нее большое влияние на индустрию азартных игр, однако она активно диверсифицирует свой портфель, чтобы уменьшить зависимость от этого сектора.

VICI Properties Inc. предоставила кредит в размере $250 млн сети аквапарков Great Wolf Lodge, чем укрепила свое партнерство. Компания также расширяет сотрудничество в недвижимости и финансировании с различными операторами, такими как Bowlero, Cabot, Canyon Ranch, Chelsea Piers, и владеет ценными активами вблизи Лас-Вегас Стрип.

Выручка за второй квартал выросла на 6,5% — до $957 млн, а чистая прибыль — на 7,3% — до $741,3 млн. К концу квартала компания имела $347,2 млн в наличных. VICI Properties ежеквартально выплачивает дивиденды в размере $0,415 на акцию с прибыльностью около 5%. Цена акции составляет $33,86.

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VICI Properties Inc. показывает стабильный финансовый рост и высокий уровень дивидендных выплат в размере 5,1%. Впрочем, несмотря на потенциал роста в 5%, важно также учитывать риски, связанные с зависимостью от сектора казино, даже при активной диверсификации портфеля.

Realty Income Co.

Realty Income Co. — инвестиционный траст в недвижимость (REIT), входит в индексы S&P 500 и Дивидендных аристократов. Она осуществляет ежемесячные дивидендные выплаты, а их обеспечение возможно благодаря стабильным денежным потокам от более 15 тыс. объектов недвижимости, которые сдаются в долгосрочную аренду по договорам чистого лизинга с коммерческими клиентами.

На сегодня компания выплатила более 648 последовательных ежемесячных дивидендов на свои обычные акции в течение 55-летней деятельности и увеличила выплаты уже в 126-й раз с момента публичного листинга Realty Income Co. в 1994 году.

В настоящее время годовая сумма дивидендов Realty Income Co. составляет $3,156 на акцию, по сравнению с предыдущей суммой годовых дивидендов в размере $3,150.

История процентных выплат, а также их постоянный рост свидетельствует о финансовой стабильности и надежности Realty Income Co. При цене акции $62,86 и имеющейся дивидендной доходности в 5,02% и ограниченному потенциалу роста 2%, инвесторы могут рассчитывать на постоянный дивидендный доход от акций, без ожидания значительного роста цены.

Дивиденды страхуют от рисков

Для успешного инвестпортфеля необходимо иметь диверсифицированные активы. Ежеквартальные, а порой ежемесячные выплаты обеспечивают прибыль и определенную стабильность инвестору даже в кризисные моменты.

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Преимуществом этих акций является небольшая цена и перспектива роста дивидендных выплат, но, несмотря на это, накопление капитала в процентах может занять достаточно много времени. Именно поэтому необходимо анализировать рынок полностью и следить за обновлениями и отчетами компаний, а также наполнять портфель ценными бумагами из разных секторов, а также акциями, которые будут хеджировать ваш портфель от рисков.