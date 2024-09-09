Apple добавляет ИИ к новым iPhone 16: поможет ли это убедить инвесторов

Слабый отчет по занятости в США, который показал, что в августе уровень найма оставался невысоким, несмотря на снижение уровня безработицы, заставил понервничать инвесторов на прошлой неделе, усилив их опасения в замедлении экономики.

К этим опасениям добавились и комментарии аналитиков о том, что ФРС слишком осторожно снижает ставки. На фоне этих опасений американский фондовый рынок пережил худшую неделю с марта 2023 года: к концу недели S&P 500 упал на 1,7%, а Nasdaq 100 — на 2,7%. На фоне продолжающихся раздумий о ИИ-переоцененности падали бумаги Broadcom, Nvidia и других технологических компаний, потянув за собой Nasdaq Composite вниз на 2,6%. Dow Jones Industrial Average снизился на 1%, Russell 2000 — на 1,9%, индекс страха Уолл-стрит — VIX — превысил 22.

Инвесторы ждут реакции ФРС по ставкам. «Данные по занятости за август продолжают демонстрировать, что экономика выбивается из сил <…> Перейдет ли это в рецессию или во что-то менее негативное, зависит от того, насколько агрессивно ФРС будет противостоять текущему негативному импульсу. Пойдет ли ФРС на 25, или 50? (б.п. снижения)», — цитирует Bloomberg Стивена Блитца из TS Lombard.

По словам Дэвида Донабедяна из CIBC Private Wealth, фондовый рынок все еще пытается понять, какими темпами происходит замедление в экономике. Он полагает, что если ФРС снизит ставки на 50 б.п., инвесторы могут поверить в то, что ФРС паникует, и что риск рецессии выше, чем принято считать.

«Для ФРС решение сводится к выбору из того, что представляет больший риск: возобновление инфляционного давления, если снизить ставку на 50 б.п., или угроза рецессии, если снизить ее только на 25 б.п.», — резюмирует Сима Шах из Principal Asset Management.

Каково будет решение ФРС, станет известно уже на следующей неделе, 19 сентября. Пока же инвесторам остается строить предположения, а ФРС будет молчать, поскольку с 7 сентября начался «блекаут» — период, когда политики и сотрудники ФРС должны воздерживаться от обсуждения макроэкономических вопросов или денежно-кредитной политики с общественностью.

Отчет по занятости в США отразился и на европейских рынках. Stoxx Europe 600 упал на 1,1% к закрытию и на 3,5% по итогам недели, также показав наихудший результат с марта 2023 года.

Взлеты и падения недели на американском фондовом рынке

Кроме технологических компаний, на прошлой неделе на американских рынках помотало и акции финансовых компаний, в том числе и банков: NYSE Financial Index к концу недели упал на 1,4%, а Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) — на 1,6%. В секторе финансов, по итогам недели, наиболее драматичное падение случилось с Coinbase Global (COIN).

Причина такого падения — потенциальный коллективный иск от акционеров, которые обвиняют компанию в обмане. Coinbase предприняла массу усилий, чтобы добиться отклонения этого иска, однако ей это не удалось. История вопроса тянется с июня 2023 года, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Coinbase за управление незарегистрированной биржей ценных бумаг. По мнению суда, другие тоже имеют право на иски, если они считают, что Coinbase не уведомила их о рисках должным образом. Теперь Coinbase готовится отстаивать свои интересы против сотен, если не тысяч, инвесторов.

В отличие от финансистов, у «фармацевтов» дела на прошлой неделе шли куда лучше. В лидерах оказался калифорнийский биотех Vaxcyte (PCVX). Его акции, по итогам недели, выросли на 38,16% и торговались к концу сессии по $111,58. Рывок произошел во вторник, когда Vaxcyte сообщил об успешном окончании очередного этапа испытаний пневмококковой вакцины. Сама вакцина, которая помогает предупредить случаи пневмонии, менингита и даже сепсиса, не стала первой такой вакциной и прорывом в науке. Однако, по мнению аналитиков, этой вакциной этот относительно небольшой биотех (капитализация $12,5 млрд), созданный в 2013 году, бросил вызов таким гигантам на рынке вакцин, как Pfizer и Merck.

Акции Vaxcyte во вторник утром выросли на 40,2%, акции Pfizer упали на 1,3%, а бумаги Merck — на 0,9%. Дело в том, что оба фармгиганта выпускают схожие пневмококковые вакцины, но вакцина PCVX оказалась лучше.

Данные испытаний вакцины Vaxcyte, полагают эксперты, выводят ее на вершину группы компаний, которые борются за долю рынка с годовым объемом продаж около $8−10 млрд.

«VAX-31 имеет потенциал вытеснить Prevnar 20 от Pfizer, и можно утверждать даже, что Capvaxive от Merck», считает аналитик Mizuho Securities Салим Сайед. А по мнению аналитика Leerink Partners Дэвида Райзингера, VAX-31 может занять большую часть рынка на рынке пневмококковых конъюгированных вакцин.

Vaxcyte заявила, что начнет третью фазу испытаний среди взрослых к середине следующего года и рассчитывает получить окончательные данные в 2026 году.

Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline и Sanofi контролируют примерно 75% рынка вакцин, а стоимость глобального рынка в 2018 году оценивалась в $36 млрд с перспективой роста на 8% в год — до $58 млрд к 2025 году.

Уже в среду, воспользовавшись ростом своих акций накануне, Vaxcyte заявила, что продаст 10,2 млн акций по $103 за штуку и варранты на покупку еще 2,4 млн акций по $102,999 за варрант, с закрытием продажи 6 сентября. Организаторами размещения выступили BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners, Goldman Sachs, Evercore ISI, Guggenheim Securities и Mizuho.

На 8,70%, по итогам недели, (до $161,72 за бумагу) выросла цена акций производителя ПО для страхового андеррайтинга Guidewire Software (GWRE). Акции росли на фоне хорошей отчетности компании за четвертый финансовый квартал. Выручка выросла до $291,5 млн с $270 млн, по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, при том, что аналитики ожидали $283,9 млн. Non-GAAP прибыль на разводненную акцию снизилась с $0,74 до $0,62, однако аналитики ожидали еще меньшую цифру — в $0,54 на акцию.

Хороший квартальный отчет принес рост и Samsara (IOT): бумаги компании выросли на 7,18% за неделю (до 44,02 за акцию). Компания, которая создавалась, как «стартап для оцифровки операций», и которая предлагает бизнес-клиентам решения в сфере телематики, мониторинга оборудования и другое ПО и аналитику для физических процессов, сильно упала во время COVID-19, и теперь, похоже, ее дела выровнялись.

Выручка за квартал выросла на 37% — до $300,2 млн, валовая non-GAAP прибыль составила $230,8 млн, операционная non-GAAP прибыль выросла до $17,6 млн, по сравнению с убытком в $5,9 млн в аналогичном периоде прошлого года.

Инвесторов обрадовала новость о расширении клиентской базы, которая выросла на 41%: теперь Samsara «ведет» 2 133 клиента, которые гарантировано приносят ей свыше 100 тыс. годового дохода. По мнению аналитиков, это указывает на сильную позицию компании на рынке и наличие эффективных стратегий роста.

Топ-5 событий на мировых рынках

Предвыборная кампания в США

Кандидаты в президенты США Трамп и Харрис проведут дебаты во вторник, 10 сентября. Линия фронта, пишет FT, проходит по самому важному для избирателей вопросу — экономике. Трамп обещает сократить налоги и государственные расходы, Харрис собирается повысить налоги для богатых и помогать малому бизнесу. Кроме того, оба кандидата проявляют внимание к криптовалютному сектору, так что предстоящие дебаты могут стать драйвером цен на криптовалютных рынках, пишет CNBC.

Инфляция в США

Данные по инфляции будут обнародованы в среду, 11 сентября. Эти данные помогут инвесторам сориентироваться в том, будет ли снижение ставки и на сколько. Инфляция снизилась до 2,9% в июле, по сравнению с 3% м/м. Консенсусные оценки предполагают, что инфляция продолжит снижаться и достигнет 2,6% в августе. Если инфляция остается стабильной или снизится, ничто не помешает ФРС снизить ставки и предотвратить рецессию, которой опасаются многие инвесторы, считают аналитики.

Заседание ЕЦБ

В четверг, 12 сентября, ЕЦБ примет решение по процентной ставке. Совет управляющих банка соберется во Франкфурте и обсудит, снижать ли ставку, учитывая резкое падение инфляции в еврозоне в августе до трехлетнего минимума в 2,2%, и на сколько. Участники рынка ожидают, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам на 25 б.п. — до 3,5%, что станет вторым снижением ставки в этом году. Ранее банк снизил ставки в июне, что стало первым снижением с 2019 года. Рынки также прогнозируют дополнительное снижение в декабре, что может составить в общей сложности три снижения по 25 б.п. в 2024 году.

Экономики Германии и Великобритании

В Великобритании основное внимание будет уделено ключевым данным по занятости, росту заработной платы и данным по ВВП. Средний заработок за три месяца по июнь вырос на 4,5% в годовом исчислении, что свидетельствует о снижении инфляции, поскольку замедление роста заработной платы, как правило, ослабляет давление на потребительские цены.

Тем не менее в Великобритании с ноября 2023 года было создано наибольшее количество новых рабочих мест, что говорит о том, что рынок труда может оставаться напряженным. Ожидается, что ежемесячный ВВП за июль вырастет на 0,2%.

Инвесторы также будут внимательно следить за окончательными данными по индексу потребительских цен в Германии за август. По предварительным данным, инфляция в Германии снизилась на 0,1% в июле до 1,9% в годовом исчислении, что ниже ожидаемых 2,1%. Если окончательные данные это подтвердят, это станет дополнительным стимулом для потенциального снижения ставки ЕЦБ.

Корпоративный сектор

На этой неделе отчитываться за квартал будут такие компании, как Oracle, Gamestop, Adobe и Kroger.

В понедельник начнется Goldman Tech Conference — Communacopia & Technology, которая продлится 4 дня, и на которую приглашены многие ведущие компании технологического и финансового секторов. Запланированы выступления лидеров таких компаний, как Cisco, Nvidia, Walmart и Snowflake.

Также сегодня, в понедельник, Apple презентует свой новый iPhone 16, с усовершенствованными технологиями ИИ, а также новые версии Apple Watch и AirPods.

Впервые за более чем десятилетие технологический гигант представит серию iPhone, пишет NYT, отличительной чертой которых станет не улучшенная камера или обновленный дизайн, а новые программные возможности. Система Apple Intelligence будет сортировать сообщения, предлагать варианты написания и делать Siri умнее благодаря генеративному ИИ. В дополнение к Apple Intelligence, которая будет доступна на iPhone Pro и Pro Max, новые iPhone получат новую кнопку для фотосъемки, немного больший экран и более быстрые процессоры.

Новые iPhone представляют собой важный момент для генеративного ИИ, который может отвечать на вопросы, создавать изображения и писать программный код. Опоздав на вечеринку ИИ, у Apple есть шанс либо быстро реабилитироваться, либо посеять новые сомнения инвесторов в жизнеспособности компании. Уолл-стрит рассчитывает на Apple. Если все пройдет удачно, это поможет инвесторам убедиться в том, что клиентам ИИ нужен, а значит — в него имеет смысл вкладываться дальше.