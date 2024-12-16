2024 год запомнился борьбой с инфляцией, снижением ставок ФРС и геополитической напряженностью, что стимулировало экономическое восстановление и спрос на защитные активы. Кроме того, технологические инновации и интеграция цифровых активов принесли высокую доходность своим акционерам. В течение года инвесторы cменили страх на жадность, а глобальные вызовы побуждали к активным действиям на финансовых рынках. Какие активы стали самыми прибыльными в этом году, и стоит ли рассчитывать на повторный успех — рассказывает инвестиционный эксперт Владимир Стойко.
3 самых прибыльных актива в 2024 году: стоит ли инвестировать в них в следующем году
Технологический сектор вырос почти в два раза
Технологический сектор показал стремительный рост в 2024 году. Одними из самых прибыльных стали акции «Великолепной семерки», крупных прогрессивных компаний. В этот список входят Apple (AAPL), Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Meta (META) и Tesla (TSLA). Их общая доходность с начала года составила 64,8%.
Среди факторов, способствовавших успешности «Великолепной семерки»:
- Снижение ставок Федеральной резервной системы. Это сделало кредитование дешевле и увеличило спрос на акции технологических компаний, которые демонстрируют высокий потенциал роста. Низкие ставки также уменьшили привлекательность облигаций, что заставило инвесторов направить капитал на рынок акций, в частности, в компании «Великолепной семерки».
- Инновации в области ИИ. Это ключевой драйвер роста «Великолепной семерки» в 2024 году. Nvidia, благодаря своим прорывным чипам GPU, в частности, H100, обеспечила рекордную доходность акций в 201%. Другие гиганты, например, Microsoft и Meta, усилили интерес инвесторов своими ИИ-проектами, которые базируются на инфраструктуре Nvidia, чем также стимулируют общий рост технологического сектора.
- Политическая устойчивость. Положительный инвестиционный климат в США, подкрепленный благоприятными регуляторными решениями, сыграл ключевую роль в укреплении доверия инвесторов к технологическим компаниям. Победа Дональда Трампа на выборах усилила уверенность рынка, что способствует значительному притоку капитала в технологический сектор и укрепляет акции «Великолепной семерки», несмотря на глобальную экономическую нестабильность.
Высокий спрос на инновационные решения и стабильность рынка обеспечили значительный приток капитала, что сделало технологические компании основными драйверами рынка, несмотря на многочисленные глобальные вызовы.
Криптовалюта Bitcoin и новые исторические максимумы
В 2024 году Bitcoin продемонстрировал стремительный рост свыше 130% с начала года и новые исторические максимумы. Актив превысил отметку в $103 тыс. 5 декабря 2024 года. Несмотря на высокий уровень недоверия к рынку цифровых активов, BTC закрепился, как привлекательный инвестиционный инструмент на фондовом рынке, чем объединил институциональных инвесторов, технологические достижения и высокую доходность.
Основные факторы, способствовавшие экономическому прорыву BTC:
- Институциональные инвестиции. После запуска спотовых ETF на Bitcoin в США, инвестиции в криптовалюту значительно выросли. Общий объем вложений в BTC-ETF превысил $100 млрд, что составляет 5% от доступных биткоинов. Из этой суммы $20 млрд приходится на институциональных инвесторов. Лидером этих фондов является iShares Bitcoin Trust от BlackRock с вложением $13,9 млрд. С момента одобрения в январе 2024 года американские Bitcoin-ETF накопили более 1,1 млн BTC. Это явилось самым быстрым ростом капитализации ETF в истории фондового рынка.
- Поддержка правительства. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп выразил поддержку инновациям в этом секторе и отметил их перспективы. После победы на выборах он предложил на должность главы SEC Пола Аткинса, известного своей приверженностью к криптовалютам. Эти новости способствуют росту оптимизма инвесторов по внедрению прозрачных регуляторных правил в США и росту интереса к Bitcoin.
- Халвинг Bitcoin. Повышение сложности майнинга Bitcoin снизило награду майнеров в два раза, что создало дефицит предложения на фоне стабильного спроса. Это значительно повысило цену актива и укрепило его позицию, как дефляционного инструмента для долгосрочных инвестиций.
Кроме того, BTC, как актив, приняли крупные корпорации и фонды, что сделало его более популярным, и в итоге повысило цену. Однако аналитики предупреждают о возможности краткосрочных коррекций из-за чрезмерного использования кредитного плеча на рынке.
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«Золотой» инструмент хеджирования
Золото всегда привлекало инвесторов, как стабильный актив для сохранения капитала. В 2024 году спрос на драгоценный металл стремительно вырос из-за экономической неопределенности и геополитической напряженности. 30 октября золото выросло на 29% с начала года и достигло ценового максимума в $2 787,34.
Среди ключевых факторов выбора этого актива:
- Потребность в «защитном» активе. Золото привлекает инвесторов в периоды экономической и геополитической нестабильности, когда другие традиционные инструменты, такие как депозиты или облигации, становятся менее прибыльными.
- Политическая нестабильность. Напряженность в глобальной политике, конфликты, санкции и экономические спады во многих регионах усиливают спрос на золото, которое является надежным средством защиты от рисков. Центральные банки также активно скупали золото, что поддерживает спрос на мировом рынке.
- Ожидание снижения ставок. Снижение ставок Федеральной резервной системы США в 2024 году стимулирует интерес к золоту, как к инвестиционному инструменту, что сохраняет свою стабильность при снижении доходности от других традиционных активов.
Следует ли инвестировать в эти активы в 2025 году?
Технологический сектор остается перспективным благодаря инновациям, в частности, в области ИИ и автоматизации. Однако высокие оценки компаний могут привести к замедлению темпов роста, поэтому важно анализировать результаты и отчетность конкретных компаний и их бизнесов.
Риск волатильности Bitcoin остается высоким, однако это не мешает его росту благодаря популярности институциональных инвесторов, стабильному спросу и привлечению новых акционеров. Однако при работе с этим инструментом важно следить за регуляторными изменениями, ведь они оказывают сильное влияние на криптовалюту.
Золото остается инвентарем для сохранения капитала, особенно в условиях экономической неопределенности. Рост спроса на защитные инвестиции, нестабильность в мире и ожидание снижения ставок поддерживают его ценность. Инвестирование в драгметалл приносит прибыль в долгосрочной перспективе.
При формировании инвестиционного портфеля на следующий год следует учитывать долгосрочную перспективу. Одним из главных подходов следует выбирать диверсификацию, учитывать индивидуальные цели и готовность к риску. Соблюдение простых, но основных правил инвестирования поможет оптимально распределить активы и обеспечить устойчивость к изменениям на финансовых рынках.
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