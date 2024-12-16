3 самых прибыльных актива в 2024 году: стоит ли инвестировать в них в следующем году

2024 год запомнился борьбой с инфляцией, снижением ставок ФРС и геополитической напряженностью, что стимулировало экономическое восстановление и спрос на защитные активы. Кроме того, технологические инновации и интеграция цифровых активов принесли высокую доходность своим акционерам. В течение года инвесторы cменили страх на жадность, а глобальные вызовы побуждали к активным действиям на финансовых рынках. Какие активы стали самыми прибыльными в этом году, и стоит ли рассчитывать на повторный успех — рассказывает инвестиционный эксперт Владимир Стойко.

Технологический сектор вырос почти в два раза

Технологический сектор показал стремительный рост в 2024 году. Одними из самых прибыльных стали акции «Великолепной семерки», крупных прогрессивных компаний. В этот список входят Apple (AAPL), Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Meta (META) и Tesla (TSLA). Их общая доходность с начала года составила 64,8%.

Среди факторов, способствовавших успешности «Великолепной семерки»:

Снижение ставок Федеральной резервной системы. Это сделало кредитование дешевле и увеличило спрос на акции технологических компаний, которые демонстрируют высокий потенциал роста. Низкие ставки также уменьшили привлекательность облигаций, что заставило инвесторов направить капитал на рынок акций, в частности, в компании «Великолепной семерки».

Инновации в области ИИ. Это ключевой драйвер роста «Великолепной семерки» в 2024 году. Nvidia, благодаря своим прорывным чипам GPU, в частности, H100, обеспечила рекордную доходность акций в 201%. Другие гиганты, например, Microsoft и Meta, усилили интерес инвесторов своими ИИ-проектами, которые базируются на инфраструктуре Nvidia, чем также стимулируют общий рост технологического сектора.

Политическая устойчивость. Положительный инвестиционный климат в США, подкрепленный благоприятными регуляторными решениями, сыграл ключевую роль в укреплении доверия инвесторов к технологическим компаниям. Победа Дональда Трампа на выборах усилила уверенность рынка, что способствует значительному притоку капитала в технологический сектор и укрепляет акции «Великолепной семерки», несмотря на глобальную экономическую нестабильность.

Высокий спрос на инновационные решения и стабильность рынка обеспечили значительный приток капитала, что сделало технологические компании основными драйверами рынка, несмотря на многочисленные глобальные вызовы.

Криптовалюта Bitcoin и новые исторические максимумы

В 2024 году Bitcoin продемонстрировал стремительный рост свыше 130% с начала года и новые исторические максимумы. Актив превысил отметку в $103 тыс. 5 декабря 2024 года. Несмотря на высокий уровень недоверия к рынку цифровых активов, BTC закрепился, как привлекательный инвестиционный инструмент на фондовом рынке, чем объединил институциональных инвесторов, технологические достижения и высокую доходность.

Основные факторы, способствовавшие экономическому прорыву BTC:

Институциональные инвестиции. После запуска спотовых ETF на Bitcoin в США, инвестиции в криптовалюту значительно выросли. Общий объем вложений в BTC-ETF превысил $100 млрд, что составляет 5% от доступных биткоинов. Из этой суммы $20 млрд приходится на институциональных инвесторов. Лидером этих фондов является iShares Bitcoin Trust от BlackRock с вложением $13,9 млрд. С момента одобрения в январе 2024 года американские Bitcoin-ETF накопили более 1,1 млн BTC. Это явилось самым быстрым ростом капитализации ETF в истории фондового рынка.

Поддержка правительства. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп выразил поддержку инновациям в этом секторе и отметил их перспективы. После победы на выборах он предложил на должность главы SEC Пола Аткинса, известного своей приверженностью к криптовалютам. Эти новости способствуют росту оптимизма инвесторов по внедрению прозрачных регуляторных правил в США и росту интереса к Bitcoin.

Халвинг Bitcoin. Повышение сложности майнинга Bitcoin снизило награду майнеров в два раза, что создало дефицит предложения на фоне стабильного спроса. Это значительно повысило цену актива и укрепило его позицию, как дефляционного инструмента для долгосрочных инвестиций.

Кроме того, BTC, как актив, приняли крупные корпорации и фонды, что сделало его более популярным, и в итоге повысило цену. Однако аналитики предупреждают о возможности краткосрочных коррекций из-за чрезмерного использования кредитного плеча на рынке.

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«Золотой» инструмент хеджирования

Золото всегда привлекало инвесторов, как стабильный актив для сохранения капитала. В 2024 году спрос на драгоценный металл стремительно вырос из-за экономической неопределенности и геополитической напряженности. 30 октября золото выросло на 29% с начала года и достигло ценового максимума в $2 787,34.

Среди ключевых факторов выбора этого актива:

Потребность в «защитном» активе. Золото привлекает инвесторов в периоды экономической и геополитической нестабильности, когда другие традиционные инструменты, такие как депозиты или облигации, становятся менее прибыльными.

Политическая нестабильность. Напряженность в глобальной политике, конфликты, санкции и экономические спады во многих регионах усиливают спрос на золото, которое является надежным средством защиты от рисков. Центральные банки также активно скупали золото, что поддерживает спрос на мировом рынке.

Ожидание снижения ставок. Снижение ставок Федеральной резервной системы США в 2024 году стимулирует интерес к золоту, как к инвестиционному инструменту, что сохраняет свою стабильность при снижении доходности от других традиционных активов.

Следует ли инвестировать в эти активы в 2025 году?

Технологический сектор остается перспективным благодаря инновациям, в частности, в области ИИ и автоматизации. Однако высокие оценки компаний могут привести к замедлению темпов роста, поэтому важно анализировать результаты и отчетность конкретных компаний и их бизнесов.

Риск волатильности Bitcoin остается высоким, однако это не мешает его росту благодаря популярности институциональных инвесторов, стабильному спросу и привлечению новых акционеров. Однако при работе с этим инструментом важно следить за регуляторными изменениями, ведь они оказывают сильное влияние на криптовалюту.

Золото остается инвентарем для сохранения капитала, особенно в условиях экономической неопределенности. Рост спроса на защитные инвестиции, нестабильность в мире и ожидание снижения ставок поддерживают его ценность. Инвестирование в драгметалл приносит прибыль в долгосрочной перспективе.

При формировании инвестиционного портфеля на следующий год следует учитывать долгосрочную перспективу. Одним из главных подходов следует выбирать диверсификацию, учитывать индивидуальные цели и готовность к риску. Соблюдение простых, но основных правил инвестирования поможет оптимально распределить активы и обеспечить устойчивость к изменениям на финансовых рынках.

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