Маргинализация криптовалют может сойти на нет, по мере приближения инаугурации Трампа и его планов по ослаблению регулирования. На что обратить внимание инвесторам, размышляет Фрэнк Холмс, глава совета директоров HIVE Blockchain Technologies. «Минфин» выбрал главное.
Больше, чем золото: зачем США стратегический резерв в биткоинах
Всего несколько лет (месяцев?) назад мало кто мог поверить, что это возможно. Но это произошло: биткоин недавно впервые превысил отметку в $100 тыс.
Глобальное признание крупнейшего в мире цифрового актива становится все труднее игнорировать. Мы больше не говорим о волшебных интернет-деньгах, которые так любят технологические энтузиасты. Мы говорим о серьезном финансовом активе, на который теперь обращают пристальное внимание центральные банки, корпорации и даже национальные правительства.
Рассмотрим последние события: Сальвадор, первая страна, принявшая биткоин в качестве законного платежного средства в 2021 году, сообщила о прибыли от биткоинов в размере более $333 млн. А в США все говорят о планах новой администрации Трампа создать собственный стратегический резерв биткоинов.
Больше, чем цифровое золото
Часть привлекательности Bitcoin заключается в схожести многих его характеристик с золотом. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл недавно заявил, что, по его мнению, Bitcoin является конкурентом золота, а не доллара США: «… как золото, только виртуальное, цифровое», — сказал Пауэлл.
Я считаю, что это сравнение говорит о многом. Золото было надежным средством сбережения на протяжении тысяч лет, ценилось за свою редкость и глобальную ликвидность. Центральные банки сообщили о покупке 60 тонн драгоценного металла в октябре, что стало самым большим месячным показателем в этом году.
Биткоин дает то же, только в современной, цифровой форме. В отличие от фиатных валют, существует фиксированный запас биткоина, ограниченный 21 миллионом монет. Этот дефицит в сочетании с растущим доверием и принятием помог ему достичь этой шестизначной отметки.
Для справки: я не верю, что золото куда-то денется. Оно существует уже более 5000 лет и глубоко укоренилось в мировой торговле и традициях. Золото торгуется на сумму более $160 млрд каждый день, что делает его второй по ликвидности категорией активов после S&P 500, согласно Всемирному совету по золоту (WGC). Плюс, в отличие от биткоина, у золота есть много практических применений — от ювелирных изделий до электроники.
Но биткоин прокладывает свой собственный путь, доказывая, что он также может служить средством сбережения в неспокойные времена. На графике ниже показано соотношение биткоина к золоту, которое показывает, сколько унций золота требуется для покупки одного биткоина. На прошлой неделе это соотношение превысило 38, что стало новым историческим максимумом.
Политика меняется в пользу биткоина
Не только Уолл-стрит «теплеет» к биткоину. Политический климат, похоже, тоже меняется.
Дональд Трамп — бывший криптоскептик, ставший криптопоклонником — недавно выдвинул кандидатуру Пола Аткинса, консервативного и криптодружественного юриста, на смену Гэри Генслеру на посту главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Во время своего пребывания в SEC с 2002 по 2008 год Аткинс боролся за сбалансированную, инновационную политику. Его возвращение может проложить путь к большей ясности регулирования, привлекая еще больше институционального капитала в криптопространство.
Трамп также только что назвал миллиардера, венчурного капиталиста Дэвида Сакса своим «царем ИИ и криптовалют». Сакс, член так называемой «мафии PayPal», является еще одним ярым сторонником четкого регулирования криптовалют и искусственного интеллекта. Я считаю, что его лидерство может помочь позиционировать США, как мирового лидера в новых технологиях, включая биткоин, блокчейн и ИИ.
На Капитолийском холме сенатор Синтия Ламмис из Вайоминга, давняя сторонница биткоина, предложила закон BITCOIN, который, если будет принят, приведет к созданию стратегического резерва биткоина в США.
Так же, как стратегический нефтяной резерв (SPR) обеспечивает стабильные поставки нефти в чрезвычайных ситуациях, резерв биткоина может служить цифровой финансовой опорой, буфером против экономических потрясений и безудержной инфляции.
Прогнозы аналитиков становятся более оптимистичными
Крупные финансовые институты и исследовательские компании не сидят сложа руки. Bernstein Private Wealth Management прогнозирует, что биткоин может достичь $200 тыс. к концу 2025 года — прогноз, который поддержали в Standard Chartered.
Одним из ключевых факторов этих более высоких прогнозов является приток институциональных денег. Крупные инвесторы — корпорации, пенсионные фонды, — начинают относиться к биткоину, как к законной части диверсифицированного портфеля.
По мнению аналитиков, если бы пенсионные фонды США или предлагаемый стратегический резерв биткоина США начали аккумулировать хотя бы небольшой процент своих активов в биткоине, спрос мог бы резко возрасти.
MicroStrategy Incorporated показала лидерство в этой области. Ее агрессивный трехлетний план покупки биткоинов уже превзошел ожидания. Ее стратегия? — Рассматривать биткоины, как резервный актив корпоративного казначейства.
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Распределяйте ответственно
Итак, что все это означает для инвесторов?
Во-первых, это означает, что биткоин больше не является маргинальным явлением. При цене более $100 тыс. за монету — это сила, с которой нужно считаться, и которая привлекает серьезный интерес глобальных институтов и правительств.
Тем не менее, к инвестированию в биткоин все равно следует подходить обдуманно. Волатильность остается высокой. В то время как цена на золото обычно движется размеренными темпами, цена на биткоин может колебаться более резко. Правильное распределение может обеспечить доступ к потенциалу роста биткоина без принятия чрезмерного риска.
Поскольку регуляторы становятся более дружественными к криптовалютам, а правительство США рассматривает их, как стратегические резервы, доверие к биткоину и его выносливость только растут.
Это не значит, что биткоин заменит золото в одночасье или что у него нет рисков. Но после преодоления психологически важной отметки в $100 тыс. становится ясно, что крупнейшая в мире криптовалюта превращается в добросовестный финансовый инструмент, достойный внимания.
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