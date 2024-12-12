Больше, чем золото: зачем США стратегический резерв в биткоинах

Маргинализация криптовалют может сойти на нет, по мере приближения инаугурации Трампа и его планов по ослаблению регулирования. На что обратить внимание инвесторам, размышляет Фрэнк Холмс, глава совета директоров HIVE Blockchain Technologies. «Минфин» выбрал главное.

Всего несколько лет (месяцев?) назад мало кто мог поверить, что это возможно. Но это произошло: биткоин недавно впервые превысил отметку в $100 тыс.

Глобальное признание крупнейшего в мире цифрового актива становится все труднее игнорировать. Мы больше не говорим о волшебных интернет-деньгах, которые так любят технологические энтузиасты. Мы говорим о серьезном финансовом активе, на который теперь обращают пристальное внимание центральные банки, корпорации и даже национальные правительства.

Рассмотрим последние события: Сальвадор, первая страна, принявшая биткоин в качестве законного платежного средства в 2021 году, сообщила о прибыли от биткоинов в размере более $333 млн. А в США все говорят о планах новой администрации Трампа создать собственный стратегический резерв биткоинов.

Больше, чем цифровое золото

Часть привлекательности Bitcoin заключается в схожести многих его характеристик с золотом. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл недавно заявил, что, по его мнению, Bitcoin является конкурентом золота, а не доллара США: «… как золото, только виртуальное, цифровое», — сказал Пауэлл.

Я считаю, что это сравнение говорит о многом. Золото было надежным средством сбережения на протяжении тысяч лет, ценилось за свою редкость и глобальную ликвидность. Центральные банки сообщили о покупке 60 тонн драгоценного металла в октябре, что стало самым большим месячным показателем в этом году.

Биткоин дает то же, только в современной, цифровой форме. В отличие от фиатных валют, существует фиксированный запас биткоина, ограниченный 21 миллионом монет. Этот дефицит в сочетании с растущим доверием и принятием помог ему достичь этой шестизначной отметки.

Для справки: я не верю, что золото куда-то денется. Оно существует уже более 5000 лет и глубоко укоренилось в мировой торговле и традициях. Золото торгуется на сумму более $160 млрд каждый день, что делает его второй по ликвидности категорией активов после S&P 500, согласно Всемирному совету по золоту (WGC). Плюс, в отличие от биткоина, у золота есть много практических применений — от ювелирных изделий до электроники.

Но биткоин прокладывает свой собственный путь, доказывая, что он также может служить средством сбережения в неспокойные времена. На графике ниже показано соотношение биткоина к золоту, которое показывает, сколько унций золота требуется для покупки одного биткоина. На прошлой неделе это соотношение превысило 38, что стало новым историческим максимумом.

Политика меняется в пользу биткоина

Не только Уолл-стрит «теплеет» к биткоину. Политический климат, похоже, тоже меняется.

Дональд Трамп — бывший криптоскептик, ставший криптопоклонником — недавно выдвинул кандидатуру Пола Аткинса, консервативного и криптодружественного юриста, на смену Гэри Генслеру на посту главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Во время своего пребывания в SEC с 2002 по 2008 год Аткинс боролся за сбалансированную, инновационную политику. Его возвращение может проложить путь к большей ясности регулирования, привлекая еще больше институционального капитала в криптопространство.

Трамп также только что назвал миллиардера, венчурного капиталиста Дэвида Сакса своим «царем ИИ и криптовалют». Сакс, член так называемой «мафии PayPal», является еще одним ярым сторонником четкого регулирования криптовалют и искусственного интеллекта. Я считаю, что его лидерство может помочь позиционировать США, как мирового лидера в новых технологиях, включая биткоин, блокчейн и ИИ.

На Капитолийском холме сенатор Синтия Ламмис из Вайоминга, давняя сторонница биткоина, предложила закон BITCOIN, который, если будет принят, приведет к созданию стратегического резерва биткоина в США.

Так же, как стратегический нефтяной резерв (SPR) обеспечивает стабильные поставки нефти в чрезвычайных ситуациях, резерв биткоина может служить цифровой финансовой опорой, буфером против экономических потрясений и безудержной инфляции.

Прогнозы аналитиков становятся более оптимистичными

Крупные финансовые институты и исследовательские компании не сидят сложа руки. Bernstein Private Wealth Management прогнозирует, что биткоин может достичь $200 тыс. к концу 2025 года — прогноз, который поддержали в Standard Chartered.

Одним из ключевых факторов этих более высоких прогнозов является приток институциональных денег. Крупные инвесторы — корпорации, пенсионные фонды, — начинают относиться к биткоину, как к законной части диверсифицированного портфеля.

По мнению аналитиков, если бы пенсионные фонды США или предлагаемый стратегический резерв биткоина США начали аккумулировать хотя бы небольшой процент своих активов в биткоине, спрос мог бы резко возрасти.

MicroStrategy Incorporated показала лидерство в этой области. Ее агрессивный трехлетний план покупки биткоинов уже превзошел ожидания. Ее стратегия? — Рассматривать биткоины, как резервный актив корпоративного казначейства.

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Распределяйте ответственно

Итак, что все это означает для инвесторов?

Во-первых, это означает, что биткоин больше не является маргинальным явлением. При цене более $100 тыс. за монету — это сила, с которой нужно считаться, и которая привлекает серьезный интерес глобальных институтов и правительств.

Тем не менее, к инвестированию в биткоин все равно следует подходить обдуманно. Волатильность остается высокой. В то время как цена на золото обычно движется размеренными темпами, цена на биткоин может колебаться более резко. Правильное распределение может обеспечить доступ к потенциалу роста биткоина без принятия чрезмерного риска.

Поскольку регуляторы становятся более дружественными к криптовалютам, а правительство США рассматривает их, как стратегические резервы, доверие к биткоину и его выносливость только растут.

Это не значит, что биткоин заменит золото в одночасье или что у него нет рисков. Но после преодоления психологически важной отметки в $100 тыс. становится ясно, что крупнейшая в мире криптовалюта превращается в добросовестный финансовый инструмент, достойный внимания.