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12 ноября 2024, 10:50 Читати українською

Регулирование крипторинка: какие изменения ждут инвесторов в Украине

К 2024 году рынок виртуальных активов (криптовалют, NFT, децентрализованных финансов и токенизированных активов) вырос до более чем $2,2 трлн. Украина, как и большинство государств, пытается ввести свои правила игры и урегулировать этот рынок. Какие законодательные нормы действуют сейчас и какие готовятся, в колонке для delo.ua рассказала партнер юридической компании Ecovis Bondar & Bondar Law Bureau Александра Никитина.

К 2024 году рынок виртуальных активов (криптовалют, NFT, децентрализованных финансов и токенизированных активов) вырос до более чем $2,2 трлн.

Текущее состояние законодательства

Сегодня в Украине нет четких правил для сделок с виртуальными активами. Физические лица могут покупать и продавать криптовалюту, но бизнес по-прежнему остается в неопределенности. К примеру, нет налоговых правил для операций с криптовалютой, хотя доходы от таковых операций подлежат общему налогообложению.

Незадолго до полномасштабного вторжения Верховная Рада приняла закон «О виртуальных активах». Однако документ не вступил в силу, потому что ожидает налоговые изменения.

Гражданский кодекс рассматривает виртуальные активы как «цифровые вещи» — это все, что существует в электронном виде, имеет ценность и может быть объектом законного обращения, то есть продаваться, обмениваться и т. д., как и любое другое имущество. А согласно закону о предотвращении отмывания доходов, их можно использовать для различных финансовых операций — купли-продажи, переводов или инвестиций. Кроме того, виртуальные активы могут быть арестованы в рамках уголовных дел, а государственные служащие должны декларировать их как активы.

В то же время, сейчас нет отдельных КВЭДов для криптодеятельности. Однако есть некоторые общие категории, к которым она подходит. К примеру, торговля криптовалютами может входить в категорию вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг. В то же время налоги для операций с виртуальными активами четко не прописаны, однако доходы облагаются налогом общей ставкой налога на доходы физических лиц (18% + военный сбор).

Что дальше: три возможных законопроекта

Существует три варианта налоговых изменений для виртуальных активов:

1. Законопроект № 7150 предлагает ставку 5% для операций с виртуальными активами и освобождения от НДС. Это может провоцировать развитие отрасли.

2. Законопроект № 10225 от Национальной комиссии по ценным бумагам предлагает налогообложение виртуальных активов в качестве ценных бумаг, а все операции приравниваются к продаже.

3. Альтернативный проект № 10225−1 предлагает дифференцированные налоговые правила для разных видов токенов и освобождение от НДС для большинства сделок.

Таким образом, первый вариант предусматривает упрощенное, льготное налогообложение, в то время как два других содержат больше ограничений. Второй проект приравнивает виртуальные активы к ценным бумагам, что означает более высокие налоги, а третий предлагает больше льгот для отдельных операций и типов токенов.

Есть и другие аспекты этих законопроектов. Например, будут ли затраты на создание и майнинг криптовалюты признаваться налоговыми расходами. А также смогут ли записи в блокчейне считаться официальными документами для налоговой. Эти вопросы пока остаются без ответов.

Европейский подход и международные стандарты

Сейчас Украина сотрудничает с Международным валютным фондом и Европейским Союзом, чтобы внутренние правила соответствовали мировым стандартам. Это важно для защиты от мошенничества и предотвращения уклонения от уплаты налогов.

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Согласно Национальной стратегии доходов до 2030 года, Кабинет Министров Украины планирует до конца текущего года разработать принципы налогообложения ВА, согласующиеся с европейскими директивами (в частности, MiCAR, TFR и DAC8) и рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Только после этого парламентарии продолжат работать над изменениями в украинское законодательство.

Автор:
Никитина Александра
Адвокат, партнер международной юридической компании Ecovis Bondar & Bondar Law Bureau Никитина Александра
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