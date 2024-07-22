Биткоин продолжает расти: создаст ли Трамп стратегический резерв цифрового золота

Прошлую неделю основные американские индексы завершили смешанно. Лидерами роста стали бумаги компаний малой капитализации и стоимостные акции. Более подробно о ключевых событиях прошедшей и предстоящей недели расскажет «Минфин».

Индекс Russell 2000 для 2 тыс. компаний с малой капитализацией уже прибавил за месяц 12,8%, в три раза обогнав показатели S&P 500, написал 16 июля CNBC. После позитивных данных по инфляции трейдеры верят в скорое снижение ставки ФРС, что приведет к улучшению показателей малых компаний.

Такой рост примечателен еще и тем, что первое полугодие 2024 года оказалось худшим в истории компании малой капитализации. Russell 2000 вырос всего на 1%, в то время как индекс S&P 500 за то же время прибавил 14,5%. До этого максимальный разрыв между двумя индексами был в 1998 году. Причины такого скромного роста заключались в высоких процентных ставках, из-за которых небольшим предприятиям сложно привлекать капитал.

На фоне растущей торговой напряженности между США и Китаем общеевропейский индекс STOXX Europe 600 закрыл прошлую неделю ниже на 2,68%. Среди основных европейских индексов немецкий DAX упал на 3,07%, французский CAC 40 потерял 2,46%, а итальянский FTSE MIB откатился на 1,05%. Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,18%.

На прошлой неделе ЕЦБ сохранил ставки неизменными после того, как в июне впервые за пять лет их понизил. Интересно другое: исследование банковского кредитования ЕЦБ за три месяца по июнь показало, что спрос на кредиты домохозяйствам вырос впервые за два года на фоне более легких условий по ипотеке и оптимизма относительно рынка жилья. Банки, которые приняли участие в опросе, указали, что ожидают продолжения этой тенденции в третьем квартале. Европейцы активно берут кредиты и покупают жилье.

Китайские акции на прошлой неделе, наоборот, росли. Настроение инвесторам не испортили более слабые, чем ожидалось, экономические результаты во втором квартале. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,37%, а голубая фишка CSI 300 прибавила 1,92%. В Гонконге базовый индекс Hang Seng снизился на 4,79%, согласно FactSet.

Скорее всего, позитивный настрой инвесторам дали результаты третьего пленума Центрального комитета правящей Компартии Китая, который завершился 18 июля.

Пленум признал, что необходимо «оздоровлять механизмы содействия высококачественному развитию экономики». И пожалуй, весьма важно в этом контексте признание необходимости «более эффективно использовать роль рыночных механизмов, создавать более справедливую и более оживленную рыночную среду».

Взлеты и падения недели на американском рынке

«Минфин» отобрал акции, которые на прошлой неделе показали самый большой рост или падение.

Компания Тикер Результат, % LPL Financial Holdings, Inc. LPLA -19,74 CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD -17,87 Domino’s Pizza, Inc. DPZ -17,76 Warner Bros. Discovery, Inc. WBD 17,16 Coinbase Global, Inc. COIN 18,24 MicroStrategy Incorporated MSTR 27,33

Толчком к росту акций MicroStrategy Incorporated (MSTR), поставщика программного обеспечения и услуг для корпоративной аналитики на основе искусственного интеллекта, стала новость о предстоящем дроблении его акций 10:1. Новые акции начнут торговаться с 8 августа и в результате такой операции станут доступны более широкому кругу инвесторов.

Компания довольно интересная для инвестиций. По подсчетам Yahoo Finance, средняя годовая доходность ее акций за последние 20 лет составила 19,09%. Сайт причисляет акции MSTR к двадцатке лучших.

Кроме того, капитализация MicroStrategy традиционно увеличивалась на фоне роста биткоина. Происходит это и сейчас.

В настоящее время компания является одним из крупнейших держателей BTC в мире, владея даже большим количеством монет, чем правительство США, пишет инвестиционный портал Seekingalpha. По состоянию на конец июня этого года MicroStrategy владела 226 331 биткоином на сумму $13,30 млрд.

В настоящий момент криптовалютный рынок переживает очередную волну роста, и флагман индустрии — биткоин — продолжает уверенно двигаться вверх. Только за прошлую неделю цифровое золото прибавило в цене примерно 11%.

Надежду на дальнейший рост рынка дал глава ФРС Джером Пауэлл. Он заявил, что Федрезерв не будет ждать, пока инфляция упадет до 2%, прежде чем начать снижать процентные ставки. Предстоящее смягчение монетарной политики Федрезерва — один из главных позитивных сигналов для криптовалют.

Процентная ставка определяет стоимость и доступность финансовых займов. То есть, по мере снижения данного показателя, получать средства будет легче, чем и объясняется рост активности экономических субъектов в такие периоды.

Также исторически увеличивается популярность инвестиций с высокими рисками, поскольку доходность традиционных инструментов, по типу казначейских векселей, заметно снижается. А это вынуждает инвесторов искать альтернативы.

Дополнительный импульс росту дало укрепление позиций кандидата в президенты США Дональда Трампа. По слухам, на предстоящей конференции Bitcoin 2024 (она пройдет с 25 по 27 июля в Нэшвилле) он может назвать биткоин стратегическим активом, что означает его включение в резервы Казначейства США.

Впрочем, стоит сказать, что во время своего президентства Трамп почти запретил биткоин. Да и сам публично не раз говорил о том, что не является его поклонником.

Выгоду от очередного ралли «цифрового золота» получила и Coinbase Global, Inc. (COIN), одна из крупнейших бирж мира по торговле криптовалютами.

С начала года, по информации Yahoo Finance, акции Coinbase прибавили около 39,6%. Это значительно превосходит результаты более широкого финансового сектора, который в среднем показал прирост в 12,5%. Компания сообщила об ошеломляющем росте выручки на 116%, по результатам первого квартала 2024 года, получив $1,2 млрд чистой прибыли.

По подсчетам The Motley Fool, рентабельность биржи достигла 74%. Эта траектория роста подкреплена более широким возрождением рынка криптовалют, который вырос на 119% за последний год.

Акции Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD), которая владеет CNN и HBO, подскочили на новости о возможных структурных изменениях. Как утверждают источники FT, медиагигант обсуждает масштабный план отделения своего стримингового бизнеса и киностудии от телесетей. По их словам, глава WBD Дэвид Заслав рассматривал несколько стратегических вариантов — от продажи активов до выделения киностудии Warner Bros. и стримингового сервиса Max в новую компанию, не обремененную большей частью текущего чистого долга группы в размере $39 млрд.

По словам источников FT, медиахолдинг еще не нанял инвестбанк для подготовки к какой-либо конкретной сделке.

Warner Bros. Discovery, как и ее конкуренты, столкнулась с проблемами отказа пользователей от кабельного телевидения, слабого рекламного рынка и дорогостоящих инвестиций в потоковый сервис. За последний год рыночная капитализация компании снизилась более чем на треть — примерно до $20 млрд.

При этом, по данным Factset, полученным от 32 аналитиков, Уолл-стрит оценивает среднюю целевую стоимость акций WBD в $11,65 за бумагу. Это на 40% выше текущей биржевой цены. Шестнадцать аналитиков рекомендуют инвесторам покупать акции WBD, 14 — удерживать, и двое — продавать.

Главные события текущей недели

Из ожидаемых событий, которые окажут влияние на американские фондовые рынки, аналитики выделяют публикацию базового индекса потребительских расходов в США за июнь — ключевого индикатора инфляции, за которым следит ФРС. Кроме того, в разгаре сезон отчетности. На этой неделе опубликуют результаты своей работы за второй квартал примерно четверть компаний из индекса S&P 500. Более подробно о важнейших событиях этой недели рассказывает Investing.com.

Выход Байдена из предвыборной гонки

Почти четыре недели Джо Байден противостоял призывам снять свою кандидатуру с президентских выборов. 21 июля он согласился выйти из предвыборной гонки и поддержал, в качестве нового кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис.

Снятие своей кандидатуры Байденом менее чем за четыре месяца до голосования может спровоцировать колебания на Уолл-стрит, когда американские биржи откроются в понедельник, пишет Bloomberg.

«Первоначальная реакция будет позитивной для рисковых активов, включая развивающиеся рынки, — считает Джек Макинтайр, управляющий портфелем в Brandywine Global Investment Management. Демократы могут победить, и рынки в целом хотят, скорее, этого».

«Ставки на победу Трампа (Trump trade), скорее всего, возьмут передышку, пока не станет более ясно, кто будет кандидатом от Демократической партии, — говорит главный инвестиционный директор BMO Wealth Management Юнг-Ю Ма. — В широком смысле, это событие привносит еще больше политической неопределенности на рынки, что, вероятно, приведет к краткосрочной нестабильности».

Свежая инфляционная статистика США

В пятницу, 26 июля, будет озвучен базовый индекс потребительских расходов в США за июнь — Core PCE. Это предпочтительный индикатор, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Экономисты, чье мнение приводит Bloomberg, ожидают, что рост показателя относительно прошлого месяца составит 0,1%. Если так, то это сократит темпы трехмесячной годовой базовой инфляции до самых медленных в этом году, ниже целевого показателя ФРС в 2%.

Если такой прогноз окажется верным, это подтвердит ожидания рынка, что Федеральная резервная система почти наверняка снизит процентные ставки уже в сентябре.

Сезон отчетности американских компаний

Сезон отчетов набирает обороты, оптимистично настроенные инвесторы надеются, что высокие корпоративные результаты остановят падение акций технологических компаний, которое в этом году замедлило рост акций в США.

Технологический сектор S&P 500 упал почти на 6% всего за неделю. Растущие ожидания смягчения монетарной политики ФРС и второго президентства Дональда Трампа заставляют инвесторов менять приоритеты.

Отличные показатели прибыли за второй квартал помогут технологическим компаниям снова оказаться в центре внимания.

Во вторник, 23 июля, о финансовых показателях за второй квартал сообщат Tesla и Alphabet. От компании Илона Маска аналитики, скорее всего, будут ждать информации о реализации его планов по роботакси, а в отчете Alphabet инвесторы обратят внимание на то, какие доходы технологический гигант получает от искусственного интеллекта, отмечает Bloomberg.

Еврозона отчитается о деловой активности

Экономический рост в еврозоне остается вялым. Однако сектор услуг, за счет активного развития туризма, продолжает активно развиваться, что сильно давит на цены.

Это создало проблему для ЕЦБ, поэтому за данными индекса деловой активности (PMI), которые выйду в среду, 24 июля, будут внимательно следить финансовые рынки. В прошлый четверг центральный банк сохранил процентные ставки на уровне 3,75%, и отказался давать рекомендации на будущее, заявив, что это «зависит от данных».

Рынки уверены в сентябрьском снижении процентных ставок, что на данный момент поддерживает акции еврозоны, государственные облигации и евро. Но любые результаты PMI, которые могут изменить точку зрения ЕЦБ, соответственно, ликвидируют эту поддержку.

Бразилия принимает финансистов G-20

С четверга по пятницу в Рио-де-Жанейро встретятся министры финансов и главы центральных банков стран G-20.

В минувшую пятницу представитель Бразилии в G20 Маурисио Лирио сообщил о том, что содержание итоговых документов по результатам встречи уже согласовано.

Финансовые лидеры крупнейших экономик мира не смогли в феврале выпустить совместное заявление из-за отсутствия консенсуса по геополитическим вопросам, пишет Reuters.

«Мы больше не будем требовать включения геополитических формулировок в министерские документы», — заявил Лирио, подчеркнув, что соглашение было одобрено всеми членами G20. Он также сообщил, что для каждого консенсусного заявления, подготовленного странами G20, бразильское председательство в G20 выпустит отдельный документ, в котором будут рассмотрены геополитические вопросы.