Solana — плюс 11350% за 5 лет: стоит ли в нее инвестировать сейчас и где хранить

Solana — одна из криптовалют, привлекающих наибольшее внимание инвесторов. Стремительно растет не только ее цена, но и экосистема блокчейна, которая стала основой для множества технологических проектов и мемкойнов. «Минфин» рассказывает о причинах этого взлета, а также о том, как удобно приобрести Solana и где лучше всего хранить.

Вознаграждение за доверие

За последние 5 лет цена Solana (SOL) выросла на невероятные 11350%. Для сравнения: биткойн за то же время подорожал на 940%, а эфириум — на 986%. То есть, приобретенные в 2020 году монеты Solana на $100 сейчас превратились в почти $11450. Впрочем, цена на этот токен все это время оставалась очень волатильной, и такие заработки мог получить только инвестор с очень крепкими нервами и верой в свои вложения.

После того, как в 2021 году Solana достигла своего исторического максимума в $260, она довольно стремительно пошла на спад из-за проблем с FTX. В монету активно инвестировал Сэм Бэнкман-Фрид и его обанкротившаяся биржа FTX. С одной стороны, они начали распродавать активы, чтобы удержаться на плаву, а с другой, блокчейн получил удар по репутации — проект покидали как частные инвесторы, так и компании, которые пользовались экосистемой. В результате цена SOL долгое время колебалась на границе $10.

Оживать проект начал во второй половине 2023 года. Тогда уже стало понятно, что слухи о влиянии Бенкмана-Фрида оказались преувеличенными, негативная реакция была нивелирована, а эффективность блокчейна системы не вызывала сомнений.

Solana создана на одноименном блокчейне, на котором можно заключать смарт-контракты и создавать децентрализованные приложения. При этом блокчейн значительно быстрее и дешевле, чем у конкурентов, в частности, Ethereum. Комиссия за операцию в Solana составляет всего около $0,0002, а количество операций, которые можно проводить за секунду, достигает 65 тыс.

Эти показатели делают Solana базовой для создания мемкойнов — новые возникают практически каждую минуту. Среди самых известных, созданных на этом блокчейне, Shiba Inu и токен президента США TRUMP. Также блокчейн применяют для торговли NFT: на нем функционируют известные маркеты Magic Eden, Solanart и Tensor.

Кроме этого, Solana занимает третье место по капитализации рынка стейблкоинов среди экосистем блокчейна, после Ethereum и TRON. Здесь стоит уточнить, что речь идет не о специальных стейблкоинах, а преимущественно о всем известных USDT и USDC, которые могут использовать разные системы, и среди них важное место занимает эта. Общая капитализация стейблкоинов в экосистеме Solana составляет около $11 млрд.

«Solana — это высокопроизводительный блокчейн, который часто называют „вторым Ethereum“. Проект успешно выдержал крах биржи FTX, пережил медвежий рынок и даже нарастил популярность», — отмечает представитель компании Gem Wallet.

По его словам, кроме эффективности блокчейна на рост монеты влияют также фундаментальные факторы — новые законы и правила в США и других юрисдикциях легализуют криптовалюту, она открывается для институциональных инвестиций.

Сейчас на подъеме находится весь крипторынок, но Solana благодаря эффективности собственной экосистемы имеет преимущество. На момент написания статьи стоимость монеты составляла $177 — все еще существенно ниже исторического максимума, а значит сохраняется потенциал для роста.

Поскольку Solana одна из самых популярных криптовалют, торговлю ею поддерживают фактически все крупные биржи и криптообменники, а возможности для ее хранения предоставляет большое количество кошельков. Но, чтобы не потерять активы, стоит максимально внимательно отнестись к подбору кошелька, на котором вы будете хранить монеты. «Минфин» рассматривает особенности пяти самых популярных из них.

Gem Wallet

Этот криптокошелек быстро набирает популярность, и сейчас количество его клиентов превышает 500 тыс. человек. Кошелек можно без проблем установить на свой смартфон — он доступен в магазинах приложений для iPhone и Android.

Gem Wallet — это некастодиальный кошелек, то есть доступ к счету имеет только его владелец. Исключительно у него хранятся все пароли, а компания их не знает. Все приватные ключи никогда не покидают устройство пользователя и шифруются, что повышает безопасность. На практике это выглядит так: пользователь формирует запрос на перевод, например, 10 SOL своему другу. Этот запрос подписывается приватным ключом — и уже в подписанном виде передается на серверы обработки, которые валидируют и выполняют транзакцию. Сам ключ не передается.

Дополнительная гарантия защиты — полностью открытый код кошелька, благодаря чему любой сторонний аудитор может его проверить и убедиться, что сервис не допускает нарушений. Это довольно редкое явление на крипторынке. В частности, все другие кошельки, которые попали в наш рейтинг, либо только частично открывают свой код, либо держат его полностью закрытым.

Для начала работы в Gem Wallet фактически не нужно проходить регистрацию. Важно только при открытии счета получить и сохранить seed ключ, и кошелек готов к использованию. Никаких персональных данных или фото клиентов Gem Wallet не требует. Не нужно предоставлять даже свой адрес электронной почты или номер телефона.

Кошелек позволяет как хранить, так и приобретать тысячи различных криптовалют. Помимо монет, созданных в сети Solana, он поддерживает все другие самые популярные токены — биткойн, эфириум, Cardano, TRON, мемкойны Dogecoin, Shiba Inu и т. д.

Несмотря на то, что в системе большое количество активов, Gem Wallet позволяет разобраться в них даже новичку благодаря системе умного поиска. Например, если монета представлена в разных сетях, то кошелек предложит ее именно в нужной, а также отфильтрует скам-токены и выведет на экран только настоящие.

Кроме криптовалют в кошельке можно хранить NFT после приобретения на любой площадке. Это позволяет держать всю коллекцию в одном месте.

Главное преимущество Gem Wallet — это широкие возможности обмена токенов в блокчейне Solana. В частности, с минимальными комиссиями можно приобрести мемкойны TRUMP, BONK, PENGU и т. д. Также в Gem Wallet доступен обмен криптовалют из разных сетей, например эфириум на Solana. Таким образом, неважно, какая криптовалюта была у вас изначально, вы можете легко переходить от одной к другой.

Важно понимать, что весь обмен между криптовалютами в Gem Wallet децентрализован. То есть работает на смарт-контрактах, полностью исключая человеческий фактор. Операцию невозможно заблокировать или украсть деньги.

Большинство новых токенов сразу становятся доступными для торговли именно на децентрализованных платформах, и только потом их добавляют централизованные биржи. Процесс может занять неделю или даже значительно дольше. Монеты с потенциалом роста стоят значительно дешевле, пока не попали на централизованные биржи, например, больше всего заработать на мемкойне TRUMP сумели именно те, кто покупал его первыми.

Таким образом Gem Wallet открывает путь к децентрализованной торговле криптовалютами, которая расширяет возможности выбора активов и более безопасна и надежна.

При желании приобрести криптовалюту в кошельке можно и с карт украинских банков. Правда, следует быть готовым, что некоторые банки будут отклонять эти операции.

«В приложении покупка криптовалют с карт украинских банков осуществляется через наших фиат-партнеров (например, MoonPay или аналогичные сервисы). Мы не имеем прямого доступа к списку банков, которые разрешают такие операции. Поэтому единственный способ — попробовать оплату через фиат-платформу в приложении и проверить, пропустит ли ваш банк эту операцию», — рассказывает представитель компании Gem Wallet. Если банк операцию на сервисе не пропускает — крипту можно купить на любом обменнике и хранить в кошельке.

Gem Wallet позволяет стейкинг криптовалют, то есть держать их на депозите и получать проценты. Например, стейкинг Solana приносит 7,5% годовых. Как объясняет представитель компании Gem Wallet, этот доход поступает из двух источников:

Комиссии сети — пользователи платят за транзакции, и часть этих комиссий распределяется между стейкерами.

Инфляционные эмиссии — новые выпуски токенов частично распределяются между теми, кто держит монеты на «депозите».

Фактически благодаря особенностям сети Solana владельцы монет выступают как майнеры и получают пассивный доход.

В Gem Wallet доходы от стейкинга автоматически зачисляются на счет владельцам и далее их можно продолжать держать, рассчитывая на рост цены токена, или купить за них другие криптовалюты или продать за фиат.

Phantom

Говоря о кошельках, ориентированных именно на Solana, специалисты часто упоминают Phantom. В свое время он создавался именно для монет на этом блокчейне и в этой категории долгое время считался крупнейшим. Правда, сейчас кошелек отошел от прежнего подхода и на нем можно хранить и другие монеты — биткойн, эфир и т. д.

В то же время Phantom остается близким к Solana благодаря возможности использовать в нем NFT-токены и DeFi (экосистема децентрализованных финансовых услуг) на соответствующем блокчейне.

Phantom — как и предыдущий, также некастодиальный кошелек. Установить Phantom можно как мобильное приложение на свой смартфон или расширение для браузера — сервис поддерживает Chrome, Firefox и Brave.

Меню Phantom интуитивно понятно, хотя это касается большинства современных кошельков, которые имеют достаточно простой дизайн. На кошелек можно перевести криптовалюту с другого счета или купив ее на любом обменнике. Существует сервис торговли и непосредственно в самом кошельке, правда, следует быть готовым к уплате комиссии в 0,85% от стоимости приобретенного актива. Это достаточно высокий процент, для сравнения у упомянутого выше Gem Wallet комиссии почти вдвое ниже.

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Solflare

Этот кошелек разрабатывался в экосистеме Solana и продолжает ориентироваться именно на нее. Фактически можно сказать, что он создан в первую очередь для энтузиастов этого блокчейна, хотя и поддерживает хранение криптовалют из других сетей, в частности, биткойн.

Solflare можно установить как приложение на свой смартфон или расширение в браузере. Этот кошелек также некастодиальный.

Основные функции привычные — хранение и покупка монет, стейкинг. Кроме этого, кошелек позволяет подключаться к различным децентрализованным приложениям, которые работают в экосистеме Solana — игры, маркетплейсы, децентрализованные биржи, платформы для кредитования и т. д. То есть, если на этих сервисах нужно будет перечислять средства, это будет делать значительно проще.

В кошельке доступны для приобретения около 3 млн токенов, созданных в экосистеме Solana, а также он содержит инструменты для отслеживания мем-койнов, которые имеют потенциал для роста.

В то же время стоит учитывать, что этот функционал подходит скорее тем, кто разбирается в технологиях и уже давно к ним привык. Новичкам же стоит быть более внимательными, чтобы не запутаться в огромном объеме возможностей.

Trust Wallet

Этот кошелек считается самым популярным в мире с около 200 млн пользователей. Сервис не является специализированным для работы с Solana и соответствующим блокчейном — изначально он создавался для работы в сети ERC20, то есть ориентировался на Ethereum и связанные с ним монеты, но с тех пор расширил сферу деятельности.

В целом в Trust Wallet в настоящее время представлено около 100 различных блокчейнов, в том числе он работает и с Solana. Общее же количество активов, которые можно хранить в кошельке, составляет несколько миллионов.

Одна из особенностей кошелька — собственный встроенный браузер, который предназначен для работы с децентрализованными сервисами и, соответственно, позволяет легко рассчитываться на них. Также Trust Wallet среди прочего позволяет хранить непосредственно в кошельке свою коллекцию NFT.

Exodus

Это еще один кошелек, который входит в список самых популярных в мире. Подобно Trust Wallet, на момент создания он не поддерживал сеть Solana, но добавил ее еще в 2020 году.

Кошелек можно не только установить как приложение в смартфон и использовать как расширение для браузера, но и загрузить на компьютер.

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В целом же Exodus имеет стандартный перечень функционала, поддерживает более 1 млн активов, позволяет как хранить их, так и торговать, пользоваться стейкингом, здесь есть галерея NFT, а также возможность интеграции с децентрализованными сервисами.

В целом функционал самых популярных кошельков, которые позволяют хранить Solana, достаточно схож. Поэтому пользователям стоит выбирать те, которые кажутся более удобными лично для них.